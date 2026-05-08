Seminole Hard Rock Casino、マイアミ・ワールドカップ2026™ホストシティ公式サポーターに選出

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マイアミ, 2026年5月9日 /PRNewswire/ -- FIFAワールドカップ2026™マイアミ開催委員会は本日、Seminole Hard Rock Casinoをマイアミ・ワールドカップ2026™ホストシティ公式サポーター（Official Miami World Cup 2026™ Host City Supporter）に選出する画期的なコラボレーションを発表し、スポーツ、文化、世界最高水準のエンターテインメントにおけるグローバルなデスティネーションとしてのマイアミの基盤を強化しました。

「FIFAワールドカップ2026はスポーツを通じて世界をひとつにするものであり、Seminole Hard Rock Casinoのチームは、マイアミ・ワールドカップ2026ホストシティ公式サポーターとしてフロリダにファンを迎えられることをこの上なく誇りに思っています」と、Hard Rock International会長兼Seminole Gaming最高経営責任者（CEO）であり、マイアミ開催委員会理事会メンバーのJim Allenは述べ、さらに次のようにコメントしています。 「当施設はマイアミ・スタジアム周辺の盛り上がりを感じられる場所から数分の距離にあり、ピッチの外にもファンの熱気を広げ、大会のために南フロリダを訪れる人々に格別な体験を提供できる独自の立場にあります。」

FIFA World Cup 2026™ Miami Host Committee names Seminole Hard Rock Casino as an Official Miami World Cup 2026™ Host City Supporter Seminole Hard Rock Casino will create memorable fan experiences in Miami that capture the energy and global spirit of the FIFA World Cup

Seminole Hard Rock Casinoは、マイアミ・ワールドカップ2026™ホストシティ公式サポーター（Official Miami World Cup 2026™ Host City Supporter）として、2026年6月13日から7月5日までベイフロント・パークで開催されるFIFAファンフェスティバル™マイアミ（FIFA Fan Festival™ Miami）でポップアップ体験を展開し、ファンはブランドと交流し、Unity Rewardsプログラムに登録し、サプライズプロモーションやライブエンターテインメントを楽しむことができます。

Seminole Hard Rock Casino Hollywoodは、テーマ別イベントやファン向けプログラムを開催して大会の興奮をスタジアムの外へと広げるとともに、マイアミ・スタジアムへのシャトル網を拡充することで、マイアミ開催委員会のモビリティ計画を支援します。

「Seminole Hard Rock Casinoは常に、音楽、エンターテインメント、忘れられない体験の力を通じて人々を結び付けることを大切にしてきました」と、Hard Rock InternationalおよびSeminole Gamingのエンターテインメント＆ブランドマネジメント担当プレジデントであるKeith Sheldonは述べ、さらに次のようにコメントしています。 「FIFAワールドカップ2026のためにサッカーファンがフロリダに集まる中、私たちはこの祝典に参加し、この歴史的イベントの熱気とグローバルな精神を体現する記憶に残るファン体験をマイアミで創出できることを大変うれしく思います。」

「FIFAワールドカップ2026の開催は、試合だけにとどまるものではなく、ファンに総合的なデスティネーション体験を提供することでもあります」と、FIFAワールドカップ2026™マイアミ開催委員会委員長のRodney Barretoは述べ、さらに次のようにコメントしています。 「Seminole Hard Rock Casinoがホスピタリティ、ライブエンターテインメント、ゲーミングで発揮しているリーダーシップは、地域を活気づけ、南フロリダ全域へ祝典を広げ、世界中のファンに忘れられない体験を届けるうえで重要な役割を果たすでしょう」

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2974995/MHC_x_SHR_Logo.jpg

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2974996/MHC_Picture.jpg

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SOURCE Hard Rock International