Le Seminole Hard Rock Casino désigné partenaire officiel de la ville hôte de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ à Miami

Communiqué de presse complet

MIAMI, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le comité d'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ à Miami a annoncé aujourd'hui un partenariat historique désignant le Seminole Hard Rock Casino comme Partenaire officiel de la ville hôte de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ à Miami, consolidant ainsi la position de Miami en tant que destination mondiale pour le sport, la culture et les divertissements de classe mondiale.

FIFA World Cup 2026™ Miami Host Committee names Seminole Hard Rock Casino as an Official Miami World Cup 2026™ Host City Supporter Seminole Hard Rock Casino will create memorable fan experiences in Miami that capture the energy and global spirit of the FIFA World Cup

« La Coupe du Monde de la FIFA 2026 unit le monde par le sport, et l'équipe du Seminole Hard Rock Casino ne pourrait être plus fière d'accueillir les fans en Floride en tant que Partenaire officiel de la ville hôte de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 à Miami », a déclaré Jim Allen, président de Hard Rock International et PDG de Seminole Gaming, et membre du conseil d'administration du comité d'organisation de Miami. « Notre site étant situé à quelques minutes seulement de l'effervescence du Miami Stadium, nous sommes idéalement placés pour faire vivre l'ambiance du stade bien au-delà du terrain et offrir une expérience extraordinaire à tous ceux qui se rendront en Floride du Sud pour le tournoi. »

En tant que partenaire officiel de la ville hôte de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 à Miami, le Seminole Hard Rock Casino organisera un événement éphémère au FIFA Fan Festival™ de Miami, au Bayfront Park, du 13 juin au 5 juillet 2026. Les supporters pourront y découvrir la marque, s'inscrire au programme Unity Rewards et profiter de promotions surprises ainsi que de spectacles en direct.

Le Seminole Hard Rock Casino Hollywood accueillera des événements à thème et des programmes pour les supporters, prolongeant ainsi l'excitation du tournoi au-delà du stade, et soutiendra le plan de mobilité du comité d'organisation de Miami grâce à un réseau de navettes élargi vers le stade de Miami.

« Le Seminole Hard Rock Casino a toujours eu pour vocation de rassembler les gens par le biais de la musique, du divertissement et d'expériences inoubliables », a déclaré Keith Sheldon, président du divertissement et de la gestion de la marque pour Hard Rock International et Seminole Gaming. « Alors que les amateurs de football se rassemblent en Floride pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, nous sommes ravis de faire partie de la célébration et de créer des expériences mémorables à Miami qui capturent l'énergie et l'esprit mondial de cet événement historique. »

« Organiser la Coupe du Monde de la FIFA 2026, ce n'est pas seulement une question de matchs, c'est aussi offrir aux supporters une expérience touristique complète », a déclaré Rodney Barreto, président du comité d'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ à Miami. « Le leadership du Seminole Hard Rock Casino en matière d'hospitalité, de spectacles et de jeux jouera un rôle important pour dynamiser la région et étendre la célébration à tout le sud de la Floride, en nous aidant à offrir une expérience inoubliable aux fans du monde entier. »

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