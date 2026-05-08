Kasíno Seminole Hard Rock bolo vyhlásené za oficiálneho podporovateľa hostiteľského mesta Majstrovstiev sveta vo futbale 2026™ v Miami
News provided byHard Rock International
May 08, 2026, 12:06 ET
MIAMI, 8. mája 2026 /PRNewswire/ -- Organizačný výbor Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA 2026™ v Miami dnes oznámil prelomovú spoluprácu, v rámci ktorej bolo kasíno Seminole Hard Rock Casino vymenované za oficiálneho podporovateľa hostiteľského mesta Majstrovstiev sveta vo futbale 2026™ v Miami, čím sa posilní platforma Miami ako globálnej destinácie pre šport, kultúru a zábavu svetovej úrovne.
„Majstrovstvá sveta FIFA 2026 spájajú svet prostredníctvom športu a tím Seminole Hard Rock Casino s obrovskou hrdosťou víta fanúšikov na Floride ako oficiálny podporovateľ hostiteľského mesta Majstrovstiev sveta 2026 v Miami," povedal Jim Allen, predseda Hard Rock International a generálny riaditeľ Seminole Gaming, a člen predstavenstva hostiteľského výboru Miami. „Vďaka tomu, že sme len pár minút od miestneho diania na štadióne v Miami, máme jedinečnú pozíciu na to, aby sme rozšírili fanúšikovskú komunitu za hranice ihriska a spríjemnili návštevníkom turnaja v južnej Floride výnimočný zážitok."
Ako oficiálny podporovateľ hostiteľského mesta Majstrovstiev sveta vo futbale v Miami 2026 bude Seminole Hard Rock Casino hostiť od 13. júna do 5. júla 2026 na festivale fanúšikov FIFA Fan Festival™ Miami v Bayfront Parku, kde sa fanúšikovia môžu zapojiť do spolupráce so značkou, prihlásiť sa do programu Unity Rewards a užiť si prekvapivé propagačné akcie a živú zábavu.
Seminole Hard Rock Casino Hollywood bude hostiť tematické podujatia a program pre fanúšikov, čím sa vzrušenie z turnaja rozšíri aj za hranice štadióna a podporí plán mobility hostiteľského výboru Miami prostredníctvom rozšírenej siete kyvadlovej dopravy na štadión Miami.
„Kasíno Seminole Hard Rock vždy spájalo ľudí prostredníctvom hudby, zábavy a nezabudnuteľných zážitkov," povedal Keith Sheldon, prezident pre zábavu a riadenie značky v spoločnostiach Hard Rock International a Seminole Gaming. „Keďže sa futbaloví fanúšikovia zhromažďujú na Floride na Majstrovstvách sveta FIFA 2026, sme nadšení, že môžeme byť súčasťou osláv a vytvoriť nezabudnuteľné zážitky pre fanúšikov v Miami, ktoré zachytia energiu a globálneho ducha tejto historickej udalosti."
„Hosťovanie Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA 2026 je viac než len o zápasoch, je to o vytvorení dokonalého zážitku pre fanúšikov v našej destinácii," povedal Rodney Barreto, predseda hostiteľského výboru Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA 2026™ v Miami. „Vedúce postavenie kasína Seminole Hard Rock v oblasti pohostinstva, živej zábavy a hazardných hier bude zohrávať dôležitú úlohu pri oživení regiónu a rozšírení osláv po celej južnej Floride, čo nám pomôže poskytnúť nezabudnuteľný zážitok fanúšikom z celého sveta."
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2974995/MHC_x_SHR_Logo.jpg
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2974996/MHC_Picture.jpg
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2974997/MHC_Picture.jpg
Share this article