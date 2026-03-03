RevitaLash® Cosmetics выпускает средство Leave-In Hair Mask & Conditioner «5 в 1»

Новое многозадачная несмываемое средство бренда обеспечивает более сильные и здоровые волосы

ВЕНТУРА, Калифорния, 3 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- RevitaLash® Cosmetics, признанный во всем мире лидер в области ухода за ресницами, бровями и волосами, объявляет о выпуске нового Leave-In Hair Mask & Conditioner; прорывного восстановительного средства «5 в 1», которое обеспечивает глубокое увлажнение, защиту и силу, не утяжеляя волосы.

RevitaLash® Cosmetics Leave-In Hair Mask & Conditioner

Эта инновационная многоцелевая формула обеспечивает питательные, разглаживающие и увлажняющие свойства традиционной маски для волос без ополаскивания, тяжелых остатков и траты дополнительного времени. Легкое несмываемое средство, подходящее для всех типов волос и безопасное для цвета, идеально подходит для тех, у кого сухие, тусклые, плоские или хрупкие волосы, и особенно полезно для истонченных или поврежденных прядей, стремящихся к обновленной жизненной силе и блеску.

Благодаря богатой питательными веществами смеси ингредиентов средство Leave-In Hair Mask & Conditioner возобновляет, питает и защищает волосы от агрессивного воздействия окружающей среды и тепловой укладки (лабораторные испытания показали тепловую защиту до 232°C), поддерживая при этом более прочные и эластичные пряди. Питательная смесь масел таману, кокоса, авокадо, жожоба и моринги, а также трегалозы, гидролизованной гиалуроновой кислоты и пептидов амаранта глубоко увлажняет, разглаживает и улучшает управляемость.

«Мы рады расширить наш портфель средств по уходу за волосами многофункциональным продуктом, способным заменить необходимость покупать и использовать четыре дополнительных продукта в то время, когда потребители жаждут простоты и экономят деньги. Тот факт, что он также обеспечивает результаты профессионального уровня, является вишенкой на торте, — сказала Лори Якобус (Lori Jacobus), президент и глобальный директор по маркетингу RevitaLash® Cosmetics. — Наше новое средство Leave-In Hair Mask & Conditioner дает потребителям преимущества маски для глубокого ухода с удобством легкой несмываемой маски, что делает поддержание более сильных, блестящих, более эластичных волос каждый день проще, чем когда-либо».

Средство Leave-In Hair Mask & Conditioner, разработанное в дополнение к фирменной коллекции Volumizing Hair Collection, органично вписывается в повседневную жизнь. После очищения и кондиционирования пользователи просто наносят небольшое количество на влажные подсушенные полотенцем волосы от середины длины до кончиков, а затем расчесывают и укладывают как обычно.

Формула рассмотрена дерматологом, клинически протестирована, гипоаллергенна, благоприятна для веганов, не содержит парабенов, фталатов и глютена. Он с гордостью производится в США.

RevitaLash® Cosmetics Leave-In Hair Mask & Conditioner (90 мл / 3,0 унций) продается за 42,50 доллара и будет доступна через авторизованные салоны, спа-салоны, специализированные розничные магазины и на revitalash.com, начиная с 1 марта.

О компании RevitaLash® Cosmetics

RevitaLash Cosmetics является одним из мировых лидеров в области разработки передовых продуктов для ухода за ресницами, бровями и волосами. Коллекция основанной в 2006 году компании включает удостоенный наград кондиционер для ресниц RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner и кондиционер для бровей RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner. Она доступна в кабинетах врачей, спа-салонах, салонах красоты и специализированных магазинах в более чем 70 странах мира. Являясь сторонником некоммерческих инициатив по борьбе с раком молочной железы, RevitaLash® Cosmetics жертвует часть выручки на исследовательские и образовательные программы, передавая средства сообществу по борьбе с раком молочной железы круглый год, а не только в октябре. За информацией обращайтесь на веб-сайт www.revitalash.com.

*Результаты контролируемого лабораторного исследования с использованием Leave-In Hair Mask & Conditioner в сравнении с шампунем для волос. Денатурация кератина измерялась в течение 4 применений тепла.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2917459/RevitaLash_Cosmetics___20th_Anniversary_Logo.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2917460/RevitaLash_Cosmetics___Leave_In_Hair_Mask_and_Conditioner.jpg