SUNRATE เน้นย้ำความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกับ Sabre เพื่อมอบความสามารถด้านการชำระเงินแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
News provided bySunrate
15 Jun, 2026, 16:00 CST
บาร์เซโลนา, สเปน, 15 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- SUNRATE แพลตฟอร์มการชำระเงินและบริหารจัดการคลังเงินระดับโลก ประกาศภายในงาน Phocuswright Europe ถึงความร่วมมือที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นร่วมกับ Sabre ผู้นำด้านเทคโนโลยี AI ที่ขับเคลื่อนธุรกิจค้าปลีกด้านการท่องเที่ยวในระดับโลก เพื่อมอบศักยภาพด้านการชำระเงินระดับโลกที่ครอบคลุมและราบรื่นยิ่งขึ้นสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวทั่วโลก
ภายใต้ระบบนิเวศด้านการชำระเงินที่ขยายตัวมากขึ้น SUNRATE สนับสนุนระบบนิเวศการชำระเงินด้านการท่องเที่ยวของ Sabre ผ่านโซลูชันแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทั้งบริการออกบัตรและด้านอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงโซลูชันบัตรเชิงพาณิชย์ การชำระเงินระหว่างประเทศ บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) และบริการรับชำระเงินทั่วโลก ช่วยให้ธุรกิจท่องเที่ยวที่ดำเนินงานบนแพลตฟอร์มของ Sabre สามารถบริหารจัดการวงจรการชำระเงินทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วยการขยายบริการจากการออกบัตรไปสู่ความสามารถที่ไม่เกี่ยวข้องกับการออกบัตร ความร่วมมือนี้ช่วยให้ผู้จำหน่ายบริการท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อผ่าน Sabre สามารถปรับกระบวนการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนให้คล่องตัว เพิ่มประสิทธิภาพเงินทุนหมุนเวียน และลดความซับซ้อนด้านการดำเนินงานในหลายตลาด
"อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความเป็นสากลโดยธรรมชาติ เช่นเดียวกับความท้าทายด้านการชำระเงินที่มาพร้อมกัน" Paul Meng ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SUNRATE กล่าว "ความร่วมมือของเรากับ Sabre สะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมกันในการมอบศักยภาพด้านการชำระเงินที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยผสานโซลูชันการชำระเงินระดับโลกที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของธุรกิจท่องเที่ยวทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้น"
"การค้าด้านการท่องเที่ยวยุคใหม่กำลังมีความชาญฉลาดและเป็นสากลมากขึ้น ระบบการชำระเงินก็จำเป็นต้องดำเนินงานได้ในระดับเดียวกัน" Patricio Boccardo กรรมการผู้จัดการฝ่าย Sabre Payments กล่าว "การขยายความร่วมมือกับ SUNRATE ช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการชำระเงินที่มีอยู่ผ่าน Sabre และช่วยให้ธุรกิจท่องเที่ยวสามารถบริหารการชำระเงินข้ามพรมแดน หลายสกุลเงิน และหลายรูปแบบธุรกรรม ได้อย่างคล่องตัวและควบคุมได้ตามที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจทั่วโลกอย่างมั่นใจ"
Sabre จะสนับสนุนโครงการนี้ผ่านช่องทางการสื่อสารระดับโลกของบริษัท เพื่อขยายการรับรู้ไปยังเครือข่ายสายการบิน โรงแรม เอเจนซี และพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวทั่วโลก
เกี่ยวกับ SUNRATE
SUNRATE เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำระดับโลกด้านการชำระเงินและบริหารจัดการคลังเงินสำหรับธุรกิจทั่วโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 โดยช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถดำเนินธุรกิจและขยายกิจการทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก ครอบคลุมกว่า 190 ประเทศและภูมิภาค ผ่านโครงสร้างพื้นฐานล้ำสมัย เครือข่ายระดับโลก และโซลูชันแบบครบวงจร
SUNRATE ดำเนินงานผ่านสำนักงานในตลาดสำคัญต่าง ๆ รวมถึงสิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ จาการ์ตา ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ และลอนดอน บริษัทเป็นพันธมิตรกับสถาบันการเงินระดับโลกชั้นนำ เช่น Citibank, Standard Chartered, Barclays และ J.P. Morgan นอกจากนี้ SUNRATE ยังเป็นสมาชิกหลักของ Mastercard และ Visa อีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SUNRATE ได้ที่ https://www.sunrate.com/
SOURCE Sunrate
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