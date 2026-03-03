RevitaLash® Cosmetics Luncurkan 5-in-1 Leave-In Hair Mask & Conditioner

Produk Perawatan Tanpa Bilas Serba Guna yang Terbaru dari RevitaLash® Cosmetics Menghasilkan Rambut yang Lebih Kuat dan Tampak Lebih Sehat

VENTURA, Calif., 3 Maret, 2026 /PRNewswire/ -- RevitaLash® Cosmetics adalah pemimpin yang diakui dunia internasional untuk perawatan bulu mata, alis, dan rambut. RevitaLash® Cosmetics mengumumkan peluncuran Leave-In Hair Mask & Conditioner yang sangat menarik; sebuah terobosan perawatan restoratif 5-in-1 yang memberikan hidrasi mendalam, perlindungan, dan kekuatan tanpa menyebabkan rambut lepek.

RevitaLash Cosmetics Leave-In Hair Mask & Conditioner

Formula inovatif dan serbaguna ini menutrisi, menghaluskan, dan melembapkan seperti masker rambut tradisional, tanpa perlu dibilas, tanpa residu berat, dan tanpa waktu ekstra. Cocok untuk semua jenis rambut dan aman untuk warna, produk perawatan tanpa bilas yang ringan ini sangat ideal bagi rambut kering, kusam, lepek, atau rapuh, dan sangat bermanfaat untuk rambut yang menipis atau rusak yang membutuhkan vitalitas dan kilau baru.

Didukung oleh campuran bahan kaya nutrisi, Leave-In Hair Mask & Conditioner melembapkan, menutrisi, dan melindungi rambut dari faktor perusak lingkungan dan panas saat penataan rambut (menurut pengujian laboratorium, mampu melindungi dari panas hingga 450 ° F/232 ° C*) sekaligus menghasilkan helai rambut yang lebih kuat dan lebih tangguh. Perpaduan nutrisi dari Tamanu, Kelapa, Alpukat, Jojoba, dan Minyak Kelor, Trehalose, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, dan Amaranth Peptides memberikan hidrasi mendalam, menghaluskan, dan membuat rambut lebih mudah diatur.

"Kami sangat senang dapat memperluas portofolio perawatan rambut kami dengan produk serba guna yang mampu menggantikan kebutuhan untuk membeli dan menggunakan empat produk tambahan sekaligus ketika konsumen menginginkan kesederhanaan dan menghemat pengeluaran. Produk ini juga memberikan hasil profesional, ini adalah nilai tambah," kata Lori Jacobus, Presiden dan CMO Global di RevitaLash® Cosmetics. "Leave-In Hair Mask & Conditioner baru ini memberikan manfaat perawatan masker yang mendalam dengan kemudahan tanpa bilas yang ringan, jadi kini Anda lebih mudah menjaga rambut tetap kuat, berkilau, dan lebih tangguh setiap hari."

Dirancang untuk melengkapi Volumizing Hair Collection, Leave-In Hair Mask & Conditioner menyatu dengan sempurna dalam rutinitas setiap hari. Setelah melakukan pembersihan dan conditioning, cukup oleskan sedikit saja pada rambut yang lembap dan dikeringkan dengan handuk, mulai dari bagian tengah hingga ujung rambut, lalu sisir dan tata rambut Anda seperti biasa.

Formulanya ditinjau oleh dokter kulit, teruji secara klinis, hipoalergenik, ramah vegan, bebas dari bahan berbahaya, bebas dari paraben, ftalat, dan gluten. Kami bangga, produk kami dibuat di Amerika Serikat.

RevitaLash® Cosmetics Leave-In Hair Mask & Conditioner (90 mL / 3.0 fl oz) dijual seharga $42.50 dan tersedia di salon resmi, spa, pengecer khusus, dan di revitalash.com mulai tanggal 1 Maret.

Tentang RevitaLash® Cosmetics

® RevitaLash® Cosmetics adalah perusahaan terdepan di dunia dalam hal pengembangan produk kecantikan bulu mata, alis, dan rambut yang canggih. Didirikan pada tahun 2006, koleksi ini mencakup RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner dan RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner yang meraih penghargaan, dan tersedia di klinik dokter, spa, salon, dan peritel khusus di lebih dari 70 negara. Sebagai pendukung inisiatif kanker payudara nirlaba, RevitaLash® Cosmetics mendonasikan sebagian pendapatan bagi inisiatif penelitian dan pendidikan, berkontribusi kepada komunitas kanker payudara sepanjang tahun, tidak hanya di bulan Oktober. Untuk informasi, kunjungi www.revitalash.com.

*Hasil dari penelitian laboratorium terkontrol dengan menggunakan Leave-In Hair Mask & Conditioner dibanding rambut yang dicuci dengan sampo. Denaturasi keratin diukur setelah rambut terkena panas 4 kali.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2917459/RevitaLash_Cosmetics___20th_Anniversary_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2917460/RevitaLash_Cosmetics___Leave_In_Hair_Mask_and_Conditioner.jpg

