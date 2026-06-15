SUNRATE met en avant le renforcement de sa collaboration stratégique avec Sabre pour offrir des capacités de paiement de bout en bout à l'industrie du voyage

BARCELONE, Espagne, 15 juin 2026 /PRNewswire/ -- SUNRATE, la plateforme mondiale de paiement et de gestion de trésorerie, annonce aujourd'hui au Phocuswright Europe sa collaboration renforcée avec Sabre, un leader technologique natif de l'IA qui alimente la vente au détail de voyages à l'échelle mondiale, afin d'offrir des capacités de paiement mondiales exhaustives et fluides pour les entreprises de voyage du monde entier.

S'appuyant sur un écosystème de paiements plus large, SUNRATE soutient l'écosystème de paiements de voyages de Sabre avec une suite complète de solutions couvrant les capacités d'émission et de non-émission. Cela comprend des solutions de cartes commerciales, des paiements internationaux, des opérations de change et des services de recouvrement internationaux, permettant aux entreprises de voyage opérant sur la plateforme Sabre de gérer plus efficacement le cycle de vie complet des paiements.

En allant au-delà des capacités d'émission pour s'étendre aux capacités de non-émission, la collaboration permet aux vendeurs de voyages connectés par Sabre de rationaliser les transactions transfrontalières, d'optimiser le fonds de roulement et de réduire la complexité opérationnelle sur plusieurs marchés.

« Les voyages sont par nature mondiaux, tout comme les problèmes de paiement qui les accompagnent », déclare Paul Meng, cofondateur et CEO de SUNRATE. « Notre collaboration avec Sabre reflète une vision commune, celle d'offrir des capacités de paiement plus mondiales, en rassemblant un large éventail de solutions de paiement mondiales pour mieux répondre aux besoins évolutifs des entreprises de voyage dans le monde entier. »

« Le commerce moderne des voyages est de plus en plus intelligent et mondial, et les paiements doivent fonctionner à la même échelle », déclare Patricio Boccardo, directeur général, Sabre Payments. « L'extension de notre collaboration avec SUNRATE élargit les capacités de paiement disponibles par l'intermédiaire de Sabre, en aidant les entreprises de voyage à gérer les paiements au-delà des frontières, des devises et des types de transactions avec la souplesse et le contrôle nécessaires pour opérer en toute confiance dans le monde entier. »

Sabre soutiendra l'initiative en amplifiant la collaboration par le biais de ses canaux de communication mondiaux, en sensibilisant son réseau de compagnies aériennes, d'hôtels, d'agences et de partenaires de voyage dans le monde entier.

À propos de SUNRATE

SUNRATE est une plateforme de paiement et de gestion de trésorerie de premier plan pour les entreprises du monde entier. Créé en 2016, SUNRATE a permis aux entreprises d'opérer et d'évoluer à la fois localement et mondialement dans plus de 190 pays et régions grâce à son infrastructure de pointe, son réseau mondial et ses solutions unifiées.

SUNRATE opère à partir de bureaux situés sur des marchés clés, notamment à Singapour, Kuala Lumpur, Jakarta, Hong Kong, Shanghai et Londres. L'entreprise travaille en partenariat avec les plus grands établissements financiers mondiaux, tels que Citibank, Standard Chartered, Barclays, J.P. Morgan. SUNRATE est également le membre principal de Mastercard et de Visa. Pour en savoir plus sur SUNRATE, rendez-vous sur https://www.sunrate.com/.