SUNRATE destaca la colaboración estratégica reforzada con Sabre para ofrecer capacidades de pago integrales para el sector turístico

BARCELONA, España, 15 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- SUNRATE, plataforma global de pagos y gestión de tesorería, ha dado a conocer hoy en Phocuswright Europe su colaboración reforzada con Sabre, líder en tecnología de IA que impulsa el comercio minorista de viajes a escala global, cuya finalidad es proporcionar capacidades de pago globales más completas y fluidas a las empresas de viajes de todo el mundo.

Aprovechando un ecosistema de pagos más amplio, SUNRATE complementa el ecosistema de pagos para viajes de Sabre con un conjunto completo de soluciones que abarcan tanto la emisión como otras funciones. Esto incluye soluciones para tarjetas comerciales, pagos internacionales, cambio de divisas y servicios de cobro global, lo que permite a las empresas de viajes que operan en la plataforma de Sabre gestionar el ciclo de vida completo de los pagos de forma más eficiente.

Ampliándose más allá de la emisión a capacidades que no lo son, la colaboración permite a los vendedores de viajes conectados a través de Sabre agilizar las transacciones transfronterizas, optimizar el capital de trabajo y reducir la complejidad operativa en múltiples mercados.

«Los viajes son inherentemente globales, al igual que los desafíos de pago que conllevan», afirmó Paul Meng, cofundador y consejero delegado de SUNRATE. «Nuestra colaboración con Sabre refleja una visión compartida para ofrecer capacidades de pago más integrales, reuniendo una amplia gama de soluciones de pago globales para proporcionar un mejor soporte a las necesidades cambiantes de las empresas de viajes en todo el mundo».

«El comercio de viajes moderno es cada vez más inteligente y global, y los pagos deben funcionar a la misma escala», declaró Patricio Boccardo, director general de Sabre Payments. «Ampliar nuestra colaboración con SUNRATE amplía las capacidades de pago disponibles a través de Sabre, ayudando a las empresas de viajes a gestionar pagos transfronterizos, en diferentes monedas y con distintos tipos de transacciones, con la agilidad y el control necesarios para operar con confianza a nivel mundial».

Sabre apoyará la iniciativa amplificando la colaboración a través de sus canales de comunicación globales y extendiendo la información a su red de aerolíneas, hoteles, agencias y socios de viajes en todo el mundo.

Acerca de SUNRATE

SUNRATE es una plataforma líder mundial de pagos y gestión de tesorería para empresas de todo el mundo. Fundada en 2016, SUNRATE ha permitido a las empresas operar y crecer tanto a nivel local como global en más de 190 países y regiones gracias a su infraestructura de vanguardia, su red global y sus soluciones unificadas.

SUNRATE opera a través de oficinas en mercados clave como Singapur, Kuala Lumpur, Yakarta, Hong Kong, Shanghái y Londres. La compañía colabora con las principales instituciones financieras globales, como Citibank, Standard Chartered, Barclays y J.P. Morgan. SUNRATE también es miembro principal de Mastercard y Visa. Para obtener más información sobre SUNRATE, visite https://www.sunrate.com/.