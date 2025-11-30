El sistema de evaluación cuantitativa de la seguridad de los BESS para todo el ciclo de vida de Huawei Digital Power obtiene la máxima calificación

PEKÍN, 30 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Huawei Digital Power, en colaboración con socios líderes del sector, superó con éxito una rigurosa evaluación técnica realizada por el Consejo de Electricidad de China para el Sistema de evaluación cuantitativa de la seguridad de los BESS durante todo su ciclo de vida (Full-Lifecycle BESS Safety Quantitative Assessment System). El comité de evaluación afirmó por unanimidad que el sistema alcanza un nivel líder a nivel mundial, y cierra vacíos técnicos cruciales en la seguridad de los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) tanto en China como a nivel mundial.

Los miembros del comité de evaluación fueron Ouyang Minggao, profesor de la Universidad Tsinghua; Rao Hong, científico jefe de China Southern Power Grid; y 12 expertos del Instituto de Investigación de Energía Eléctrica de China, China Southern Power Grid Co., Ltd., State Grid Shanxi Electric Power Company, Instituto de Planificación e Ingeniería de Energía Eléctrica de China, Universidad de Zhejiang, comités especializados de la Sociedad de Investigación Energética de China, Corporación Internacional de Consultoría de Ingeniería de China, Brigada de Rescate de Bomberos de Pekín, TÜV Rheinland y la Compañía de Seguros del Pueblo de China. La solicitud fue presentada por Huawei Digital Power y seis organizaciones.

El comité accedió a la presentación del proyecto, revisó los materiales de evaluación y realizó investigaciones rigurosas. Afirmaron con entusiasmo la innovación, la tecnología y la practicidad del sistema de evaluación cuantitativa de la seguridad de los BESS, y acordaron por unanimidad que: "Este proyecto crea de manera innovadora un sistema de evaluación cuantitativa de la seguridad para todo el ciclo de vida de los BESS con el fin de abordar los cuellos de botella en las operaciones de seguridad en la aplicación de los BESS a gran escala. Se estableció un modelo universal de evaluación de la probabilidad de evolución de los riesgos de seguridad para cuantificar y clasificar, desde un punto de vista científico, los riesgos de seguridad del sistema, lo que llena el vacío técnico tanto en China como a nivel mundial".

El sistema de evaluación propuesto de manera conjunta por Huawei Digital Power clasifica los riesgos de seguridad de los BESS de alto a bajo en tres niveles: A (inaceptable), B (a mitigar) y C (aceptable), y especifica los requisitos de probabilidad de fallas correspondientes a cada nivel. El nivel A indica riesgos extremadamente altos que son completamente incontrolables y la probabilidad de que se produzcan accidentes de seguridad importantes es extremadamente alta. El nivel B indica riesgos altos que deben reducirse mediante la optimización continua del diseño de los productos y la introducción de tecnologías innovadoras. El nivel C indica que los riesgos de seguridad son controlables y que se pueden evitar eficazmente consecuencias graves, como los incendios.

Este proyecto realiza evaluaciones sistemáticas de los riesgos de seguridad de los BESS mediante el uso de un marco de evaluación cuantitativa, identifica los factores de riesgo más importantes y mejora la seguridad del producto mediante tecnologías centrales. Las cuatro tecnologías de seguridad centrales son las siguientes:

[1] Desarrollo de la tecnología inteligente de alta precisión para la alerta de seguridad activa. Basada en la arquitectura jerárquica multifrecuencia con doble decodificador, la tecnología mejora la cobertura de las condiciones de funcionamiento del algoritmo de alerta de fallas y garantiza una tasa de recuperación de al menos el 95 %.

[2] Desarrollo pionero de la arquitectura de bloqueo de oxígeno a presión positiva y extracción direccional de humo, y desarrollo de una batería de alta seguridad con resistencia al calor, alta presión positiva, alta hermeticidad y protección contra la corrosión y el aislamiento. El paquete de baterías no se incendia ni propaga fallas, incluso si ocho celdas de batería sufran simultáneamente un sobrecalentamiento.

[3] Desarrollo pionero de la arquitectura inteligente de conversión de doble nivel para el almacenamiento de energía en cadena, que garantiza que la corriente de la red no se retroalimente durante la sobretensión transitoria de la red en todo el rango del estado de carga (SOC), lo que permite la salida de energía constante para favorecer la recuperación estable de la red y garantizar la seguridad de los equipos del sistema de almacenamiento de energía y de la red.

[4] Desarrollo pioneros de las tecnologías de aislamiento duradero a alta temperatura y detección en tiempo real, lo que permite alcanzar un estado de alta resistencia a las fugas de electrolitos. En combinación con la detección de aislamiento en tiempo real en todo el rango, se suprime el riesgo de ignición por arco eléctrico causado por fallas de aislamiento.

Los logros del proyecto se han aplicado en proyectos a gran escala en China y en todo el mundo, como la planta de almacenamiento de energía para la formación de redes ZDI en la prefectura de Ngari, China, la planta de almacenamiento de energía para la formación de redes en Uzbekistán y la microrred del destino del Mar Rojo con energía 100 % renovable en Arabia Saudita.

El profesor Ouyang Minggao, de la Universidad Tsinghua, afirmó que la metodología del sistema de evaluación cuantitativa de la seguridad desarrollada en este proyecto es la primera de su tipo en el sector, presenta innovaciones tecnológicas excepcionales, y desempeña una importante función de apoyo en la mejora del nivel general de seguridad del sector de los BESS. El proyecto tiene importantes beneficios económicos y sociales, y perspectivas de aplicación, por lo que alcanza un nivel líder en todo el mundo. Esto impulsará la evolución continua de las tecnologías de seguridad para el almacenamiento de energía, lo que proporcionará una garantía sólida para la construcción de nuevos sistemas de energía y el desarrollo de alta calidad del sector.

Steven Zhou, presidente de la línea de productos Smart PV & ESS de Huawei Digital Power, afirmó que los próximos años serán cruciales para que la energía fotovoltaica (PV), la energía eólica y el almacenamiento de energía se conviertan en fuentes de energía convencionales. Esperamos que los actores, las autoridades y las asociaciones del sector, las empresas upstream y downstream y las organizaciones de normalización trabajen juntos para promover tres tareas clave: el desarrollo de normas, el intercambio de tecnología y la creación de ecosistemas. Huawei Digital Power se compromete a trabajar con socios del sector para promover el desarrollo a gran escala, estandarizado y de alta calidad del sector, a acelerar el desarrollo de la energía fotovoltaica, eólica y el almacenamiento de energía como principales fuentes de energía, y a cerrar la brecha energética mundial, proporcionando energía ecológica, estable y asequible para todos.

