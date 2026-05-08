세미놀 하드록 카지노, 마이애미 월드컵 2026™ 공식 개최도시 후원사 선정

보도자료 전문

마이애미, 2026년 5월 9일 /PRNewswire/ -- FIFA 월드컵 2026™ 마이애미 조직위원회(FIFA World Cup 2026™ Miami Host Committee)가 세미놀 하드록 카지노(Seminole Hard Rock Casino)를 마이애미 월드컵 2026™ 공식 개최도시 후원사(Official Miami World Cup 2026™ Host City Supporter)로 선정했다. 이번 협력으로 스포츠, 문화, 세계적 수준의 엔터테인먼트 중심지로서 마이애미의 위상이 더욱 높아질 것으로 기대가 모아지고 있다.

FIFA World Cup 2026™ Miami Host Committee names Seminole Hard Rock Casino as an Official Miami World Cup 2026™ Host City Supporter Seminole Hard Rock Casino will create memorable fan experiences in Miami that capture the energy and global spirit of the FIFA World Cup

짐 앨런(Jim Allen) 하드록 인터내셔널 회장 겸 세미놀 게이밍(Seminole Gaming) CEO 겸 마이애미 조직위원회 이사회 멤버는 "FIFA 월드컵 2026은 스포츠를 통해 전 세계를 하나로 연결하는 행사로, 세미놀 하드록 카지노 팀은 마이애미 월드컵 2026 공식 개최도시 후원사로서 플로리다를 찾는 팬들을 맞이하게 돼 매우 자랑스럽게 생각한다. 당사 리조트는 마이애미 스타디움 인근에 위치해 있어 경기장 밖에서도 팬 경험을 확대하고, 남부 플로리다를 찾는 방문객들에게 특별한 경험을 선사할 수 있는 최적의 입지에 있다"고 말했다.

세미놀 하드록 카지노는 공식 개최도시 후원사로서 2026년 6월 13일부터 7월 5일까지 베이프런트 파크에서 열리는 FIFA 팬 페스티벌™ 마이애미(FIFA Fan Festival™ Miami)에 팝업 체험 공간을 운영할 예정이다. 방문객들은 브랜드 체험과 함께 유니티 리워즈(Unity Rewards) 프로그램 가입, 깜짝 프로모션 및 라이브 엔터테인먼트를 즐길 수 있다.

세미놀 하드록 카지노 할리우드(Seminole Hard Rock Casino Hollywood)도 월드컵 테마 행사와 팬 프로그램을 개최해 경기장 밖에서도 대회 열기를 이어갈 계획이다. 아울러 마이애미 스타디움까지 연결되는 셔틀 네트워크도 확대 운영해 마이애미 조직위원회의 교통 운영 계획도 지원할 예정이다.

키스 셸던(Keith Sheldon) 하드록 인터내셔널 및 세미놀 게이밍 엔터테인먼트•브랜드 매니지먼트 부문 사장은 "세미놀 하드록 카지노는 음악과 엔터테인먼트, 잊지 못할 경험의 힘을 통해 사람들을 하나로 모아 주는 브랜드였다. FIFA 월드컵 2026을 맞아 축구 팬들이 플로리다에 모이는 가운데, 이번 축제의 일원이 돼 마이애미에서 세계적 열기와 에너지를 담은 특별한 팬 경험을 선사할 수 있게 돼 매우 기쁘다"고 말했다.

로드니 바레토(Rodney Barreto) FIFA 월드컵 2026™ 마이애미 조직위원회 위원장은 "FIFA 월드컵 2026 개최는 단순히 경기만을 의미하는 것이 아니라 팬들에게 완벽한 목적지 경험(destination experience)을 선사하는 데 의미가 있다. 세미놀 하드록 카지노는 호텔, 엔터테인먼트, 게임 산업에서 쌓은 리더십을 바탕으로 지역에 활력을 불어넣고, 남부 플로리다 전역으로 축제 분위기를 확산시키는 데 중요한 역할을 하게 될 것이다. 이를 통해 전 세계 팬들에게 잊지 못할 경험을 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

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SOURCE Hard Rock International