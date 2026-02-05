Robin Zeng: Nástup éry udržateľnej energie s technológiou nulových uhlíkových emisií
Feb 05, 2026, 10:53 ET
NINGDE, Čína, 5. február 2026 /PRNewswire/ -- Dr. Robin Zeng, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti CATL, predniesol 3. februára na Svetovom summite laureátov a Svetovom summite vlád v Dubaji v Spojených arabských emirátoch prejav o budúcnosti energetiky. Celý text nižšie:
Počas celej ľudskej histórie rast civilizácie poháňala energia. Každý významný skok v ľudskom vývoji sprevádzala energetická revolúcia. Dnes zažívame ďalší revolučný energetický posun, porovnateľný s prechodom ľudstva od lovcov a zberačov k poľnohospodárskym spoločnostiam. Z éry, v ktorej sme vyhľadávali a zbierali fosílne palivá, do éry, v ktorej môžeme získavať energiu na veterných a solárnych farmách a ukladať ju do batérií.
Túto revolúciu umožňuje vedecký a technologický pokrok, ktorý prináša praktické riešenia a znižuje náklady. Podľa IEA a BNEF za posledné desaťročie klesli náklady na batérie LFP a solárne panely približne o 80 %. Riešenia v oblasti udržateľnej energie sa rozvinuli z technicky uskutočniteľných na ekonomicky presvedčivú voľbu.
Spoločnosť CATL umožňuje obnoviteľným zdrojom energie dosiahnuť skutočnú ekonomickú konkurencieschopnosť v rámci rôznych aplikácií. V Čile a Konžskej demokratickej republike boli v ťažobnom sektore nasadené solárne a úložné systémy napájané technológiou CATL, ktoré dodávajú elektrinu vzdialeným prevádzkam približne za štvrtinu ceny dieselových generátorov.
Podobná transformácia prebieha aj v priemyselnej oblasti. V Pakistane poskytuje rýchly rast distribuovanej solárnej energie v kombinácii s riešeniami CATL pre skladovanie energie spoľahlivú energiu miestnym cementárňam. Náklady na elektrinu sa tak znižujú o polovicu.
V Kalifornii vidíme, ako budú vyzerať budúce energetické systémy na úrovni siete. S rozširovaním skladovacej kapacity sa výrazne zmiernila takzvaná „kačacia krivka", ktorú tvorí vysoký podiel obnoviteľných zdrojov energie. V roku 2025 bolo v sieti zaznamenaných viac ako 1800 hodín, kedy čistá energia pokrývala alebo prekračovala celkový dopyt po elektrine. To je preukazuje, čo sa dá dosiahnuť spojením obnoviteľných zdrojov energie a skladovania.
Tento vývoj poukazuje na širšiu skutočnosť: V mnohých regiónoch sa prechádza na čistú energiu nielen kvôli klimatickým cieľom, ale aj preto, že sa vďaka technologickým pokrokom stala komerčne najvýhodnejšia možnosť.
Prichádza zásadný posun smerom k ére nulovej čistej spotreby energie. Budúci energetický systém sa podľa mňa dá definovať tromi slovami: distribúcia, inteligencia, obehovosť.
Po prvé, distribuované energetické systémy, ktoré zahŕňajú výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a pokročilé batériové úložiská, sa budú po celom svete rozrastať ako huby po daždi. To platí najmä pre oblasti so slabou sieťovou infraštruktúrou. Tým sa nahradí množstvo energie z fosílnych palív, ktorá je centralizovaná a vo veľkej miere sa spolieha na rozsiahle elektrárne a silnú sieť.
Vysoký podiel obnoviteľnej energie však predstavuje nové výzvy pre stabilnú prevádzku energetických systémov. S cieľom riešiť tieto výzvy spoločnosť CATL vyvinula inovatívnu technológiu vysokonapäťového skladovania energie, ktorá môže slúžiť ako stabilizátor pre energetické systémy s nulovými emisiami uhlíka. Môže poskytovať reguláciu sieťovej frekvencie, kompenzáciu jalového výkonu, reguláciu tlmenia aj podporu zotrvačnosti systému. Zároveň ponúka vynikajúce možnosti štartu z tmy, ktoré sú kľúčové v prípade rozsiahlych výpadkov prúdu, napríklad ako minulý rok v Španielsku.
Táto technológia bola úspešne technicky overená a v Číne ju aplikujeme na výstavbu priemyselného parku bez pripojenia k sieti. Je napájaný výlučne veternou a solárnou energiou, s akumuláciou energie na výrobu batérií s kapacitou 40 GWh. Ide o dôkaz, ako pokročilé energetické technológie dokážu vytvoriť systém s nulovou čistou spotrebou energie.
Okrem distribúcie budú energetické systémy budúcnosti aj inteligentnejšie. Dokážu spracovať obrovské množstvo údajov a prispôsobiť sa výkyvom vo výrobe a spotrebe energie z obnoviteľných zdrojov. Na vyváženie ponuky a dopytu po energii bude potrebné pokročilé plánovanie a optimalizácia riadená s podporou AI. Umelú inteligenciu používame napríklad na zlepšenie riadenia energetického systému pre AI dátové centrum spoločnosti SenseTime v Šanghaji, čo pomáha riadiť kolísanie dopytu po energii pri výpočtových úlohách.
Po tretie, obehové hospodárstvo je kľúčové pre dosiahnutie energie s nulovými emisiami uhlíka. Na rozdiel od fosílnych palív, ktoré sa pri používaní spaľujú, materiály určené pre energetické systémy s nulovými emisiami uhlíka sa dajú recyklovať. Spoločnosť CATL stojí na čele tohto úsilia a dosiahli sme najvyššiu mieru výťažnosti v odvetví – 99,6 % pre nikel a kobalt, a 96,5 % pre lítium. Aby sme vybudovali stabilné a udržateľné dodávky kritických surovín, úzko spolupracujeme aj s mimovládnymi organizáciami a kolegami z odvetvia s cieľom podporiť obehové hospodárstvo v sektore.
Vďaka neustálemu pokroku v technológiách s nulovými uhlíkovými emisiami už éra udržateľnej energie prestáva byť vzdialenou víziou – blíži rýchlym tempom. Podľa môjho odhadu bude rok 2030 znamenať skutočný nástup éry udržateľnej energie.
Ako k tomu dospejeme? Moja odpoveď znie: Veda nám ukazuje, čo je možné, ale technika a výroba určujú, ako rýchlo sa tam dostaneme.
Konečným zdrojom transformácie zostáva základná veda. Prevratné objavy v materiálovej vede, umelej inteligencii a systémoch novej energie budú naďalej formovať, ako môže vyzerať budúcnosť. Úprimne povedané, s dnešnými technológiami sme zatiaľ vyriešili možno menej ako 30 % toho, čo si vyžaduje plne udržateľný energetický systém. Mnohé prevratné technológie sa ešte len objavia a veľa základného výskumu máme ešte len pred sebou.
Ak má technológia skutočne zmeniť svet, musí sa dostať za hranice laboratórií a byť nasadená vo veľkom meradle. Dnes sme dosiahli vedecké a technologické objavy v popredných oblastiach, ako sú kondenzované batérie, polovodičové batérie a perovskitové solárne batérie. Stále je však potrebné urobiť oveľa viac, aby sa tieto inovácie rozšírili z laboratória na trh. Preto investujeme do výskumu a vývoja značné prostriedky – viac ako všetci ostatní hráči v tomto odvetví dohromady.
Hoci sa boj proti globálnemu otepľovaniu javí ako klimatický problém, v zásade ide o energetický problém a v podstate aj o problém rozvoja. Veríme, že najefektívnejším spôsobom riešenia je medzinárodná spolupráca, a sme ochotní podeliť sa o technológie a skúsenosti s batériami so svetom. Z exportu batérií v začiatkoch sme sa vyvinuli na súčasnú „lokálnu výrobu pre lokálne trhy". Taktiež poskytujeme licencie na technológie našim partnerom, aby sme im pomohli budovať si vlastné závody na batérie.
Aby sme urýchlili prechod na éru udržateľnej energie, musíme globálne rozšíriť využívanie pokročilých energetických technológií efektívnejším a dostupnejším spôsobom. Na niektorých trhoch však podľa našich skúseností predpisy v oblasti výstavby a vybavenia spôsobujú vyššie výrobné náklady. Chcel by som navrhnúť riešenie: zriadenie špeciálnych ekonomických zón, ktoré prijmú podobné predpisy vo vzťahu k budovám a vybaveniu, aké sa uplatňujú v Číne. Keďže sa to v Číne osvedčilo, môže to rýchlo zvýšiť produktivitu.
Dámy a páni, nedávna štúdia Kolumbijskej univerzity predpokladá v roku 2027 nárast teploty o 1,7 stupňa Celzia oproti predindustriálnej úrovni. Aby sme sa vysporiadali s globálnym otepľovaním, musíme okamžite podniknúť kroky na vytvorenie udržateľného energetického systému. To si vyžaduje technologické pokroky, odvahu a múdrosť.
Spoločnosť CATL, ako priekopník energetickej transformácie, je ochotná užšie spolupracovať s vedeckou komunitou, vládami, podnikmi a každým, kto sa zaväzuje k tejto misii. Pracujme spoločne na nulovej čistej spotrebe energie a zanechajme budúcim generáciám zdravú a zelenú Zem.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2877013/1.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2877014/2.jpg
