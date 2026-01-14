ROE Visual celebra 20 años de tecnología LED pionera

SHENZHEN, China, 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- ROE Visual, líder reconocido a nivel mundial de tecnología de pantallas LED para eventos en vivo, giras, transmisiones e instalaciones, se enorgullece de anunciar su 20.° aniversario en 2026, que se celebrará con el tema "Beyond Stages. Passion On." (Más allá de los escenarios. Se encienden las emociones).Desde su fundación en 2006 por Jason Lu como Radiant Opto Electronics Technology en Shenzhen, la empresa redefinió de manera continua las experiencias visuales y estableció nuevos puntos de referencia en innovación de pantallas LED.

Durante dos décadas, ROE Visual ha pasado de ser un equipo pequeño y pionero a una fuerza mundial, que ofrece soluciones LED de alto rendimiento y de forma constante a creativos, diseñadores, técnicos y profesionales productores de todo el mundo. Desde los primeros avances como la línea LINX y la serie Magic Cube hasta productos icónicos como Black Pearl, Carbon y las innovadoras plataformas Topaz, ROE Visual ha transformado la manera en que el público experimenta la narración visual en vivo.

"A medida que nos acercamos a este hito, lo vemos no solo como una celebración del paso del tiempo, sino como una oportunidad para renovar nuestro impulso por la innovación y profundizar las alianzas que definen nuestro sector", afirmó Jason Lu. "Nuestro enfoque sigue siendo crear soluciones importantes y prosperar junto a nuestra comunidad. Juntos, seguiremos ampliando los límites de la tecnología visual y haciendo realidad ideas audaces".

ROE Visual dará inicio a sus celebraciones de aniversario en Integrated Systems Europe (ISE) 2026 en Barcelona (del 3 al 6 de febrero). Durante el año, una serie de eventos de aniversario, exhibiciones de productos y colaboraciones con socios destacarán tanto la herencia de la empresa como la dirección futura, que llevarán la historia de ROE Visual a audiencias de todo el mundo.

De cara al futuro, ROE Visual reafirma su compromiso de apoyar la evolución de los eventos en vivo, los entornos de transmisión, las etapas de producción virtuales y las instalaciones fijas con plataformas LED que combinan rendimiento, confiabilidad y flexibilidad creativa.

"Para nosotros, el futuro de las pantallas LED no se trata de perseguir tendencias, sino de permitir la creatividad en condiciones reales", afirmó Grace Kuo, directora de sostenibilidad de ROE Visual. "Esta trayectoria de 20 años de éxito es compartido, se hizo posible gracias a nuestros valiosos clientes, socios y cada miembro dedicado del equipo de ROE. Ya sea un espectáculo itinerante, una instalación permanente o una actuación digital híbrida, la expectativa es la misma: confiabilidad absoluta, precisión visual y flexibilidad. En ROE Visual, creemos que la excelencia visual es más que tecnología: es emoción. Nos emociona crear momentos maravillosos que unen a las personas".

Más información: https://www.roevisual.com/en/roe-visual-celebrates-20-years-of-pioneering-led-technology

