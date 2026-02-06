Robin Zeng: aprovechar la era de la energía sostenible con tecnología libre de emisiones de carbono

NINGDE, China, 6 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El Dr. Robin Zeng, presidente y director ejecutivo de CATL, pronunció un discurso sobre el futuro de la energía en la Cumbre Mundial de Laureados y la Cumbre Mundial de Gobiernos, celebradas en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 3 de febrero. A continuación, el texto completo:

(PRNewsfoto/Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)) Centro de datos de IA de SenseTime en Shanghái (PRNewsfoto/Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL))

A lo largo de la historia de la humanidad, la energía ha sido el mayor impulso del crecimiento de la civilización. Cada avance importante para el desarrollo de los seres humanos ha ido acompañado de una revolución energética. En la actualidad, vivimos otro cambio energético revolucionario, comparable a la transición de la humanidad de sociedades cazadoras y recolectoras a sociedades agrícolas: de una era en la que buscamos y recolectamos combustibles fósiles a otra en la que podemos obtener energía en parques eólicos y solares y almacenarla en baterías.

Esta revolución es posible gracias al progreso científico y tecnológico, que ofrece soluciones prácticas y reduce costos. Según la Agencia Internacional de Energía y Bloomberg New Energy Finance, en la última década, el costo de las baterías de fosfato de hierro y litio (LFP, por sus siglas en inglés) y de la energía solar cayó alrededor de un 80 %. Las soluciones energéticas sostenibles evolucionaron de ser técnicamente viables a convertirse en una opción económicamente atractiva.

CATL permite que las energías renovables alcancen una verdadera competitividad económica en una amplia variedad de usos. En el sector minero, los sistemas de energía solar con almacenamiento desarrollados por CATL se instalaron en Chile y en la República Democrática del Congo y suministraron electricidad a operaciones remotas a aproximadamente una cuarta parte del costo de los generadores diésel.

Una transformación similar se está produciendo en los usos a nivel industrial. En Pakistán, el rápido crecimiento de la energía solar distribuida, junto con las soluciones de almacenamiento de energía de CATL, está suministrando energía confiable a las cementeras locales y reduce los costos de electricidad a la mitad.

En California, vemos cómo serán los sistemas eléctricos del futuro a escala de redes eléctricas. A medida que aumenta la capacidad de almacenamiento, ha bajado considerablemente la "curva de pato" creada por la gran introducción de energías renovables. En 2025, la red registró más de 1.800 horas en las que la energía limpia cumplió o superó la demanda total de electricidad, lo que demuestra lo que se puede lograr cuando las energías renovables y el almacenamiento crecen a la par.

Estos avances apuntan a una realidad más amplia: en muchas regiones, la energía limpia se está adoptando no solo por objetivos climáticos, sino también porque los avances tecnológicos la han convertido en la opción más viable desde el punto de vista comercial.

Estamos adoptando un cambio profundo hacia una era de energía con cero emisiones netas. En mi opinión, el sistema energético del futuro se puede definir con tres palabras: distribuido, inteligente y circular.

En primer lugar, los sistemas de energía distribuida, que incluyen la generación renovable y el almacenamiento avanzado en baterías, aumentarán con rapidez en todo el mundo, en especial en zonas con una infraestructura de red eléctrica deficiente. Estos sistemas sustituirán a gran parte de la energía procedente de combustibles fósiles, que está centralizada y depende en gran medida de centrales eléctricas a gran escala y de una red eléctrica potente.

Sin embargo, una alta proporción de energía renovable plantea nuevos desafíos para el funcionamiento estable de los sistemas eléctricos. Para abordar tales desafíos, CATL desarrolló una innovadora tecnología de almacenamiento de energía de alta tensión para la formación de redes, que puede actuar como estabilizadora de los sistemas energéticos libres de emisiones de carbono. Esta tecnología puede suministrar regulación de frecuencia, compensación de potencia reactiva, control de amortiguación y soporte de inercia del sistema de la red. Además, ofrece excelentes capacidades de arranque autónomo, que son fundamentales en caso de apagones a gran escala, como el que afectó a España el año pasado.

La ingeniería de esta tecnología ha sido validada con éxito y, en China, estamos usando esta tecnología para construir un parque industrial autónomo que se alimenta íntegramente de energía eólica, solar y su almacenamiento para abastecer a una planta de baterías de 40 GWh. Esto demuestra cómo la tecnología energética avanzada puede crear un sistema energético con cero emisiones netas.

Más allá de su distribución, los sistemas energéticos del futuro serán más inteligentes. Podrán gestionar grandes cantidades de datos y adaptarse a las fluctuaciones en generación y consumo de energías renovables. Se necesitará una planificación y optimización avanzadas impulsadas por IA para equilibrar la oferta y demanda de energía. Por ejemplo, utilizamos la IA para mejorar la gestión del sistema energético del centro de datos de IA de SenseTime en Shanghái, ya que ayuda a gestionar la demanda fluctuante de energía de las tareas informáticas.

En tercer lugar, la economía circular es fundamental para lograr una energía libre de emisiones de carbono. A diferencia de los combustibles fósiles, que se queman al utilizarse, los materiales para los sistemas de energía sin emisiones de carbono se pueden reciclar. CATL ha estado a la vanguardia de estos esfuerzos y hemos logrado las tasas de recuperación más altas del sector: un 99,6 % para el níquel y el cobalto, y un 96,5 % para el litio. Asimismo, para crear un suministro estable y sostenible de materias primas esenciales, estamos colaborando de forma estrecha con distintas ONG y otras empresas para promover una economía circular en el sector.

Impulsada por los continuos avances en tecnologías sin emisiones de carbono, la era de la energía sostenible ya no es una visión lejana, sino que se acerca con gran rapidez. En mi opinión, el año 2030 marcará el verdadero comienzo de la era de la energía sostenible.

¿Cómo podemos llegar allí? Mi respuesta a esa pregunta es que la ciencia nos muestra lo que es posible, pero la ingeniería y la fabricación determinan la rapidez con la que podemos lograrlo.

La ciencia básica sigue siendo la fuente definitiva de transformación. Los avances en ciencia de los materiales, inteligencia artificial y nuevos sistemas energéticos seguirán determinando cómo será el futuro. Para ser sinceros, con las tecnologías actuales, es posible que hayamos resuelto menos del 30 % de lo que requiere un sistema energético totalmente sostenible. Aún falta que sigan surgiendo nuevas tecnologías innovadoras y, todavía, queda por hacer mucha investigación fundamental.

Para que la tecnología cambie realmente el mundo, debe salir de los laboratorios y aplicarse a gran escala. En la actualidad, hemos logrado avances científicos y tecnológicos en áreas pioneras como las baterías condensadas, las baterías de estado sólido y las baterías solares de perovskita. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para llevar estas innovaciones del laboratorio al mercado. Por ello, invertimos fuertemente en investigación y desarrollo (I + D), más que todos los demás actores del sector juntos.

Aunque la lucha contra el calentamiento global parece ser un asunto climático, en esencia es un asunto energético y, fundamentalmente, un asunto de desarrollo. Creemos que la cooperación internacional es la forma más eficaz de abordar este desarrollo y estamos dispuestos a compartir con el mundo nuestras tecnologías y experiencias en materia de baterías. Hemos pasado de exportar baterías en nuestros inicios a la "producir a nivel local para los mercados locales" en la actualidad. También concedemos licencias de tecnología a nuestros socios para ayudarles a construir sus propias plantas de baterías.

Para acelerar la transición hacia una era de energía sostenible, necesitamos ampliar las tecnologías energéticas avanzadas de una manera más eficiente y asequible a nivel mundial. Sin embargo, según nuestra experiencia, en algunos mercados las normativas sobre edificios y equipos son la causa del aumento de los costos de producción. Me gustaría proponer una solución: crear zonas económicas especiales que adopten normativas similares a las que se aplican en China en materia de construcción y equipamiento. Esta solución aumentará rápidamente la productividad, ya que ha demostrado su eficacia en China.

Señoras y señores, un estudio reciente de la Universidad de Columbia prevé un aumento de la temperatura de 1,7 grados centígrados por encima del nivel preindustrial para 2027. Para hacer frente al calentamiento global, debemos tomar medidas inmediatas para construir un sistema energético sostenible. Este sistema requiere de avances tecnológicos, valentía y sabiduría.

Como pionero de la transición energética, CATL está dispuesta a colaborar de forma más estrecha con la comunidad científica, los gobiernos, las empresas y cualquier persona comprometida con la misión. Trabajemos juntos por un futuro con cero emisiones netas y dejemos un planeta sano y ecológico para las generaciones futuras.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2877136/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2877137/2.jpg

FUENTE Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)