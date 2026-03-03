RevitaLash® Cosmetics wprowadza na rynek maskę i odżywkę do włosów bez spłukiwania 5 w 1

Najnowszy wielozadaniowy produkt marki do pielęgnacji włosów bez spłukiwania zapewnia mocniejsze i zdrowsze włosy

VENTURA (Kalifornia), 3 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- RevitaLash® Cosmetics, uznany na całym świecie lider w dziedzinie pielęgnacji rzęs, brwi i włosów, ogłasza ekscytujące wprowadzenie na rynek nowej maski i odżywki do włosów bez spłukiwania - przełomowego produktu 5 w 1, który głęboko nawilża, chroni i wzmacnia włosy, nie obciążając ich.

RevitaLash Cosmetics Leave-In Hair Mask & Conditioner

Ta innowacyjna, wielofunkcyjna formuła zapewnia odżywcze, wygładzające i nawilżające właściwości tradycyjnej maski do włosów, nie wymaga spłukiwania, nie pozostawia ciężkich pozostałości i nie zajmuje dodatkowego czasu. Odpowiednia dla wszystkich rodzajów włosów i bezpieczna dla koloru, lekka kuracja bez spłukiwania jest idealna dla osób borykających się z problemem suchych, matowych, pozbawionych objętości lub łamliwych włosów, a szczególnie korzystna dla przerzedzonych lub zniszczonych pasm, które potrzebują odnowionej witalności i blasku.

Dzięki bogatej w składniki odżywcze mieszance składników, maska i odżywka do włosów bez spłukiwania wzmacnia, odżywia i chroni włosy przed czynnikami środowiskowymi i wysoką temperaturą podczas stylizacji (testy laboratoryjne wykazały ochronę przed temperaturą do 450°F/232°C*), jednocześnie wzmacniając i zwiększając odporność włosów. Odżywcza mieszanka olejków tamanu, kokosowego, awokado, jojoba i moringa, wraz z trehalozą, hydrolizowanym kwasem hialuronowym i peptydami amarantusa, głęboko nawilża, wygładza i ułatwia układanie włosów.

„Cieszymy się, że możemy poszerzyć naszą ofertę produktów do pielęgnacji włosów o wielofunkcyjny produkt, dzięki któremu konsumenci, pragnący prostoty i oszczędności, nie będą musieli kupować i stosować czterech dodatkowych produktów. Fakt, że zapewnia on również profesjonalne rezultaty, jest wisienką na torcie - powiedziała Lori Jacobus, prezes i globalny dyrektor marketingu RevitaLash® Cosmetics. - Nasza nowa maska i odżywka do włosów bez spłukiwania oferuje konsumentom korzyści w postaci głębokiej pielęgnacji, jaką zapewnia maska, oraz wygodę stosowania lekkiego produktu, który nie wymaga spłukiwania, co sprawia, że codzienne dbanie o mocniejsze, bardziej lśniące i wytrzymałe włosy nigdy nie było łatwiejsze".

Maska i odżywka do włosów bez spłukiwania, uzupełniająca kolekcję produktów marki zwiększających objętość włosów, idealnie wpisuje się w codzienną rutynę. Po umyciu i odżywieniu włosów wystarczy nałożyć niewielką ilość produktu na wilgotne, osuszone ręcznikiem włosy od połowy długości aż po same końce, a następnie rozczesać i ułożyć fryzurę jak zwykle.

Formuła została sprawdzona przez dermatologów, przetestowana klinicznie, jest hipoalergiczna, odpowiednia dla wegan, nie testowana na zwierzętach i nie zawiera parabenów, ftalanów ani glutenu. Z dumą produkowana w USA.

Maska i odżywka do włosów bez spłukiwania RevitaLash® Cosmetics (90 ml / 3,0 fl oz) jest dostępna w sprzedaży detalicznej w cenie 42,50 USD i będzie dostępna w autoryzowanych salonach, spa, specjalistycznych sklepach detalicznych oraz na stronie revitalash.com od 1 marca.

RevitaLash® Cosmetics

RevitaLash® Cosmetics jest globalnym liderem w opracowywaniu zaawansowanych produktów upiększających do pielęgnacji rzęs, brwi i włosów. Kolekcja produktów tej założonej w 2006 r. firmy obejmuje nagradzaną odżywkę do pielęgnacji rzęs RevitaLash® Advanced i odżywkę do pielęgnacji brwi RevitaBrow® Advanced i dostępna jest w gabinetach lekarskich, spa, salonach kosmetycznych i specjalistycznych sklepach w ponad 70 krajach. Spółka RevitaLash® Cosmetics, wspierająca charytatywne inicjatywy na rzecz walki z rakiem piersi, przekazuje część dochodów na programy badawcze i edukacyjne na rzecz społeczności pacjentek zmagających się z tą chorobą, przez cały rok, nie tylko w październiku. Więcej informacji na stronie www.revitalash.com.

*Wyniki kontrolowanych badań laboratoryjnych dotyczących stosowania maski i odżywki do włosów bez spłukiwania w porównaniu z włosami umytymi szamponem. Denaturacja keratyny mierzona po 4 aplikacjach ciepła.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2917459/RevitaLash_Cosmetics___20th_Anniversary_Logo.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2917460/RevitaLash_Cosmetics___Leave_In_Hair_Mask_and_Conditioner.jpg