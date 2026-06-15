尋匯SUNRATE攜手Sabre 雙引擎驅動OTA跨境支付新範式

西班牙巴賽隆納2026年6月15日 /美通社/ -- 在全球旅遊業強勁復蘇的背景下，跨境支付效率與資金成本已成為線上旅遊平臺（OTA）的核心競爭力。6月15日，全球支付與財資管理平臺尋匯SUNRATE（以下簡稱：尋匯）在Phocuswright Europe大會上宣佈，與全球旅遊科技巨頭 Sabre進一步深化戰略合作。此次升級不再局限於通道連接，而是旨在通過端到端的支付解決方案，加速OTA及旅遊企業的全球資金流轉。

隨著跨境遊熱度攀升，OTA平臺面臨多幣種結算煩瑣、匯率波動侵蝕利潤及供應商付款週期長的痛點。依託Sabre龐大的全球分銷網路，尋匯將其在跨境支付領域的深厚匯率管理與全球收款能力優勢深度嵌入旅遊生態。

相較於OTA企業在海外收付款短板，尋匯以「跨境收付+多幣種管理」的一體化閉環，為企業打通全球資金流轉通路。通過將服務能力從髮卡延伸至非髮卡領域，尋匯將幫助Sabre平臺上的旅遊銷售商解決多幣種定價與結算的複雜性。OTA平臺可直接通過尋匯實現匯率換匯，並一鍵完成對全球航司及酒店的批量付款，無縫銜接不僅大幅降低因匯率波動帶來的隱性成本，更顯著優化了營運資金的周轉效率。

「旅行是全球性的，資金流必須跑得比人更快，」尋匯聯合創始人兼CEO Paul Meng表示，「我們與Sabre協同是為了讓旅遊企業在面對複雜的國際交易時，擁有更智能的資金管理工具。」

Sabre Payments董事總經理Patricio Boccardo指出，現代旅遊支付需要匹配行業的全球化速度。此次合作深化，將賦能旅遊企業更靈活地處理多幣種交易，在全球市場自信擴張。

未來，借助Sabre覆蓋全球的航空公司、酒店及旅行社網路，尋匯將把這一高效、低成本的支付解決方案推向更廣闊的航旅市場，助力OTA行業真正實現「全球收、全球付、全球贏」。

關於尋匯SUNRATE

尋匯SUNRATE是行業領先的全球支付與財資管理平臺，公司成立於2016年，憑藉其先進的基礎設施、全球支付網路及一站式解決方案，助力企業在190+國家及地區實現本地化運營與全球擴張。

尋匯SUNRATE在多個關鍵市場設有辦公室，包括新加坡、吉隆玻、雅加達、香港、上海及倫敦。公司與花旗銀行、渣打銀行、中國銀行等頂級金融機構保持戰略合作，同時也是萬事達卡、Visa以及銀聯國際的主會員機構。

欲瞭解更多資訊，請訪問：

https://www.sunrate.com/

SOURCE Sunrate