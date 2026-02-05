Robin Zeng: Bezuhlíkové technologie otevírají éru udržitelné energetiky
Feb 05, 2026, 09:53 ET
NING-TE, Čína, 5. února 2026 /PRNewswire/ -- Dr. Robin Zeng, předseda představenstva a generální ředitel společnosti CATL, přednesl 3. února projev o budoucnosti energetiky na Světovém summitu laureátů a Světovém summitu vlád v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. Celý text uvádíme níže:
Po celou historii lidstva byla energie hybnou silou růstu civilizace. Každý zásadní skok ve vývoji lidstva byl doprovázen energetickou revolucí. Dnes zažíváme další převratný energetický posun, srovnatelný s přechodem lidstva od lovců a sběračů k zemědělské společnosti – od doby, kdy jsme hledali a těžili fosilní paliva, k éře, kdy můžeme energii sklízet z větru a slunce a ukládat ji do baterií.
Tuto revoluci umožnil pokrok vědy a technologií, který přináší praktická řešení a snižuje náklady. Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) a společnosti BNEF klesly za poslední desetiletí náklady na LFP baterie a solární energii přibližně o 80 %. Udržitelné energetické řešení se tak posunulo z technicky proveditelné možnosti na ekonomicky výhodnou volbu.
Společnost CATL umožňuje, aby obnovitelné zdroje energie dosáhly skutečné ekonomické konkurenceschopnosti v celé řadě oblastí. V těžebním sektoru byly v Chile a Demokratické republice Kongo nasazeny solární systémy s akumulací energie využívající technologie CATL, které zásobují elektřinou odlehlé provozy za přibližně čtvrtinu nákladů oproti dieselovým generátorům.
Podobná proměna probíhá i v oblasti průmyslových aplikací. V Pákistánu zajišťuje rychlý rozvoj decentralizované solární energie ve spojení s akumulačními řešeními společnosti CATL spolehlivé dodávky elektřiny místním cementárnám a snižuje jejich náklady na elektřinu o polovinu.
V Kalifornii můžeme vidět, jak budou vypadat budoucí energetické systémy ve velkém měřítku. S rostoucí kapacitou úložišť se výrazně zmírnila takzvaná „kachní křivka" způsobená vysokým podílem obnovitelných zdrojů. V roce 2025 zaznamenala síť více než 1800 hodin, kdy čistá energie pokryla, nebo dokonce překročila celkovou poptávku po elektřině – což ukazuje, čeho lze dosáhnout, když se obnovitelné zdroje a akumulace rozvíjejí společně.
Tyto změny poukazují na širší skutečnost: v mnoha regionech se čistá energie prosazuje nejen kvůli klimatickým cílům, ale také proto, že se díky technologickému pokroku stala komerčně nejvýhodnější volbou.
Přijímáme zásadní proměnu směrem k energetické éře s nulovými emisemi. Budoucí energetický systém lze podle mého názoru charakterizovat třemi slovy: decentralizovaný, inteligentní, cirkulární.
Za prvé: decentralizované energetické systémy, které zahrnují výrobu energie z obnovitelných zdrojů a pokročilé bateriové úložiště, se rychle rozšíří po celém světě, zejména v oblastech se slabou síťovou infrastrukturou. Nahradí velkou část fosilní energetiky, která je založená na centralizovaném modelu, velkých elektrárnách a robustní přenosové síti.
Vysoký podíl obnovitelných zdrojů energie však přináší nové výzvy pro stabilní provoz energetických soustav. Aby je bylo možné překonat, vyvinula společnost CATL inovativní technologii vysokonapěťového akumulačního systému s funkcí grid-forming, která dokáže působit jako stabilizační prvek v bezuhlíkových energetických systémech. Poskytuje regulaci frekvence v síti, kompenzaci jalového výkonu, řízení tlumení výkyvů a podporu setrvačnosti systému. Nabízí také výborné schopnosti pro tzv. blackstart, tedy spuštění sítě po blackoutu, což je klíčové například při rozsáhlých výpadcích, jako byl ten, který loni zasáhl Španělsko.
Tato technologie byla úspěšně ověřena v praxi a v Číně ji nyní využíváme při výstavbě průmyslového parku bez připojení k síti, který je zcela napájen z větrné a solární energie v kombinaci s akumulací. Slouží k zásobování bateriové továrny s kapacitou 40 GWh. Projekt ukazuje, jak může pokročilá energetická technologie vytvořit energetický systém s nulovými emisemi.
Budoucí energetické systémy nebudou jen decentralizované, ale také mnohem inteligentnější. Budou schopny zpracovávat obrovské množství dat a přizpůsobovat se výkyvům ve výrobě i spotřebě energie z obnovitelných zdrojů. K vyvažování nabídky a poptávky po energii bude nezbytné pokročilé plánování a optimalizace řízené umělou inteligencí. Například v datovém centru společnosti SenseTime v Šanghaji využíváme AI ke zlepšení řízení energetického systému, a pomáháme tak zvládat proměnlivou spotřebu energie při výpočetních operacích.
Za třetí, cirkulární ekonomika je klíčová pro dosažení bezuhlíkové energetiky. Na rozdíl od fosilních paliv, která se při použití spálí, lze materiály používané v bezemisních energetických systémech recyklovat. Společnost CATL stojí v čele těchto snah a dosáhla nejvyšších mír recyklace v celém odvětví – 99,6 % u niklu a kobaltu a 96,5 % u lithia. Abychom vybudovali stabilní a udržitelný zdroj kritických surovin, úzce spolupracujeme s nevládními organizacemi i dalšími partnery v odvětví na podpoře cirkulární ekonomiky v tomto sektoru.
Díky nepřetržitému pokroku v technologiích s nulovými emisemi už není udržitelná energetická éra jen vzdálenou vizí – rychle se blíží. Podle mého odhadu se jejím skutečným začátkem stane rok 2030.
Jak se k tomu cíli dostaneme? Moje odpověď zní: věda nám ukazuje, co je možné, ale inženýrství a výroba určují, jak rychle k tomu dospějeme.
Základní vědy zůstávají hlavním zdrojem zásadních změn. Průlomy ve výzkumu materiálů, umělé inteligenci a nových energetických systémech budou i nadále určovat, jak by mohla vypadat budoucnost. Upřímně řečeno, s dnešními technologiemi jsme možná vyřešili méně než 30 % toho, co si plně udržitelný energetický systém vyžaduje. Mnoho převratných technologií teprve vznikne a před námi stojí ještě rozsáhlý základní výzkum.
Aby technologie skutečně změnila svět, musí se posunout za hranice laboratoří a být nasazena ve velkém měřítku. Dnes jsme dosáhli vědeckých a technologických průlomů v oblasti pokročilých řešení, jako jsou kondenzované baterie, baterie s pevným elektrolytem a perovskitové solární články. Stále však zbývá mnoho práce, aby se tyto inovace dostaly z laboratoří na trh. Proto výrazně investujeme do výzkumu a vývoje – více než všichni ostatní hráči v odvětví dohromady.
I když se boj proti globálnímu oteplování jeví jako klimatický problém, ve své podstatě jde o problém energetický a v konečném důsledku o otázku rozvoje. Věříme, že nejefektivnějším způsobem, jak jej řešit, je mezinárodní spolupráce, a jsme připraveni sdílet bateriové technologie i zkušenosti se světem. Od původního exportu baterií jsme se posunuli k modelu „místní výroby pro místní trhy". Zároveň poskytujeme licence na naše technologie partnerům, aby si mohli budovat vlastní továrny na baterie.
Abychom urychlili přechod k éře udržitelné energetiky, musíme pokročilé energetické technologie ve světě rozšiřovat efektivněji a za nižší náklady. Podle našich zkušeností však v některých zemích zvyšují výrobní náklady stavební a technické předpisy. Rád bych proto navrhl řešení: zřízení zvláštních ekonomických zón, které by přijaly obdobné stavební a technické normy, jaké se uplatňují v Číně. To by umožnilo rychle zvýšit produktivitu, jak se již v Číně osvědčilo.
Dámy a pánové, nedávná studie Kolumbijské univerzity předpokládá, že v roce 2027 dojde k nárůstu globální teploty o 1,7 °C nad úroveň před průmyslovou revolucí. Abychom se vypořádali s globálním oteplováním, musíme okamžitě jednat a vybudovat udržitelný energetický systém. To vyžaduje technologické průlomy, odvahu i moudrost.
Jako průkopník energetické transformace je společnost CATL připravena úžeji spolupracovat s vědeckou komunitou, vládami, podniky i všemi, kdo jsou tomuto poslání oddáni. Společně usilujme o energetickou budoucnost s nulovými čistými emisemi a zanechme budoucím generacím zdravou a zelenou Zemi.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2877013/1.jpg
