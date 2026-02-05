Robin Zeng: nadejście ery zrównoważonej energii dzięki technologiom zeroemisyjnym

NINGDE, Chiny, 5 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- dr Robin Zeng, przewodniczący rady nadzorczej i dyrektor generalny CATL, wygłosił 3 lutego przemówienie na temat przyszłości energii podczas Światowego Szczytu Laureatów (ang. World Laureate Summit) oraz Światowego Szczytu Rządów (ang. World Governments Summit) w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Poniżej pełny tekst wystąpienia:

„Na przestrzeni całej historii ludzkości energia była siłą napędową rozwoju cywilizacji. Każdemu wielkiemu skokowi rozwojowemu towarzyszyła rewolucja energetyczna. Dziś doświadczamy kolejnej takiej zmiany - porównywalnej z przejściem ludzkości od społeczności łowiecko-zbierackich do społeczeństw rolniczych - od epoki, w której poszukiwaliśmy i wydobywaliśmy paliwa kopalne, do czasów, gdy możemy pozyskiwać energię w farmach wiatrowych i słonecznych oraz magazynować ją w akumulatorach.

Rewolucja ta jest możliwa dzięki postępowi nauki i technologii, który dostarcza praktycznych rozwiązań i obniża koszty. Zgodnie z danymi IEA oraz BNEF w ciągu ostatniej dekady koszty baterii LFP oraz energii słonecznej spadły o około 80%. Zrównoważone rozwiązania energetyczne przeszły drogę od technicznej wykonalności do ekonomicznie atrakcyjnego wyboru.

CATL umożliwia osiągnięcie realnej konkurencyjności ekonomicznej odnawialnych źródeł energii w wielu zastosowaniach. W sektorze wydobywczym systemy fotowoltaiczne połączone z magazynowaniem energii oparte na rozwiązaniach CATL wdrożono w Chile oraz Demokratycznej Republice Konga, dostarczając energię do odległych zakładów przy kosztach odpowiadających około jednej czwartej kosztów generatorów diesla.

Podobna transformacja zachodzi w przemyśle. W Pakistanie szybki rozwój rozproszonych instalacji fotowoltaicznych, w połączeniu z systemami magazynowania energii CATL, zapewnia stabilne zasilanie lokalnym cementowniom, obniżając koszty energii elektrycznej o połowę.

W Kalifornii można obserwować, jak będą wyglądać przyszłe systemy elektroenergetyczne w skali sieci. Wraz ze wzrostem mocy magazynowania energii udało się znacznie złagodzić zjawisko tzw. >>krzywej kaczej<< wynikające z wysokiego udziału odnawialnych źródeł energii. W 2025 r. sieć odnotowała ponad 1800 godzin, w których czysta energia pokrywała lub przewyższała całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną, co pokazuje, jakie możliwości otwierają się wraz z równoległym rozwojem OZE i magazynowania energii.

Wszystkie te przykłady wskazują na szerszą rzeczywistość: w wielu regionach czysta energia jest wdrażana nie tylko z myślą o realizacji celów klimatycznych, lecz także dlatego, że postęp technologiczny uczynił ją najbardziej opłacalnym rozwiązaniem biznesowym.

Stoimy u progu głębokiej zmiany prowadzącej do ery energii neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla. Moim zdaniem przyszły system energetyczny można opisać trzema słowami: rozproszony, inteligentny i o obiegu zamkniętym.

Po pierwsze, na całym świecie będą dynamicznie rozwijać się rozproszone systemy energetyczne obejmujące odnawialne źródła energii oraz zaawansowane magazyny akumulatorowe, szczególnie w regionach o słabej infrastrukturze sieciowej. Zastąpią one znaczną część scentralizowanej energii opartej na paliwach kopalnych, wymagającej dużych elektrowni i rozbudowanych sieci przesyłowych.

Jednocześnie wysoki udział odnawialnych źródeł energii stwarza nowe wyzwania dla stabilnej pracy systemów elektroenergetycznych. Aby im sprostać, CATL opracował innowacyjną technologię wysokonapięciowego magazynowania energii typu grid-forming, która może pełnić funkcję stabilizatora systemów zeroemisyjnych. Zapewnia ona regulację częstotliwości sieci, kompensację mocy biernej, tłumienie oraz wsparcie bezwładnościowe. Oferuje również doskonałe możliwości w zakresie ponownego uruchomienia zasilania, kluczowe w przypadku rozległych awarii zasilania, takich jak ta, która dotknęła Hiszpanię w ubiegłym roku.

Technologia ta została już z powodzeniem zweryfikowana pod kątem inżynierii. W Chinach wykorzystujemy ją do budowy autonomicznego parku przemysłowego, zasilanego w całości energią wiatrową, słoneczną i magazynami energii, który dostarcza energii do fabryki baterii o mocy 40 GWh. Projekt ten pokazuje, jak zaawansowane technologie energetyczne mogą stworzyć system zasilania neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla.

Poza rozproszeniem przyszłe systemy energetyczne będą coraz bardziej inteligentne. Będą w stanie przetwarzać ogromne ilości danych oraz reagować na wahania produkcji i zużycia energii odnawialnej. Zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji do planowania i optymalizacji będą niezbędne do bilansowania podaży i popytu na energię. Przykładowo, wykorzystujemy AI do usprawnienia zarządzania energią w centrum danych AI firmy SenseTime w Szanghaju, pomagając radzić sobie ze zmiennym zapotrzebowaniem wynikającym z obciążeń obliczeniowych.

Po trzecie, gospodarka o obiegu zamkniętym jest kluczowa w dążeniach do zeroemisyjności energii. W przeciwieństwie do paliw kopalnych, które są spalane jednorazowo, materiały wykorzystywane w systemach zeroemisyjnych mogą być poddawane recyklingowi. CATL znajduje się w czołówce tych działań i osiągnął najwyższe w branży poziomy odzysku - 99,6% dla niklu i kobaltu oraz 96,5% dla litu. Aby zbudować stabilne i zrównoważone źródła kluczowych surowców, ściśle współpracujemy również z organizacjami pozarządowymi i partnerami branżowymi, wspierając model gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze.

Dzięki dalszemu postępowi technologii zeroemisyjnych, era zrównoważonej energii nie jest już odległą wizją - szybko się do niej zbliżamy. Według mojej oceny rok 2030 będzie prawdziwym początkiem tej epoki.

Jak możemy osiągnąć ten cel? Moja odpowiedź brzmi: nauka pokazuje nam, co jest możliwe, ale to inżynieria i produkcja decydują o tym, jak szybko dotrzemy do celu.

Badania podstawowe w dalszym ciągu są kluczowym źródłem transformacji. Przełomy w nauce o materiałach, sztucznej inteligencji oraz nowych systemach energetycznych będą nadal kształtować przyszłość. Szczerze mówiąc, przy obecnym stanie technologii mogliśmy osiągnąć mniej niż 30% tego, co wymaga w pełni zrównoważony system energetyczny. Wiele przełomowych technologii dopiero się pojawi, a ogrom pracy badawczej wciąż przed nami.

Aby technologia rzeczywiście zmieniała świat, musi wyjść poza laboratoria i zostać wdrożona na dużą skalę. Dziś osiągnęliśmy przełomy naukowo-technologiczne w takich obszarach jak baterie kondensacyjne, półprzewodnikowe czy słoneczne perowskitowe. Nadal jednak pozostaje wiele do zrobienia, aby przenieść te innowacje z laboratoriów na rynek. Dlatego inwestujemy ogromne środki w badania i rozwój - więcej niż wszyscy pozostali gracze w branży łącznie.

Choć walka z globalnym ociepleniem często postrzegana jest jako kwestia klimatyczna, w istocie jest to problem energetyczny, a w swej podstawie - rozwojowy. Wierzymy, że międzynarodowa współpraca jest najskuteczniejszą drogą do jego rozwiązania i jesteśmy gotowi dzielić się technologiami opartymi na bateriach oraz doświadczeniami z całym światem. Przeszliśmy drogę od eksportu baterii w początkowym okresie działalności do modelu lokalnej produkcji na potrzeby lokalnych rynków. Udzielamy również licencji technologicznych partnerom, pomagając im budować własne zakłady produkcji baterii.

Aby przyspieszyć transformację w kierunku ery zrównoważonej energii, musimy skalować zaawansowane technologie energetyczne na poziomie globalnym w sposób bardziej efektywny i przystępny kosztowo. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że na niektórych rynkach przepisy budowlane i dotyczące urządzeń podnoszą koszty produkcji. Chciałbym zaproponować rozwiązanie: tworzenie specjalnych stref ekonomicznych, które stosowałyby regulacje budowlane i techniczne podobne do tych obowiązujących w Chinach. Pozwoliłoby to szybko zwiększyć wydajność, co zostało już udowodnione w praktyce w Chinach.

Szanowni Państwo, według niedawnego badania Uniwersytetu Columbia wzrost temperatury o 1,7°C powyżej poziomu sprzed ery przemysłowej może nastąpić już w 2027 r. Aby przeciwdziałać globalnemu ociepleniu, musimy podjąć natychmiastowe działania na rzecz budowy zrównoważonego systemu energetycznego. Wymaga to przełomów technologicznych, odwagi oraz mądrości.

Jako pionier transformacji energetycznej CATL jest gotów do jeszcze ściślejszej współpracy ze środowiskiem naukowym, rządami, biznesem oraz wszystkimi, którzy są oddani tej misji. Pracujmy wspólnie nad przyszłością energii neutralnej pod względem emisji i pozostawmy przyszłym pokoleniom zdrową, zieloną Ziemię".

