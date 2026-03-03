RevitaLash® Cosmetics uvádza Bezoplachovú vlasovú masku a kondicionér 5 v 1
Mar 03, 2026, 08:36 ET
Najnovšia multifunkčná bezoplachová kúra od tejto značky prináša silnejšie a zdravšie vyzerajúce vlasy
VENTURA, Kalifornia, 3. marec 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť RevitaLash® Cosmetics, medzinárodne uznávaný líder v starostlivosti o mihalnice, obočie a vlasy, oznamuje uvedenie svojej novej bezoplachovej vlasovej masky a kondicionéru. Ide o prelomovú regeneračnú kúru 5 v 1, ktorá prináša hĺbkovú hydratáciu, ochranu a silu bez zaťaženia vlasov.
Táto inovatívna viacúčelová receptúra prináša vyživujúce, vyhladzujúce a hydratačné prínosy tradičnej bezoplachovej vlasovej masky, pričom nezanecháva ťažké zvyšky a nevyžaduje dlhý čas pôsobenia. Ľahká bezoplachová kúra, vhodná pre všetky typy vlasov a vhodná aj na farbené vlasy, je ideálna pre ženy, ktoré majú suché, matné, spľasnuté alebo krehké vlasy. Je obzvlášť prospešná pre rednúce či poškodené vlasy, ktoré by potrebovali obnoviť vitalitu a lesk.
Vlasová maska a kondicionér bez oplachovania, so zmesou zložiek bohatou na živiny, pripravuje, vyživuje a chráni vlasy pred agresívnymi vplyvmi prostredia a tepelnou úpravou (laboratórne testy preukázali tepelnú ochranu až do 232 °C*) a zároveň podporuje silnejšie a odolnejšie vlasy. Vyživujúca zmes olejov z tamanu, kokosu, avokáda, jojoby a moringy spolu s trehalózou, hydrolyzovanou kyselinou hyalurónovou a amarantovými peptidmi hĺbkovo hydratuje, vyhladzuje a zlepšuje upraviteľnosť.
„Sme nadšení, že môžeme rozšíriť naše portfólio vlasovej kozmetiky o produkt s viacerými výhodami, ktorý dokáže nahradiť potrebu kupovať – a používať – štyri ďalšie produkty v dobe, keď spotrebitelia túžia po jednoduchosti a snažia sa šetriť." „Fakt, že prípravok zároveň prináša aj výsledky na profesionálnej úrovni, je čerešničkou na torte," povedala Lori Jacobus, prezidentka a globálna marketingová riaditeľka spoločnosti RevitaLash® Cosmetics. „Naša nová bezoplachová vlasová maska a kondicionér poskytuje spotrebiteľom výhody hĺbkovej starostlivosti masky s pohodlím ľahkého bezoplachového prípravku. Vďaka tomu teraz môžete dosiahnuť silnejšie, lesklejšie a odolnejšie vlasov každý deň jednoduchšie než kedykoľvek predtým."
Bezoplachová vlasová maska a kondicionér, doplnok kolekcie Volumizing Hair Collection tejto značky, sa bez problémov začlení do každodennej starostlivosti. Po umytí a úprave vlasov jednoducho naneste množstvo veľkosti mince na vlhké, uterákom vysušené vlasy od stredu dĺžky až po končeky, potom prečešte a upravte ako obvykle.
Receptúra je dermatologicky overená, klinicky testovaná, hypoalergénna, vegánska, netestovaná na zvieratách a neobsahuje parabény, ftaláty ani lepok. Prípravok je s hrdosťou vyrobený v USA.
Bezoplachová vlasová maska a kondicionér RevitaLash® Cosmetics (90 ml/ 3,0 fl oz) sa predáva za 42,50 USD a bude dostupná v autorizovaných salónoch, kúpeľoch, u špecializovaných predajcov a na revitalash.com od 1. marca.
O spoločnosti RevitaLash® Cosmetics
RevitaLash® Cosmetics je svetovým lídrom vo vývoji pokročilých produktov na skrášlenie rias, obočia a vlasov. Kolekcia, ktorá vznikla v roku 2006, zahŕňa oceňované sérum RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner a sérum na obočie RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner a je dostupná v ordináciách lekárov, kúpeľoch, salónoch a špecializovaných maloobchodných predajniach vo viac ako 70 krajinách. Spoločnosť RevitaLash® Cosmetics ako podporovateľ neziskových iniciatív v oblasti rakoviny prsníka venuje časť výnosov na výskumné a vzdelávacie iniciatívy a podporuje komunitu zasiahnutú rakovinou prsníka celoročne, nielen v októbri. Viac informácií nájdete na stránke www.revitalash.com.
*Výsledky kontrolovanej laboratórnej štúdie s použitím bezoplachovej vlasovej masky a kondicionéru v porovnaní s vlasmi umytými šampónom. Denaturácia keratínu meraná počas 4 aplikácií tepla.
