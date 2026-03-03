RevitaLash® Cosmetics uvádí na trh 5v1 bezoplachovou masku a kondicionér na vlasy
Nejnovější multifunkční bezoplachová péče této značky zajišťuje silnější a zdravěji vypadající vlasy
VENTURA, Kalifornie, 3. března 2026 /PRNewswire/ -- RevitaLash® Cosmetics, mezinárodně uznávaná vedoucí firma v péči o řasy, obočí a vlasy, oznamuje uvedení nové bezoplachové vlasové masky a kondicionéru na trh. Jedná se o průlomový 5v1 regenerační přípravek, který vlasy hluboce hydratuje, chrání a posiluje, aniž je zatěžuje.
Tato inovativní, víceúčelová receptura poskytuje výživné, vyhlazující a hydratační účinky tradiční vlasové masky, bez oplachování, bez těžkých zbytků a bez nutnosti věnovat jí další čas. Lehká bezoplachová péče je vhodná pro všechny typy vlasů a je šetrná k barveným vlasům. Je ideální pro ty, kteří mají suché, matné, ploché nebo křehké vlasy, a je obzvláště prospěšná pro řídnoucí nebo poškozené vlasy, které potřebují obnovit vitalitu a lesk.
Díky směsi ingrediencí bohatých na živiny Leave-In Hair Mask & Conditioner připravuje, vyživuje a chrání vlasy před agresivními vlivy prostředí a teplem při konečné úpravě vlasů (laboratorní testy prokázaly ochranu před teplem až do 450 °F/232 °C*), zároveň podporuje silnější a odolnější vlasy. Výživná směs olejů z tamanu, kokosu, avokáda, jojoby a moringy spolu s trehalózou, hydrolyzovanou kyselinou hyaluronovou a peptidy z amarantu vlasy hluboce hydratuje, vyhlazuje a zlepšuje jejich upravitelnost.
„Jsme nesmírně rádi, že můžeme své portfolio produktů pro péči o vlasy rozšířit o multifunkční produkt, který nahrazuje nutnost kupovat a používat čtyři další produkty v době, kdy spotřebitelé touží po jednoduchosti a snaží se šetřit peníze. Skutečnost, že navíc přináší profesionální výsledky, je třešničkou na dortu," řekla Lori Jacobusová, prezidentka a globální marketingová ředitelka společnosti RevitaLash® Cosmetics. „Naše nová maska a kondicionér bez oplachování poskytuje spotřebitelům hloubkovou péči masky a pohodlí lehkého produktu bez oplachování, díky čemuž je snazší než kdykoli předtím dosáhnout silnějších, lesklejších a odolnějších vlasů každý den."
Maska a kondicionér bez oplachování, které doplňují kolekci produktů pro objem vlasů této značky, se snadno začlení do každodenní běžné péče. Po umytí a kondicionování stačí nanést malé množství přípravku na vlhké, ručníkem vysušené vlasy od poloviny délky po konečky, poté vlasy učesat a upravit jako obvykle.
Receptura je dermatologicky testována a klinicky ověřena, je hypoalergenní, vhodná pro vegany, netestována na zvířatech a neobsahuje parabeny, ftaláty ani lepek. Je hrdě na to, že je vyrobena v USA.
RevitaLash® Cosmetics Leave-In Hair Mask & Conditioner (90 ml / 3,0 fl oz) se prodává za 42,50 dolarů a bude k dispozici v autorizovaných salonech, lázních, specializovaných prodejnách a na revitalash.com od 1. března.
O společnosti RevitaLash® Cosmetics
Společnost RevitaLash® Cosmetics je vedoucí světový podnik ve vývoji pokročilých produktů ke zkrášlení řas, obočí a vlasů. Společnost byla založena v roce 2006 a její kolekce zahrnuje oceněné produkty RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner a RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner, které jsou k dostání v ordinacích lékařů, lázních, salonech a specializovaných prodejnách ve více než 70 zemích. Společnost RevitaLash® Cosmetics podporuje neziskové iniciativy zaměřené na boj proti rakovině prsu a část výtěžku věnuje na výzkumné a vzdělávací iniciativy, čímž pomáhá komunitě žen s rakovinou prsu po celý rok, nejen v říjnu. Další informace najdete na stránkách www.revitalash.com.
*Výsledky kontrolované laboratorní studie srovnávající masku a kondicionér bez oplachování s vlasy umytými šamponem. Denaturace keratinu měřená po 4 aplikacích tepla.
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2917459/RevitaLash_Cosmetics___20th_Anniversary_Logo.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2917460/RevitaLash_Cosmetics___Leave_In_Hair_Mask_and_Conditioner.jpg
