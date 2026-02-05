Робин Цзэн: открытие эры устойчивой энергетики с помощью технологии с нулевым выбросом углерода

НИНГДЕ, Китай, 5 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Д-р Робин Цзэн (Robin Zeng), председатель и генеральный директор CATL, выступил с речью о будущем энергетики на Всемирном саммите лауреатов и Всемирном саммите правительств в Дубае, ОАЭ, в феврале. 3. Полный текст ниже:

На протяжении всей истории человечества энергия была движущей силой развития цивилизации. Каждый крупный скачок в развитии человека сопровождался энергетической революцией. Сегодня мы переживаем еще один революционный энергетический сдвиг, сопоставимый с переходом человечества от охотников-собирателей к сельскохозяйственным обществам — от эпохи, когда мы выслеживаем и собираем ископаемое топливо, к той, где мы можем собирать энергию на ветряных и солнечных фермах и хранить ее в батареях.

Эта революция стала возможной благодаря научно-техническому прогрессу, который обеспечивает практические решения и снижает затраты. По данным МЭА и BNEF, за последнее десятилетие стоимость батарей LFP и солнечных батарей упала примерно на 80%. Устойчивые энергетические решения превратились из технически осуществимых в экономически привлекательный выбор.

CATL позволяет возобновляемым источникам энергии достичь истинной экономической конкурентоспособности в различных областях применения. В горнодобывающем секторе системы хранения солнечной энергии с питанием от CATL были развернуты в Чили и Демократической Республике Конго, где электроэнергия для удаленных работ сопоставима по цене с одной четвертью стоимости дизель-генераторов.

Аналогичная трансформация происходит в промышленном применении. В Пакистане быстрый рост распределенной солнечной энергии в сочетании с решениями для хранения энергии CATL обеспечивает надежное электроснабжение местных цементных заводов, сокращая затраты на электроэнергию вдвое.

В Калифорнии мы видим, как будут выглядеть будущие энергосистемы в масштабе сети. По мере расширения емкости хранилища «кривая утки», созданная высоким проникновением возобновляемых источников, значительно уменьшилась. В 2025 году сеть зафиксировала более 1800 часов, когда чистая энергия удовлетворяла или превышала общий спрос на электроэнергию, показывая, что становится возможным, когда возобновляемые источники энергии и хранилища растут вместе.

Эти события указывают на более широкую реальность: во многих регионах чистая энергия используется не только для достижения климатических целей, но и потому, что технологический прогресс сделал ее наиболее коммерчески жизнеспособным вариантом.

Мы переживаем глубокий сдвиг к чистой нулевой энергетической эре. Будущая энергетическая система, на мой взгляд, может быть определена тремя словами: распределенная, интеллектуальная, циркулярная.

Во-первых, распределенные энергетические системы, которые включают в себя возобновляемые источники энергии и передовые аккумуляторные батареи, будут расти по всему миру, особенно в районах со слабой сетевой инфраструктурой. Это заменит много энергии ископаемого топлива, которая централизована и в значительной степени зависит от крупномасштабных электростанций и сильной сети.

Однако высокая доля возобновляемых источников энергии создает новые проблемы для стабильной работы энергосистем. Для решения этих проблем CATL разработала инновационную высоковольтную технологию накопления энергии, которая может выступать в качестве стабилизатора для энергосистем с нулевым выбросом углерода. Компания может обеспечивать регулирование частоты сети, компенсацию реактивной мощности, управление демпфированием и поддержку инерции системы. Он также предлагает отличные возможности холодного пуска, которые имеют решающее значение в случае крупномасштабных отключений электроэнергии, таких как в Испании в прошлом году.

Эта технология была успешно проверена в машиностроении, и в Китае мы применяем эту технологию для создания автономного промышленного парка, который полностью питается от ветра, солнца и хранилища для питания аккумуляторной установки мощностью 40 ГВтч. Он демонстрирует, как передовые энергетические технологии могут создать систему с нулевым энергопотреблением.

Помимо распределения, будущие энергетические системы будут более интеллектуальными. Они смогут обрабатывать огромные объемы данных и приспосабливаться к колебаниям в производстве и потреблении возобновляемой энергии. Чтобы сбалансировать спрос и предложение энергии, потребуется продвинутое планирование и оптимизация на основе искусственного интеллекта. Например, мы используем ИИ для улучшения управления энергосистемой для центра обработки данных на базе ИИ SenseTime в Шанхае, помогая управлять колебаниями спроса на энергию для вычислительных задач.

В-третьих, циркулярная экономика имеет решающее значение для достижения нулевого уровня выбросов углерода. В отличие от ископаемого топлива, которое сжигается при использовании, материалы для энергетических систем с нулевым выбросом углерода могут быть переработаны. Компания CATL была в авангарде этих усилий, и мы достигли самых высоких показателей извлечения в отрасли — 99,6% для никеля и кобальта и 96,5% для лития. Чтобы создать стабильные и устойчивые поставки критически важного сырья, мы также тесно сотрудничаем с НПО и отраслевыми коллегами для продвижения циркулярной экономики в этом секторе.

Благодаря постоянному прогрессу в области технологий с нулевым уровнем выбросов углерода, эра устойчивой энергетики больше не является отдаленным видением — она быстро приближается. По моим оценкам, 2030 год ознаменует истинное начало эры устойчивой энергетики.

Как мы можем это сделать? Мой ответ: наука показывает нам, что возможно, но инженерия и производство определяют, как быстро мы это сделаем.

Фундаментальная наука остается основным источником трансформации. Прорывы в материаловедении, искусственном интеллекте и новых энергетических системах будут продолжать формировать то, как может выглядеть будущее. Честно говоря, с сегодняшними технологиями мы, возможно, решили менее 30% того, что требуется для полностью устойчивой энергетической системы. Многие прорывные технологии еще не появились, и впереди еще много фундаментальных исследований.

Чтобы технология действительно изменила мир, она должна выйти за рамки лабораторий и быть развернутой в масштабе. Сегодня мы сделали научные и технологические прорывы в таких приграничных областях, как конденсированные батареи, твердотельные батареи и перовскитные солнечные батареи. Тем не менее, еще многое предстоит сделать, чтобы масштабировать эти инновации от лаборатории до рынка. Именно поэтому мы вкладываем значительные средства в НИОКР – больше, чем все остальные игроки отрасли вместе взятые.

Хотя борьба с глобальным потеплением, по-видимому, является проблемой климата, по сути, это проблема энергетики и проблема развития. Мы считаем, что международное сотрудничество является наиболее эффективным способом решения этой проблемы, и мы готовы делиться аккумуляторными технологиями и опытом с миром. Мы перешли от экспорта батарей вначале к «местному производству для местных рынков». Мы также лицензируем технологии для наших партнеров, чтобы помочь им построить свои собственные аккумуляторные установки.

Чтобы ускорить переход к эре устойчивой энергетики, нам необходимо масштабировать передовые энергетические технологии более эффективным и доступным способом во всем мире. Однако на некоторых рынках, по нашему опыту, строительные нормы и правила оборудования являются причиной более высокой себестоимости продукции. Я хотел бы предложить решение: создание специальных экономических зон, которые принимают аналогичные правила строительства и оборудования, которые практикуются в Китае. Это позволит быстро увеличить производительность, что было доказано в Китае.

Дамы и господа, недавнее исследование Колумбийского университета прогнозирует повышение температуры на 1,7 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня в 2027 году. Для борьбы с глобальным потеплением нам необходимо принять немедленные меры по созданию устойчивой энергетической системы. Для этого нужны технологические прорывы, смелость и мудрость.

Являясь пионером энергетического перехода, компания CATL готова более тесно сотрудничать с научным сообществом, правительствами, предприятиями и всеми, кто привержен миссии. Давайте вместе работать над чистым нулевым энергетическим будущим и оставим здоровую, зеленую Землю для будущих поколений.

