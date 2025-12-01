Shanghai Electric zakládá Čínsko-pákistánskou akademii excelence pro inženýry s cílem vychovávat talenty pro iniciativu Nové Hedvábné stezky
Podpora spolupráce mezi průmyslem a akademickou sférou a rozvoj čínsko-pákistánské technologické a kulturní výměny díky mezioborové výuce zaměřené na energetiku a elektrotechniku
ŠANGHAJ, 1. prosince 2025 /PRNewswire/ -- Společnost Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) 24. listopadu oficiálně zahájila činnost Čínsko-pákistánské akademie excelence pro inženýry (dále jen „akademie"), která je společnou iniciativou společnosti Shanghai Electric a Šanghajské univerzity Dianji. Akademie si klade za cíl vychovávat inženýrské talenty, které jsou mezinárodně konkurenceschopné, interdisciplinární a všestranné, a zároveň budovat klíčovou platformu pro technologickou a kulturní výměnu mezi Čínou a Pákistánem.
Zahajovací akce proběhla na třech místech v obou zemích současně, online i offline. Zástupci projektu integrovaného uhelného dolu a elektrárny Thar Block-I (dále jen „projekt Thar") a Šanghajské univerzity Dianji podepsali dohodu o spolupráci v rámci první fáze vzdělávacího programu, čímž oficiálně zahájili iniciativu na podporu talentů.
Zhu Zhaokai, prezident společnosti Shanghai Electric Group, poznamenal, že na pozadí hlubokých změn v globálním průmyslovém prostředí je pro podniky stále potřebnější hledat všestranné talenty vybavené teoretickými základy, inženýrskými postupy, mezinárodními perspektivami a schopnostmi mezikulturní spolupráce.
„Založení akademie je významnou iniciativou společnosti Shanghai Electric na podporu hlubokého propojení průmyslu, akademické sféry, výzkumu a aplikací a na vybudování mezinárodního systému kultivace talentů," řekl. „S využitím akademických předností Šanghajské univerzity Dianji v oblasti pokročilé výroby prohloubíme spolupráci v oblasti výzkumu, praktické výuky a sdílení fakult a společně vytvoříme nový model pro kultivaci mezinárodních talentů v rámci iniciativy ‚Nové Hedvábné stezky'."
Gong Siyiová, prezidentka Šanghajské univerzity Dianji, se vyjádřila, že nově založená akademie je klíčový zahraniční ukázkový projekt a jako takový bude mít prioritu. Integrací vysoce kvalitních pedagogických kapacit a vzdělávacích zdrojů se univerzita zavazuje udržovat vysoké standardy v systémech rozvoje talentů, kvality výuky a celkové podpory služeb.
„Cílem je ustavit akademii jako důležitý most pro čínsko-pákistánské přátelství a technologickou spolupráci," poznamenala.
Jako první mezinárodní program pro talentované inženýry vedený podniky v rámci čínsko-pákistánského hospodářského koridoru (CPEC) bude akademie nabízet magisterské programy přizpůsobené potřebám projektu Thar se zaměřením na energetiku a elektrotechniku. Systém dvojího mentorství kombinujícícího profesory a odborníky z průmyslu a propojení teorie s praxí připraví stážisty na řešení reálných úkolů.
V uplynulých letech se Shanghai Electric při budování akademie soustředila na systematický rozvoj odborníků a dlouhodobou strategii a zároveň rozvíjela úzké propojení průmyslu s univerzitami s cílem podporovat inovační prostředí orientované na globalizaci a pokročilé technologické propojení.
Šanghajská akademie excelence pro inženýry, která je společnou platformou pro rozvoj průmyslových a vzdělávacích talentů založenou společností Shanghai Electric Group a Šanghajskou univerzitou Dianji, se od svého otevření v roce 2024 zaměřuje na posilování technologických odborníků a výchovu špičkových profesionálů. Institut se zavázal vybudovat silnou základnu budoucích technologických lídrů
Tech Expert Symposium, první stěžejní iniciativa akademie, slouží jako špičkové fórum pro přední odborníky a vědce, které podporuje sdílení znalostí, technickou spolupráci a rozvoj talentů. Od jejího zahájení se uskutečnilo pět zasedání, na nichž byly představeny nejmodernější technologické trendy a praktické technické poznatky.
Za proaktivní strategií společnosti Shanghai Electric v oblasti talentů stojí silný závazek k technologickému pokroku a lidskému kapitálu v tomto období rychlé transformace. Jen v první polovině roku 2025 společnost investovala do výzkumu a vývoje 2,546 miliardy CNY, což představuje meziroční nárůst o 9,4 % a odpovídá 4,7 % celkových příjmů, přičemž 39,5 % finančních prostředků směřovalo do rozvíjejících se odvětví.
Pro udržení dynamického inovačního tempa se společnost Shanghai Electric opírá a bude i nadále opírat především o talenty jako o svůj nejdůležitější strategický zdroj a reformuje svůj systém rozvoje, aby vybudovala silný a dobře organizovaný tým.
