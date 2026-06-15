SUNRATE Ketengahkan Kolaborasi Strategik Dipertingkat dengan Sabre Bawakan Keupayaan Pembayaran Hujung-ke-Hujung untuk Industri Pelancongan

BARCELONA, Sepanyol, 15 Jun 2026 /PRNewswire/ -- SUNRATE, platform pengurusan pembayaran dan perbendaharaan global, hari ini mengumumkan di Phocuswright Europe mengenai kerjasamanya yang dipertingkat bersama Sabre, peneraju teknologi natif-AI yang memperkasakan peruncitan pelancongan pada skala global, bagi menyampaikan keupayaan pembayaran global yang lebih komprehensif dan lancar untuk perniagaan pelancongan di seluruh dunia.

Berdasarkan ekosistem pembayaran yang lebih luas, SUNRATE menyokong ekosistem pembayaran pelancongan Sabre dengan rangkaian penuh penyelesaian merangkumi keupayaan pengeluaran dan bukan pengeluaran. Ini termasuk penyelesaian kad komersial di samping pembayaran antarabangsa, pertukaran asing (FX) dan perkhidmatan kutipan global—membolehkan perniagaan pelancongan yang beroperasi pada platform Sabre mengurus keseluruhan kitar hayat pembayaran dengan lebih cekap.

Dengan memperluas keupayaan pengeluaran kepada keupayaan bukan pengeluaran, kerjasama itu membolehkan penjual pelancongan yang dihubungkan melalui Sabre memperkemas transaksi rentas sempadan, mengoptimumkan modal kerja dan mengurangkan kerumitan operasi merentas pelbagai pasaran.

"Pelancongan sememangnya bersifat global, begitu juga cabaran pembayaran yang datang bersamanya," kata Paul Meng, Pengasas Bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif SUNRATE. "Kerjasama kami dengan Sabre mencerminkan visi bersama untuk menyampaikan keupayaan pembayaran yang lebih holistik—dengan menghimpunkan beraneka jenis penyelesaian pembayaran global bagi menyokong dengan lebih baik keperluan perniagaan pelancongan yang kian berkembang di seluruh dunia."

"Perdagangan pelancongan moden semakin pintar dan global, dan pembayaran perlu beroperasi pada skala yang sama," kata Patricio Boccardo, Pengarah Urusan, Sabre Payments. "Memperluas kerjasama kami dengan SUNRATE dapat meluaskan keupayaan pembayaran yang tersedia menerusi Sabre, membantu perniagaan pelancongan mengurus pembayaran merentasi sempadan, mata wang dan jenis transaksi dengan ketangkasan serta kawalan yang diperlukan untuk beroperasi dengan yakin di seluruh dunia."

Sabre akan menyokong inisiatif itu dengan memperkasakan kerjasama melalui saluran komunikasi globalnya, sekali gus memperluas kesedaran kepada rangkaian syarikat penerbangan, hotel, agensi dan rakan pelancongannya di seluruh dunia.

Latar Belakang SUNRATE

SUNRATE ialah platform pengurusan pembayaran dan perbendaharaan global terkemuka untuk perniagaan di seluruh dunia. Ditubuhkan pada 2016, SUNRATE membolehkan syarikat beroperasi dan berkembang di peringkat tempatan serta global di lebih 190 negara dan wilayah menerusi infrastruktur canggih, rangkaian global dan penyelesaian terpadunya.

SUNRATE beroperasi menerusi pejabat di pasaran utama termasuk Singapura, Kuala Lumpur, Jakarta, Hong Kong, Shanghai dan London. Syarikat bekerjasama dengan institusi kewangan global terkemuka seperti Citibank, Standard Chartered, Barclays dan J.P. Morgan. SUNRATE juga merupakan ahli prinsipal Mastercard dan Visa. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai SUNRATE, layari https://www.sunrate.com/.

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