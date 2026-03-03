리바이탈래쉬® 코스메틱스, 5-in-1 리브-인 헤어 마스크 & 컨디셔너 출시

최신 멀티 기능 리브-인 트리트먼트로 더욱 강하고 건강해 보이는 모발 선사

벤투라, 캘리포니아, 2026년 3월 3일 /PRNewswire/ -- 속눈썹, 눈썹 및 헤어 케어 분야의 세계적 선도 브랜드인 리바이탈래쉬® 코스메틱스(RevitaLash® Cosmetics)가 신제품 리브-인 헤어 마스크 & 컨디셔너(Leave-In Hair Mask & Conditioner)를 출시한다고 발표했다. 이 제품은 모발을 무겁게 만들지 않으면서 깊은 보습, 보호, 강화 효과를 제공하는 혁신적인 5-in-1 복합 회복성 트리트먼트다.

이 혁신적인 다목적 포뮬러는 기존 헤어 마스크의 영양 공급, 매끄러움, 보습 효과를 제공하면서도 헹굼이 필요 없고, 무거운 잔여감이 남지 않으며, 추가 시간이 들지 않는 것이 특징이다. 모든 모발 타입에 사용 가능하며 컬러 모발에도 안전한 이 가벼운 리브-인 트리트먼트는 건조하고 윤기 없거나 볼륨이 부족하고 쉽게 손상되는 모발에 적합하며, 특히 가늘어지거나 손상된 모발에 활력과 윤기를 되찾고자 하는 이들에게 더욱 효과적이다.

RevitaLash Cosmetics Leave-In Hair Mask & Conditioner

영양이 풍부한 성분 블렌드를 기반으로 한 리브-인 헤어 마스크 & 컨디셔너는 모발을 정돈하고 영양을 공급하며, 환경적 유해 요인과 열 스타일링으로부터 보호하고(실험실 테스트 결과, 최대 450°F/232°C까지 열 보호 효과 입증*) 모발을 더욱 강하고 탄력 있게 가꾸는 데 도움을 준다. 타마누 오일, 코코넛 오일, 아보카도 오일, 호호바 오일, 모링가 오일의 영양 블렌드와 함께 트레할로스, 하이드롤라이즈드 히알루론산, 아마란스 펩타이드가 깊은 보습과 매끄러움을 제공하고 모발 관리를 용이하게 만든다.

리바이탈래쉬® 코스메틱스의 로리 제이커버스(Lori Jacobus) 사장 겸 글로벌 최고마케팅책임자는 "소비자들이 단순함을 추구하고 지출을 더욱 효율적으로 관리하려는 시점에, 네 가지 추가 제품을 따로 구매하고 사용할 필요를 대체할 수 있는 다중 기능 제품으로 헤어 케어 포트폴리오를 확장하게 되어 기쁘다. 전문가 수준의 결과까지 제공한다는 점은 더욱 큰 장점"이라고 말했다. 이어 "새로운 리브-인 헤어 마스크 & 컨디셔너는 마스크의 깊은 케어 효과와 가벼운 리브-인의 편리함을 결합해, 매일 더욱 강하고 윤기 있으며 탄력 있는 모발을 손쉽게 관리할 수 있도록 돕는다"고 덧붙였다.

이 제품은 브랜드의 볼류마이징 헤어 컬렉션(Volumizing Hair Collection)을 보완하도록 설계됐으며, 일상 루틴에 자연스럽게 통합된다. 샴푸와 컨디셔닝 후, 타월 드라이한 젖은 모발의 중간부터 끝부분까지 동전 크기만큼 덜어 바른 뒤, 평소처럼 빗질하고 스타일링하면 된다.

해당 포뮬러는 피부과 전문의 검토를 거쳤으며, 임상 테스트 완료, 저자극성, 비건 친화적, 동물실험 미실시 제품이며 파라벤, 프탈레이트, 글루텐을 함유하지 않았다. 해당 제품은 미국에서 제조됐다.

리바이탈래쉬® 코스메틱스 리브-인 헤어 마스크 & 컨디셔너(90mL / 3.0 fl oz)의 소매가는 42.50달러이며, 3월 1일부터 공식 인증 살롱, 스파, 전문 소매점 및 revitalash.com을 통해 구매할 수 있다.

리바이탈래쉬 코스메틱스(RevitaLash® Cosmetics) 소개

리바이탈래쉬® 코스메틱스는 첨단 속눈썹, 눈썹 및 헤어 뷰티 제품 개발 분야의 글로벌 선도 기업이다. 2006년에 설립된 이 브랜드는 수상 경력의 RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner와 RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner를 포함한 제품 라인을 보유하고 있으며, 현재 전 세계 70개국 이상에서 병·의원, 스파, 살롱 및 전문 리테일 매장을 통해 판매되고 있다. 유방암 비영리 이니셔티브를 지속적으로 후원하는 기업으로서, 리바이탈래쉬® 코스메틱스는 매출의 일부를 연구 및 교육 프로그램에 기부하며 10월에 한정하지 않고 연중 유방암 커뮤니티에 환원하고 있다. 자세한 내용은 www.revitalash.com에서 확인할 수 있다.

* 샴푸 후 모발 대비 리브-인 헤어 마스크 & 컨디셔너 사용 시를 사용한 대조 실험실 연구 결과. 4회 열 적용 후 케라틴 변성 정도를 측정함.

