Robin Zeng : Entrons dans l'ère de l'énergie durable grâce à la technologie zéro carbone

NINGDE, Chine, 5 février 2026 /PRNewswire/ -- Le 3 février dernier, le Dr Robin Zeng, président et CEO de CATL, a prononcé un discours sur l'avenir de l'énergie lors du au World Laureate Summit et du World Governments Summit à Dubaï, aux Émirats arabes unis . Texte complet ci-dessous :

1 SenseTime’s AI Data Center in Shanghai

Tout au long de l'histoire de l'humanité, l'énergie a été le moteur de la croissance des civilisations. Chaque étape majeure franchie en matière de développement humain s'est accompagnée d'une révolution énergétique. Aujourd'hui, nous vivons une nouvelle révolution énergétique, comparable à la transition de l'humanité des chasseurs-cueilleurs aux sociétés agricoles. Nous passons d'une ère où nous recherchons et recueillons des combustibles fossiles à une ère où nous parvenons à capter de l'énergie dans des parcs éoliens et solaires et à la stocker dans des batteries.

Cette révolution est rendue possible par les progrès de la science et de la technologie, qui apportent des solutions pratiques et réduisent les coûts. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et BloombergNEF (BNEF), au cours de la dernière décennie, le coût des batteries LFP et de l'énergie solaire a chuté d'environ 80 %. Les solutions énergétiques durables sont passées du stade de la faisabilité technique à celui d'un choix économiquement contraignant.

CATL permet aux énergies renouvelables d'atteindre une véritable compétitivité économique dans toute une série d'applications. Dans le secteur minier, des systèmes solaires avec stockage alimentés par CATL ont été déployés au Chili et en République démocratique du Congo, et fournissent de l'électricité à des opérations éloignées pour environ un quart du coût des générateurs diesel.

Une transformation similaire est en cours dans les applications industrielles. Au Pakistan, la croissance rapide de l'énergie solaire distribuée, associée aux solutions de stockage d'énergie de CATL, fournit une source d'énergie fiable aux cimenteries locales, réduisant ainsi de moitié les coûts d'électricité.

En Californie, il est possible de voir à quoi ressembleront les futurs systèmes électriques à l'échelle du réseau. À mesure que la capacité de stockage augmente, la « courbe du canard » créée par une forte pénétration des énergies renouvelables se lisse nettement. En 2025, le réseau a enregistré plus de 1 800 heures pendant lesquelles l'énergie propre a satisfait ou dépassé la demande totale en électricité, montrant ainsi ce qu'il est possible d'atteindre lorsque les énergies renouvelables et le stockage se développent ensemble.

Ces développements mettent en évidence une réalité plus large : dans de nombreuses régions, les énergies propres sont adoptées non seulement pour atteindre des objectifs climatiques, mais aussi parce que les avancées technologiques en ont fait l'option la plus viable sur le plan commercial.

Nous adoptons pleinement le changement profond vers une ère énergétique neutre en carbone. Selon moi, il est possible de définir le futur système énergétique par trois mots : distribué, intelligent, circulaire.

Tout d'abord, les systèmes électriques distribués, comprenant la production d'énergie renouvelable et le stockage dans des batteries de pointe, vont se multiplier dans le monde entier, en particulier dans les régions servies par une infrastructure réseau faible. L'énergie fossile, qui est centralisée et dépend fortement de grandes centrales électriques et d'un réseau solide, sera ainsi en grande partie remplacée.

Cependant, une part élevée d'énergie renouvelable pose de nouveaux défis en matière de stabilité des systèmes électriques. Pour relever ces défis, CATL a mis au point une technologie innovante de stockage de l'énergie à haute tension pouvant servir de stabilisateur pour les systèmes d'énergie sans carbone. Celle-ci peut assurer la régulation de la fréquence du réseau, la compensation de la puissance réactive, le contrôle de l'amortissement et le maintien de l'inertie du système. Elle offre également d'excellentes capacités de démarrage à froid, qui sont essentielles en cas de coupures de courant majeures, comme celle qui a frappé l'Espagne l'année dernière.

Cette technologie a été validée dans le domaine de l'ingénierie et, en Chine, nous l'appliquons à la construction d'un parc industriel hors réseau, entièrement alimenté par le vent, l'énergie solaire et le stockage pour alimenter une usine de batteries de 40 GWh. Elle montre que les technologies énergétiques de pointe sont capables de créer un système électrique à zéro émission nette.

Les futurs systèmes énergétiques, en plus d'être distribués, seront plus intelligents. Ils seront capables de traiter de grandes quantités de données et de s'adapter aux fluctuations de la production et de la consommation d'énergie renouvelable. Une planification et une optimisation avancées pilotées par l'IA seront nécessaires pour équilibrer l'offre et la demande d'énergie. Par exemple, nous utilisons l'IA pour améliorer la gestion du système électrique du centre de données IA de SenseTime à Shanghai, en aidant à gérer le besoin en énergie fluctuant des tâches informatiques.

Troisièmement, l'économie circulaire est essentielle pour parvenir à un système à zéro émission nette. Contrairement aux combustibles fossiles, qui sont brûlés après utilisation, les matériaux des systèmes d'énergie sans carbone peuvent être recyclés. CATL est à la pointe de cet effort et a atteint les taux de récupération les plus élevés de l'industrie : 99,6 % pour le nickel et le cobalt, et 96,5 % pour le lithium. Pour assurer un approvisionnement stable et durable en matières premières essentielles, nous travaillons également en étroite collaboration avec des ONG et des pairs de l'industrie pour promouvoir une économie circulaire dans le secteur.

Grâce aux progrès constants des technologies sans carbone, l'ère de l'énergie durable n'est plus une vision lointaine, mais une réalité toute proche. Selon moi, 2030 marquera le véritable début de l'ère de l'énergie durable.

Comment y parvenir ? Ma réponse est la suivante : la science nous montre ce qu'il est possible d'atteindre, mais l'ingénierie et la fabrication déterminent la vitesse à laquelle nous y parvenons.

La science fondamentale reste la source ultime de transformation. Les percées dans les domaines de la science des matériaux, de l'intelligence artificielle et des nouveaux systèmes énergétiques continueront de nous révéler ce à quoi l'avenir peut ressembler. Pour être honnête, avec les technologies actuelles, nous avons peut-être résolu moins de 30 % des besoins d'un système énergétique entièrement durable. De nombreuses technologies révolutionnaires n'ont pas encore vu le jour et un grand nombre de recherches fondamentales restent à mener.

Pour que la technologie change véritablement le monde, elle doit sortir des laboratoires et être déployée à grande échelle. Aujourd'hui, nous avons réalisé des percées scientifiques et technologiques dans des domaines de pointe tels que les batteries condensées, les batteries à électrolyte solide et les batteries solaires à pérovskite. Pourtant, il reste encore beaucoup à faire pour que ces innovations passent du laboratoire au marché. C'est pourquoi nous investissons massivement dans la R&D, plus que tous les autres acteurs du secteur réunis.

Si la lutte contre le réchauffement climatique semble être une question de climat, il s'agit en fait d'une question d'énergie et, fondamentalement, d'une question de développement. Nous estimons que la coopération internationale est le moyen le plus efficace d'y faire face, et nous sommes prêts à partager nos technologies et expériences en matière de batteries avec le monde entier. Nous avons évolué, passant de l'exportation de batteries à nos débuts à la « production locale pour les marchés locaux » aujourd'hui. Nous autorisons également nos partenaires à utiliser nos technologies afin qu'ils puissent construire leurs propres usines de batteries.

Pour accélérer la transition vers une ère énergétique durable, nous devons développer les technologies énergétiques de pointe de manière plus efficace et plus abordable à l'échelle mondiale. Toutefois, d'après notre expérience, sur certains marchés, les réglementations en matière de construction et d'équipement sont à l'origine de la hausse des coûts de production. J'aimerais proposer une solution : la création de zones économiques spéciales qui adopteraient des règles de construction et d'équipement similaires à celles pratiquées en Chine. Cela permettrait d'augmenter rapidement la productivité, comme cela a été le cas en Chine.

Mesdames et Messieurs, une étude récente de l'université de Columbia prévoit qu'en 2027, les températures augmenteront de 1,7 degré Celsius par rapport au niveau préindustriel. Pour lutter contre le réchauffement climatique, nous devons prendre des mesures immédiates pour mettre en place un système énergétique durable. Cela nécessite des avancées technologiques, du courage et de la sagesse.

Pionnière de la transition énergétique, CATL souhaite travailler plus étroitement avec la communauté scientifique, les gouvernements, les entreprises et tous ceux qui s'engagent dans cette mission. Travaillons ensemble pour un avenir neutre en carbone et laissons une Terre saine et verte aux générations futures.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2877013/1.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2877014/2.jpg