Robin Zeng: abrindo caminho para a era da energia sustentável com tecnologia zero carbono

O Dr. Robin Zeng, presidente e CEO da CATL, fez um discurso sobre o futuro da energia na Cúpula Mundial de Laureados e na Cúpula Mundial de Governos em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em 3 de fevereiro. Texto completo abaixo:

Ao longo da história da humanidade, a energia tem sido a força motriz por trás do crescimento da civilização. Cada grande salto no desenvolvimento humano foi acompanhado por uma revolução energética. Hoje, estamos passando por outra mudança revolucionária no setor energético, comparável à transição da humanidade de caçadores-coletores para sociedades agrícolas, de uma era em que buscamos e coletamos combustíveis fósseis para uma em que podemos colher energia em parques eólicos e solares e armazená-la em baterias.

Esta revolução é possibilitada pelo progresso da ciência e da tecnologia, que oferece soluções práticas e reduz os custos. De acordo com a IEA e a BNEF, na última década, o custo das baterias LFP e da energia solar caiu cerca de 80%. As soluções de energia sustentável evoluíram de tecnicamente viáveis para se tornarem uma escolha economicamente atraente.

A CATL está possibilitando que a energia renovável alcance verdadeira competitividade econômica em uma ampla gama de aplicações. No setor de mineração, sistemas solares com armazenamento alimentados pela CATL foram implantados no Chile e na República Democrática do Congo, fornecendo eletricidade para operações remotas a cerca de um quarto do custo dos geradores a diesel.

Uma transformação semelhante está acontecendo em aplicações industriais. No Paquistão, o rápido crescimento da energia solar distribuída, combinado com as soluções de armazenamento de energia da CATL, está fornecendo energia confiável para fábricas de cimento locais, reduzindo os custos de eletricidade pela metade.

Na Califórnia, vemos como serão os sistemas de energia do futuro em escala de rede. À medida que a capacidade de armazenamento se expande, a "curva do pato" criada pela alta penetração de energias renováveis foi significativamente atenuada. Em 2025, a rede registrou mais de 1.800 horas em que a energia limpa atendeu ou excedeu a demanda total de eletricidade, mostrando o que se torna possível quando as energias renováveis e o armazenamento crescem juntos.

Esses desenvolvimentos apontam para uma realidade mais ampla: em muitas regiões, a energia limpa está sendo adotada não apenas por metas climáticas, mas também porque o progresso tecnológico a tornou a opção comercialmente mais viável.

Estamos abraçando a profunda mudança para uma era de energia líquida zero. Na minha opinião, o sistema energético do futuro pode ser definido por três palavras: distribuído, inteligente, circular.

Primeiro, os sistemas de energia distribuída, que incluem geração renovável e armazenamento avançado em baterias, vão proliferar em todo o mundo, especialmente em áreas com infraestrutura de rede fraca. Isso substituirá grande parte da energia proveniente de combustíveis fósseis, que é centralizada e depende fortemente de usinas de energia em grande escala e de uma rede elétrica robusta.

No entanto, uma alta proporção de energia renovável traz novos desafios para a operação estável dos sistemas de energia. Para enfrentar esses desafios, a CATL desenvolveu uma tecnologia inovadora de armazenamento de energia de alta tensão para formação de rede, que pode atuar como um estabilizador para sistemas de energia com zero emissões de carbono. Ela pode fornecer regulação da frequência da rede, compensação de potência reativa, controle de amortecimento e suporte à inércia do sistema. Também oferece excelentes recursos de arranque a frio, que são cruciais no caso de apagões em grande escala, como o que atingiu a Espanha no ano passado.

Essa tecnologia foi validada com sucesso na engenharia e, na China, estamos aplicando-a para construir um parque industrial fora da rede, que é totalmente alimentado por energia eólica, solar e armazenamento para abastecer uma fábrica de baterias de 40 GWh. Isso mostra como a tecnologia energética avançada pode criar um sistema de energia com emissões líquidas zero.

Além de serem distribuídos, os sistemas energéticos do futuro serão mais inteligentes. Eles serão capazes de lidar com grandes quantidades de dados e ajustar-se às flutuações na geração e no consumo de energia renovável. Será necessário um planejamento e otimização avançados baseados em IA para equilibrar a oferta e a demanda de energia. Por exemplo, usamos IA para aprimorar o gerenciamento do sistema de energia do Centro de dados de IA da SenseTime em Xangai, ajudando a gerenciar a demanda flutuante de energia das tarefas de computação.

Em terceiro lugar, a economia circular é crucial para alcançar a energia zero carbono. Ao contrário dos combustíveis fósseis, que são queimados quando usados, os materiais para sistemas de energia zero carbono podem ser reciclados. A CATL tem estado na vanguarda desse esforço e alcançamos as maiores taxas de recuperação do setor: 99,6% para níquel e cobalto e 96,5% para lítio. Para construir um abastecimento estável e sustentável de matérias-primas essenciais, também estamos trabalhando em estreita colaboração com ONGs e parceiros do setor para promover uma economia circular no setor.

Impulsionada pelo progresso contínuo nas tecnologias de carbono zero, uma era de energia sustentável não é mais uma visão distante, ela está se aproximando rapidamente. Na minha estimativa, 2030 marcará o verdadeiro início da era da energia sustentável.

Como podemos chegar lá? A minha resposta é: a ciência mostra-nos o que é possível, mas a engenharia e a fabricação determinam a rapidez com que chegaremos lá.

A ciência básica continua a ser a fonte definitiva de transformação. Os avanços na ciência dos materiais, inteligência artificial e novos sistemas de energia continuarão a moldar o que o futuro pode ser. Para ser sincero, com as tecnologias atuais, talvez tenhamos resolvido menos de 30% do que um sistema energético totalmente sustentável precisa. Muitas tecnologias disruptivas ainda estão por surgir, e muita pesquisa fundamental ainda está por vir.

Para que a tecnologia realmente mude o mundo, ela precisa sair dos laboratórios e ser implementada em grande escala. Hoje, alcançamos avanços científicos e tecnológicos em áreas de ponta, como baterias condensadas, baterias de estado sólido e baterias solares de perovskita. Mas ainda há muito a ser feito para levar essas inovações do laboratório para o mercado. É por isso que estamos a investir pesado em pesquisa e desenvolvimento, mais do que todos os outros atores do setor juntos.

Embora o combate ao aquecimento global pareça ser uma questão climática, trata-se, na verdade, de uma questão energética e, fundamentalmente, de uma questão de desenvolvimento. Acreditamos que a cooperação internacional é a maneira mais eficiente de lidar com isso e estamos dispostos a compartilhar tecnologias e experiências em baterias com o mundo. Evoluímos da exportação de baterias nos primeiros dias para a "produção local para mercados locais" atual. Também estamos licenciando tecnologias para nossos parceiros para ajudá-los a construir suas próprias fábricas de baterias.

Para acelerar a transição para uma era de energia sustentável, precisamos ampliar as tecnologias energéticas avançadas de maneira mais eficiente e acessível em todo o mundo. No entanto, em alguns mercados, em nossa experiência, as regulamentações de construção e equipamentos são a causa do aumento do custo de produção. Gostaria de propor uma solução: criar zonas econômicas especiais que adotem regulamentos semelhantes aos praticados na China em matéria de construção e equipamentos. Isso aumentará rapidamente a produtividade, pois já se provou ser bem-sucedido na China.

Senhoras e senhores, um estudo recente da Universidade de Columbia projeta um aumento de 1,7 °C na temperatura acima do nível pré-industrial em 2027. Para combater o aquecimento global, precisamos tomar medidas imediatas para construir um sistema energético sustentável. Isso requer avanços tecnológicos, coragem e sabedoria.

Como pioneira na transição energética, a CATL está disposta a trabalhar mais estreitamente com a comunidade científica, governos, empresas e qualquer pessoa comprometida com a missão. Vamos trabalhar juntos para um futuro energético com emissões líquidas zero e deixar uma Terra saudável e verde para as gerações futuras.

