SUNRATE destaca la colaboración estratégica reforzada con Sabre para ofrecer soluciones de pago integrales para el sector de los viajes

BARCELONA, España, 15 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- SUNRATE, la plataforma mundial de gestión de pagos y tesorería, anunció hoy en Phocuswright Europe el refuerzo de su colaboración con Sabre, líder en tecnología basada en IA que impulsa el comercio minorista en el sector de los viajes a escala mundial, con el fin de ofrecer capacidades de pago mundiales más completas y sin interrupciones para las empresas de viajes de todo el mundo.

A partir de un ecosistema de pagos más amplio, SUNRATE ofrece soporte al ecosistema de pagos para viajes de Sabre con un conjunto completo de soluciones que abarcan tanto capacidades de emisión como de otro tipo. Esto incluye soluciones para tarjetas comerciales, además de pagos internacionales, cambio de divisas (FX) y servicios de cobro a nivel mundial, lo que permite a las empresas de viajes que operan en la plataforma de Sabre gestionar todo el ciclo de vida de los pagos de manera más eficaz.

Además de ampliar sus capacidades más allá de la emisión de billetes, esta colaboración permite a los vendedores de viajes conectados mediante Sabre agilizar las transacciones transfronterizas, optimizar el capital circulante y reducir la complejidad operativa en múltiples mercados.

"Los viajes son, por naturaleza, una actividad mundial, al igual que los desafíos de pago que conllevan", afirmó Paul Meng, cofundador y director ejecutivo de SUNRATE. "Nuestra colaboración con Sabre refleja una visión compartida para ofrecer capacidades de pago más integrales, que reúnen una amplia variedad de soluciones de pago mundiales con el fin de brindar un mejor soporte a las necesidades cambiantes de las empresas de viajes en todo el mundo".

"El comercio de viajes moderno es cada vez más inteligente y mundial, y los pagos deben funcionar a la misma escala", afirmó Patricio Boccardo, director general de Sabre Payments. "La ampliación de nuestra colaboración con SUNRATE aumenta las capacidades de pago disponibles en Sabre, lo que ayuda a las empresas del sector turístico a gestionar los pagos entre fronteras, divisas y tipos de transacciones con la agilidad y el control necesarios para operar con confianza en todo el mundo".

Sabre respaldará la iniciativa al potenciar la colaboración mediante sus canales de comunicación mundiales y al darla a conocer entre su red de aerolíneas, hoteles, agencias y socios de viajes de todo el mundo.

Acerca de SUNRATE

SUNRATE es una plataforma líder a nivel mundial de gestión de pagos y tesorería para empresas de todo el mundo. Fundada en 2016, SUNRATE ha permitido que las empresas operen y se expandan tanto a nivel local como mundial en más de 190 países y regiones gracias a su infraestructura de vanguardia, su red global y sus soluciones integradas.

SUNRATE opera desde oficinas ubicadas en mercados clave, entre los que se incluyen Singapur, Kuala Lumpur, Yakarta, Hong Kong, Shanghái y Londres. La empresa colabora con las principales instituciones financieras del mundo, como Citibank, Standard Chartered, Barclays y J.P. Morgan. SUNRATE también es uno de los principales miembros de Mastercard y Visa. Para más información acerca de SUNRATE, visite https://www.sunrate.com/.

FUENTE Sunrate