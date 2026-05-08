SANY Perluas Portfolio Peralatan Pintar Global dengan Penyelesaian Elektrik, Autonomi dan Berdaya AI

SHANGHAI, 8 Mei 2026 /PRNewswire/ -- SANY Group telah melancarkan mesin pengorek elektriknya yang ke-1,000, menandakan langkah besar dalam peralihan industri ke arah elektrifikasi. Mesin pengorek kawalan jauh 5G kini digunakan secara komersial, kumpulan penggelek penurap tanpa pemandu telah mula melaksanakan perkhidmatan, dan penyelesaian pintar bersepadu untuk pelabuhan serta lombong kini beroperasi. Dengan perbelanjaan penyelidikan dan pembangunan (R&D) tahunan melebihi RMB 6 bilion, SANY mempercepat transformasinya daripada pengeluar tradisional kepada syarikat berdaya AI berfokus robotik.

Bagi SANY, peningkatan peralatan bukan sekadar mengenai menukar sumber kuasa tetapi memajukan elektrifikasi dan kecerdasan. Elektrifikasi menawarkan emisi lebih rendah, kecekapan lebih tinggi dan kos kendalian lebih rendah. Kecerdasan, termasuk teknologi kawalan jauh, menangani dua cabaran industri yang utama: keselamatan pengendali dan had fizikal jentera di tapak.

Pembinaan tradisional banyak bergantung kepada pengendali di tapak, sekali gus mendedahkan pekerja kepada keadaan berbahaya. Penyelesaian kawalan jauh awal pula terdedah kepada pengalaman pengguna yang buruk dan sambungan tidak stabil, sekali gus mengehadkan kebolehskalaan dalam aplikasi dunia sebenar. Bagi menangani isu ini, SANY melabur hampir sedekad dalam R&D dan melancarkan SY550HD, mesin pengorek kawalan jauh 5G yang menggabungkan kependaman rendah, ketepatan tinggi dan keselamatan pintar dalam penyelesaian berdaya maju secara komersial.

Kependaman Rendah dan Kawalan Jarak Jauh: Walaupun kependaman hujung-ke-hujung biasa berada dalam julat 120 hingga 180 ms, SANY menggunakan algoritma 5G dan AI untuk mencapai julat 120–140 ms yang stabil. Ini membolehkan kawalan masa nyata dari jarak sehingga 8,500 km, sekali gus mengurangkan jeda dan kelewatan arahan. SY550HD berfungsi dengan rangkaian awam, persendirian atau hibrid—menyokong operasi jarak jauh rentas wilayah dalam pelbagai jenis rangkaian.

Ketepatan Tinggi: Teknologi gerakan 3D dan penderiaan kedalaman proprietari SANY, digabungkan dengan sistem bantuan pemuatan pintar, mencipta semula keadaan kendalian di tapak dan menyediakan kesedaran situasi setaraf pengendali. Dengan kesedaran ruang 3D ini, pengendali boleh menilai persekitaran kompleks secara tepat dan melaksanakan operasi berketepatan tahap milimeter—sesuai untuk lombong, tapak lapangan terpencil dan senario tindak balas kecemasan.

Keselamatan Pintar: Penderia berbilang dimensi dan algoritma AI membolehkan sistem perlindungan digital respons milisaat, termasuk pengesanan individu, pengelakan perlanggaran pintar dan pemantauan kesihatan peralatan. Pada tahap sistem, mesin mengumpul data awan titik dan video langsung secara autonomi, menyokong penderiaan persekitaran, pengenalpastian risiko dan penyesuaian tugasan—mewujudkan model kendalian yang melaluinya mesin mengendalikan persepsi, manusia mengekalkan kawalan dan sistem jarak jauh mengkoordinasi pelaksanaan.

Memandang ke hadapan, SANY akan terus meningkatkan perbelanjaan R&D dengan memberi tumpuan kepada komponen rangkaian kuasa elektrik teras, operasi berbantu AI, pembinaan tanpa pemandu, platform digital dan peralatan perlombongan bersepadu. Matlamatnya adalah untuk melengkapkan portfolio produk pintarnya dan memperluas pelaksanaan komersial berskala besar.

SOURCE SANY Group