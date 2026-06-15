SUNRATE destaca colaboração estratégica aprimorada com a Sabre para oferecer recursos completos de pagamento para o setor de viagens

BARCELONA, Espanha, 15 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A SUNRATE, a plataforma global de gerenciamento de pagamentos e tesouraria, anunciou hoje durante a Phocuswright Europe sua colaboração ampliada com a Sabre, líder em tecnologia nativa de IA que impulsiona o varejo de viagens em escala global, para oferecer recursos globais de pagamento mais abrangentes e integrados para empresas de viagens ao redor do mundo.

Com base em um ecossistema de pagamentos mais amplo, a SUNRATE oferece suporte ao ecossistema de pagamentos para viagens da Sabre com um conjunto completo de soluções que abrangem recursos tanto de emissão quanto de não emissão. Isso inclui soluções de cartões corporativos juntamente com pagamentos internacionais, câmbio (FX) e serviços globais de cobrança, permitindo que empresas de viagens que operam na plataforma da Sabre gerenciem todo o ciclo de vida dos pagamentos com mais eficiência.

Ao expandir além dos recursos de emissão para incluir capacidades de não emissão, a colaboração permite que vendedores de viagens conectados pela Sabre simplifiquem transações internacionais, otimizem o capital de giro e reduzam a complexidade operacional em vários mercados.

"As viagens são inerentemente globais, assim como os desafios de pagamento que vêm com elas", declarou Paul Meng, cofundador e CEO da SUNRATE. "Nossa colaboração com a Sabre reflete uma visão compartilhada de oferecer recursos de pagamento mais holísticos, reunindo uma ampla gama de soluções globais de pagamento para melhor atender às necessidades em evolução das empresas de viagens ao redor do mundo."

"O comércio moderno de viagens está cada vez mais inteligente e global, e os pagamentos precisam operar na mesma escala", afirmou Patricio Boccardo, diretor administrativo da Sabre Payments. "Expandir nossa colaboração com a SUNRATE amplia os recursos de pagamento disponíveis por meio da Sabre, ajudando empresas de viagens a gerenciar pagamentos entre fronteiras, moedas e tipos de transação com a agilidade e o controle necessários para operar com confiança globalmente."

A Sabre apoiará a iniciativa promovendo a colaboração em seus canais globais de comunicação, ampliando a divulgação para sua rede mundial de companhias aéreas, hotéis, agências e parceiros de viagem.

Sobre a SUNRATE

A SUNRATE é uma plataforma global líder em gerenciamento de pagamentos e tesouraria para empresas em todo o mundo. Fundada em 2016, a SUNRATE permitiu que empresas operassem e expandissem local e globalmente em mais de 190 países e regiões por meio de sua infraestrutura de ponta, rede global e soluções unificadas.

A SUNRATE opera por meio de escritórios em mercados-chave, incluindo Singapura, Kuala Lumpur, Jacarta, Hong Kong, Xangai e Londres. A empresa mantém parceria com as principais instituições financeiras globais, como Citibank, Standard Chartered, Barclays e J.P. Morgan. A SUNRATE também é membro principal da Mastercard e da Visa. Para saber mais sobre a SUNRATE, acesse https://www.sunrate.com/.

FONTE Sunrate