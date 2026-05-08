Seminole Hard Rock Casino es patrocinador oficial de la ciudad anfitriona de la Copa Mundial de Miami 2026™

- Seminole Hard Rock Casino es nombrado patrocinador oficial de la ciudad anfitriona de la Copa Mundial de Miami 2026™

Comunicado de prensa completo

MIAMI, 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Miami anunció hoy una colaboración histórica que nombra a Seminole Hard Rock Casino como Patrocinador Oficial de la Ciudad Anfitriona de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Miami, fortaleciendo así la posición de Miami como un destino global para el deporte, la cultura y el entretenimiento de primer nivel.

FIFA World Cup 2026™ Miami Host Committee names Seminole Hard Rock Casino as an Official Miami World Cup 2026™ Host City Supporter Seminole Hard Rock Casino will create memorable fan experiences in Miami that capture the energy and global spirit of the FIFA World Cup

"La Copa Mundial de la FIFA 2026 une al mundo a través del deporte, y el equipo de Seminole Hard Rock Casino se enorgullece enormemente de dar la bienvenida a los aficionados a Florida como Patrocinador Oficial de la Ciudad Anfitriona de la Copa Mundial 2026 en Miami ", declaró Jim Allen, presidente de Hard Rock International y consejero delegado de Seminole Gaming, y miembro de la Junta Directiva del Comité Organizador de Miami. "Con nuestra ubicación a pocos minutos de la vibrante atmósfera del Miami Stadium, contamos con una posición privilegiada para llevar la afición más allá del terreno de juego y hacer que la experiencia sea extraordinaria para quienes viajan al sur de Florida para el torneo".

Como Patrocinador Oficial de la Ciudad Anfitriona de Miami para la Copa Mundial 2026, Seminole Hard Rock Casino ofrecerá un espacio temporal en el FIFA Fan Festival™ Miami en Bayfront Park del 13 de junio al 5 de julio de 2026, donde los aficionados podrán interactuar con la marca, inscribirse en el programa Unity Rewards y disfrutar de promociones sorpresa y entretenimiento en vivo.

El Seminole Hard Rock Casino Hollywood organizará eventos temáticos y programas para los aficionados, extendiendo la emoción del torneo más allá del estadio, y apoyará el Plan de Movilidad del Comité Organizador de Miami mediante una red de transporte ampliada al Miami Stadium.

"Seminole Hard Rock Casino siempre se ha caracterizado por unir a las personas a través del poder de la música, el entretenimiento y experiencias inolvidables", declaró Keith Sheldon, presidente de Entretenimiento y Gestión de Marca de Hard Rock International y Seminole Gaming. "Mientras los aficionados al fútbol se reúnen en Florida para la Copa Mundial de la FIFA 2026, nos entusiasma formar parte de la celebración y crear experiencias memorables para los aficionados en Miami que capturen la energía y el espíritu global de este evento histórico".

"Ser sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 va más allá de los partidos; se trata de crear una experiencia integral para los aficionados", declaró Rodney Barreto, presidente del Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Miami. "El liderazgo de Seminole Hard Rock Casino en hostelería, entretenimiento en vivo y juegos de azar desempeñará un papel fundamental para dinamizar la región y extender la celebración por todo el sur de Florida, lo que nos permitirá ofrecer una experiencia inolvidable a los aficionados de todo el mundo".

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