Seminole Hard Rock Casino zostaje oficjalnym partnerem wspierającym Miami, miasta gospodarza Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026™

MIAMI, 8 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Komitet Miasta Gospodarza Miami Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2026™ ogłosił dzisiaj nawiązanie przełomowej współpracy, w ramach której Seminole Hard Rock Casino zostaje oficjalnym partnerem wspierającym Miami, miasta gospodarza Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026™, wzmacniając pozycję Miami jako globalnego ośrodka sportu, kultury i rozrywki światowej klasy.

FIFA World Cup 2026™ Miami Host Committee names Seminole Hard Rock Casino as an Official Miami World Cup 2026™ Host City Supporter
Seminole Hard Rock Casino will create memorable fan experiences in Miami that capture the energy and global spirit of the FIFA World Cup
„Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej FIFA 2026 łączą cały świat poprzez sport, a zespół Seminole Hard Rock Casino jest niezwykle dumny z możliwości powitania kibiców na Florydzie jako oficjalny partner wspierający Miami, miasto gospodarza Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026 - powiedział Jim Allen, prezes Hard Rock International i dyrektor generalny Seminole Gaming oraz członek zarządu Komitetu Miasta Gospodarza Miami. - Nasz obiekt znajduje się kilka minut jazdy od pełnego emocji stadionu w Miami, jesteśmy więc w idealnej pozycji, aby przenieść piłkarskie emocje poza boisko i zapewnić wyjątkowe wrażenia osobom podróżującym do Południowej Florydy na mistrzostwa".

Jako oficjalny partner wspierający Miami, miasto gospodarza Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026, Seminole Hard Rock Casino zorganizuje w ramach FIFA Fan Festival™ Miami wydarzenie pop-up w Bayfront Park od 13 czerwca do 5 lipca 2026 r., podczas którego fani mogą nawiązać relacje z marką, przystąpić do programu Unity Rewards oraz cieszyć się promocjami niespodziankami i rozrywką na żywo.

Seminole Hard Rock Casino Hollywood będzie miejscem wydarzeń tematycznych i programów dla kibiców, przenosząc emocje mistrzostw poza stadion, będzie również wspierać Plan Mobilności Komitetu Miasta Gospodarza Miami za pośrednictwem poszerzonej sieci transportu wahadłowego na stadion w Miami.

"Seminole Hard Rock Casino od samego początku łączy ludzi dzięki mocy muzyki, rozrywki i niezapomnianych wrażeń - stwierdził Keith Sheldon, prezes działu rozrywki i zarządzania marką Hard Rock International i Seminole Gaming. - Kiedy fani piłki nożnej zgromadzą się we Florydzie na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej FIFA 2026, zaszczytem dla nas będzie możliwość wzięcia udziału w tym święcie i tworzenia niezapomnianych wrażeń dla kibiców w Miami, które oddają energię i globalny charakter tego historycznego wydarzenia".

„Bycie gospodarzem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2026 to coś więcej niż mecze - to również tworzenie pełni wrażeń z doświadczania miejsca przez kibiców - powiedział Rodney Barreto, prezes Komitetu Miasta Gospodarza Miami Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2026™. - Przywództwo Seminole Hard Rock Casino w branży hotelowej, rozrywki na żywo i gier odegra istotną rolę, jeśli chodzi o ożywienie regionu i rozszerzenie świętowania mistrzostw na całą Południową Florydę, co pomoże nam zapewnić niezapomniane wrażenia kibicom na całym świecie".

