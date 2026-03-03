RevitaLash® Cosmetics lanza una mascarilla y acondicionador para el cabello sin enjuague 5 en 1

El último tratamiento sin enjuague multitarea de la marca ofrece un cabello más fuerte y saludable

VENTURA, California, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- RevitaLash® Cosmetics, el líder reconocido internacionalmente en el cuidado de pestañas, cejas y cabello, anuncia el emocionante lanzamiento de su nueva mascarilla y acondicionador para el cabello; un innovador tratamiento restaurador 5 en 1 que brinda hidratación profunda, protección y fuerza sin agobiar el cabello.

Mascarilla y acondicionador para el cabello sin enjuague de RevitaLash Cosmetics

Esta innovadora fórmula multiusos ofrece los beneficios nutritivos, suavizantes e hidratantes de una mascarilla capilar tradicional, sin enjuague, sin residuos pesados y sin necesidad de tiempo adicional. Adecuado para todo tipo de cabello y seguro para el color, el tratamiento sin enjuague ligero es ideal para aquellos que experimentan cabello seco, opaco, plano o frágil, y es especialmente beneficioso para el adelgazamiento o los mechones dañados que buscan una vitalidad y brillo renovados.

Impulsado por una mezcla de ingredientes rica en nutrientes, Leave-In Hair Mask & Conditioner ceba, nutre y protege el cabello de los agresores ambientales y el peinado con calor (las pruebas de laboratorio mostraron una protección contra el calor de hasta 450° F/232° C*) al tiempo que soporta hebras más fuertes y resilientes. Una mezcla nutritiva de aceites de tamanu, coco, aguacate, jojoba y moringa, junto con trehalosa, ácido hialurónico hidrolizado y péptidos de amaranto, hidrata profundamente, suaviza y mejora la manejabilidad.

"Estamos entusiasmados de expandir nuestra cartera de productos para el cuidado del cabello con un producto de múltiples beneficios capaz de reemplazar la necesidad de comprar y usar cuatro productos adicionales en un momento en que los consumidores anhelan la simplicidad y estiran sus dólares. El hecho de que también ofrezca resultados de nivel profesional es la guinda del pastel ", afirmó Lori Jacobus, presidenta y directora de marketing global de RevitaLash® Cosmetics. "Nuestra nueva mascarilla y acondicionador para el cabello sin enjuague ofrece a los consumidores los beneficios de un cuidado profundo de una mascarilla con la comodidad de una mascarilla sin enjuague ligera, lo que hace que sea más fácil que nunca soportar un cabello más fuerte, brillante y resistente todos los días".

Diseñada para complementar la colección Volumizing Hair de la marca, la mascarilla y acondicionador para el cabello sin enjuague se integra perfectamente en las rutinas diarias. Después de la limpieza y el acondicionamiento, los usuarios simplemente aplican una cantidad del tamaño de una moneda de diez centavos sobre el cabello húmedo y secado con toalla desde la mitad hasta las puntas, luego cepillan y peinan como de costumbre.

La fórmula es revisada por dermatólogos, clínicamente probada, hipoalergénica, apta para veganos, libre de crueldad y libre de parabenos, ftalatos y gluten. Se fabrica con orgullo en los EE. UU.

RevitaLash® Cosmetics Leave-In Hair Mask & Conditioner (90 mL / 3.0 fl oz) se vende al por menor por $ 42.50 y estará disponible a través de salones de belleza, spas, minoristas especializados autorizados y en revitalash.com a partir del 1 de marzo.

Acerca de RevitaLash® Cosmetics

RevitaLash® Cosmetics es un líder mundial en el desarrollo de productos avanzados para el embellecimiento de pestañas, cejas y cabello. Establecida en 2006, la colección incluye el galardonado Acondicionador Avanzado de Pestañas RevitaLash® y el Acondicionador Avanzado de Cejas RevitaBrow®, y está disponible en consultorios médicos, spas, salones y minoristas especializados en más de 70 países. Apoyando iniciativas sin fines de lucro contra el cáncer de mama, RevitaLash® Cosmetics dona una parte de los ingresos a iniciativas de investigación y educación, devolviendo a la comunidad del cáncer de mama durante todo el año, no solo en octubre. Para obtener información, visite www.revitalash.com.

*Resultados de un estudio de laboratorio controlado con mascarilla y acondicionador para el cabello sin enjuague frente al cabello con champú. La desnaturalización de la queratina se midió en 4 aplicaciones de calor.

