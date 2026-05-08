Das Seminole Hard Rock Casino wurde zum offiziellen Unterstützer der Gastgeberstadt für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ in Miami ernannt

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MIAMI, 8. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Das Miami-Ausrichtungskomitee für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026™ gab heute eine wegweisende Zusammenarbeit bekannt, in deren Rahmen das Seminole Hard Rock Casino zum offiziellen Unterstützer der Gastgeberstadt Miami für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026™ ernannt wurde. Damit wird Miamis Position als globale Destination für Sport, Kultur und Unterhaltung auf Weltklasseniveau weiter gestärkt.

FIFA World Cup 2026™ Miami Host Committee names Seminole Hard Rock Casino as an Official Miami World Cup 2026™ Host City Supporter Seminole Hard Rock Casino will create memorable fan experiences in Miami that capture the energy and global spirit of the FIFA World Cup

„Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 verbindet die Welt durch den Sport, und das Team des Seminole Hard Rock Casino könnte nicht stolzer sein, als offizieller Unterstützer der Gastgeberstadt Miami für die Weltmeisterschaft 2026 Fans in Florida willkommen zu heißen", sagte Jim Allen, Vorsitzender von Hard Rock International und CEO von Seminole Gaming, und Mitglied des Verwaltungsrats des Miami Host Committee. „Da unser Standort nur wenige Minuten vom Miami Stadium entfernt liegt, sind wir in der einzigartigen Lage, die Fanseele über den Platz hinaus zu tragen und denjenigen, die für das Turnier nach Südflorida reisen, ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten."

Als offizieller Unterstützer der Gastgeberstadt Miami für die Weltmeisterschaft 2026 wird das Seminole Hard Rock Casino vom 13. Juni bis zum 5. Juli 2026 ein Pop-up-Erlebnis auf dem FIFA Fan Festival™ Miami im Bayfront Park veranstalten, wo Fans mit der Marke in Kontakt treten, sich für das Unity Rewards-Programm anmelden und Überraschungsaktionen sowie Live-Unterhaltung genießen können.

Das Seminole Hard Rock Casino Hollywood wird Themenveranstaltungen und Fanprogramme veranstalten, um die Turnierbegeisterung über das Stadion hinaus zu tragen, und wird den Mobilitätsplan des Miami Host Committee durch ein erweitertes Shuttle-Netz zum Miami Stadium unterstützen.

„Beim Seminole Hard Rock Casino ging es schon immer darum, Menschen durch die Kraft von Musik, Unterhaltung und unvergesslichen Erlebnissen zusammenzubringen", sagte Keith Sheldon, President of Entertainment & Brand Management für Hard Rock International und Seminole Gaming. „Wenn sich Fußballfans in Florida zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 versammeln, freuen wir uns sehr, Teil der Feierlichkeiten zu sein und in Miami unvergessliche Fanerlebnisse zu schaffen, die die Energie und den globalen Geist dieses historischen Ereignisses einfangen."

"Bei der Ausrichtung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 geht es um mehr als nur um Spiele, es geht darum, ein umfassendes Reiseerlebnis für die Fans zu schaffen", sagte Rodney Barreto, Vorsitzender des Gastgeberkomitees der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ Miami. „Die führende Rolle des Seminole Hard Rock Casino in den Bereichen Gastgewerbe, Live-Unterhaltung und Glücksspiel wird eine wichtige Rolle dabei spielen, die Region zu beleben und die Feierlichkeiten auf ganz Südflorida auszuweiten, damit wir Fans aus aller Welt ein unvergessliches Erlebnis bieten können."

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