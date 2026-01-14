ROE Visual comemora 20 anos de pioneirismo em tecnologia LED

SHENZHEN, China, 14 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A ROE Visual, líder mundialmente reconhecida em tecnologia de tela LED para eventos ao vivo, turnês, transmissões e instalações, tem o orgulho de anunciar seu 20º aniversário em 2026, celebrado sob o tema "Além dos palcos. Paixão em ação." Desde a sua fundação em 2006 por Jason Lu como Radiant Opto Electronics Technology em Shenzhen, a empresa redefiniu continuamente as experiências visuais e estabeleceu novos padrões de referência para a inovação em LED.

Ao longo de duas décadas, a ROE Visual cresceu de uma equipe pequena e pioneira para uma força global, fornecendo consistentemente soluções de LED de alto desempenho para criadores, designers, técnicos e profissionais de produção em todo o mundo. Desde os primeiros avanços, como a linha LINX e a série Magic Cube, até produtos icônicos como Black Pearl, Carbon e as inovadoras plataformas Topaz, a ROE Visual moldou a forma como o público experimenta a narrativa visual ao vivo.

"À medida que nos aproximamos desse marco, vemos isso não apenas como uma celebração do tempo decorrido, mas como uma oportunidade de renovar nosso desejo de inovar e aprofundar as parcerias que moldam nossa indústria", disse Jason Lu. "Nosso foco continua sendo a criação de soluções relevantes e o crescimento ao lado de nossa comunidade. Juntos, continuaremos ampliando os limites da tecnologia visual e dando vida a ideias ousadas."

A ROE Visual iniciará suas comemorações de aniversário na Integrated Systems Europe (ISE) 2026 em Barcelona (3–6 de fevereiro). Ao longo do ano, uma série de eventos de aniversário, vitrines de produtos e colaborações com parceiros destacará a herança da empresa e a direção futura, levando a história da ROE Visual para o público em todo o mundo.

Olhando para o futuro, a ROE Visual reafirma seu compromisso de apoiar a evolução de eventos ao vivo, ambientes de transmissão, estágios de produção virtual e instalações fixas com plataformas de LED que combinam desempenho, confiabilidade e flexibilidade criativa.

"Para nós, o futuro das telas LED não consiste em seguir tendências, mas em viabilizar a criatividade em condições reais", afirmou Grace Kuo, diretora de estratégia da ROE Visual. "Esta jornada de sucesso de 20 anos é compartilhada e foi possível graças aos nossos valiosos clientes, parceiros e todos os dedicados membros da equipe ROE. Seja um show itinerante, uma instalação permanente ou uma performance digital híbrida, a expectativa é a mesma: confiabilidade absoluta, precisão visual e flexibilidade. Na ROE Visual, acreditamos que a excelência visual é mais do que tecnologia, é emoção. Somos apaixonados por criar momentos de admiração que reúnam as pessoas."

Mais informações: https://www.roevisual.com/en/roe-visual-celebrates-20-years-of-pioneering-led-technology

CONTATO:

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2860494/ROE_Visual_20th_Anniversary_KV1920X950.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2860495/Jason_Lu___ROE_Visual.jpg

FONTE ROE Visual