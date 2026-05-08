Seminole Hard Rock Casino Terpilih Sebagai Miami World Cup 2026™ Host City Supporter Resmi

MIAMI, 9 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Hari ini FIFA World Cup 2026™ Miami Host Committee mengumumkan kerja sama penting dengan memilih Seminole Hard Rock Casino sebagai Miami World Cup 2026™ Host City Supporter Resmi. Kerja sama ini memperkuat posisi Miami sebagai destinasi global untuk olahraga, budaya, dan hiburan kelas dunia.

FIFA World Cup 2026™ Miami Host Committee names Seminole Hard Rock Casino as an Official Miami World Cup 2026™ Host City Supporter Seminole Hard Rock Casino will create memorable fan experiences in Miami that capture the energy and global spirit of the FIFA World Cup

"FIFA World Cup 2026 menyatukan dunia melalui olahraga. Tim SeminoleHard Rock Casino sangat bangga menyambut para penggemar di Florida sebagai Miami World Cup 2026™ Host City Supporter Resmi," kata Jim Allen, Pimpinan Hard Rock International, CEO Seminole Gaming, dan anggota Dewan Direksi Miami Host Committee. "Lokasi kami hanya beberapa menit dari keseruan di Miami Stadium, jadi sangat ideal untuk memperluas antusiasme penggemar di luar lapangan dan menghadirkan pengalaman yang sangat istimewa bagi mereka yang datang ke South Florida untuk menonton turnamen ini."

Sebagai Miami World Cup 2026™ Host City Supporter Resmi, Seminole Hard Rock Casino akan membuka area pop-up di FIFA Fan Festival™ Miami di Bayfront Park pada tanggal 13 Juni-5 Juli 2026. Para penggemar dapat berinteraksi dengan Seminole Hard Rock Casino, mendaftar ke program Unity Rewards, dan menikmati berbagai promosi kejutan dan hiburan langsung.

Seminole Hard Rock Casino Hollywood akan menjadi tuan rumah acara-acara bertema dan program penggemar, memperluas keseruan turnamen di luar stadion, dan akan mendukung Rencana Mobilitas Miami Host Committee™ melalui jaringan antar-jemput yang lebih luas ke Stadion Miami.

"Seminole Hard Rock Casino selalu menyatukan orang-orang melalui kekuatan musik, hiburan, dan pengalaman tak terlupakan," kata Keith Sheldon, Presiden Entertainment & Brand Management di Hard Rock International dan Seminole Gaming. "Saat penggemar sepak bola datang ke Florida untuk menonton FIFA World Cup 2026, kami senang sekali menjadi bagian dari perayaan ini dan menciptakan pengalaman tak terlupakan di Miami bagi penggemar yang merasakan energi dan semangat dunia di acara bersejarah ini."

"Menjadi tuan rumah FIFA World Cup 2026 bukan sekadar pertandingan, namun juga menciptakan pengalaman destinasi yang lengkap bagi penggemar," kata Rodney Barreto, Pimpinan FIFA World Cup 2026™ Miami Host Committee. "Kepemimpinan Seminole Hard Rock Casino di bidang horeka, hiburan langsung, game akan berperan penting dalam menyemarakkan kawasan ini dan memperluas perayaan ini di seluruh Florida Selatan, membantu kami menghadirkan pengalaman tak terlupakan bagi penggemar di seluruh dunia."

SOURCE Hard Rock International