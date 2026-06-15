SUNRATE unterstreicht die verstärkte strategische Zusammenarbeit mit Sabre zur Bereitstellung von End-to-End-Zahlungslösungen für die Reisebranche

BARCELONA, Spanien, 15. Juni 2026 /PRNewswire/ -- SUNRATE, die globale Plattform für Zahlungs- und Finanzmanagement, gab heute auf der Phocuswright Europe eine verstärkte Zusammenarbeit mit Sabre bekannt, einem führenden AInative-Technologieunternehmen, das den Reiseeinzelhandel weltweit unterstützt, um Reiseunternehmen weltweit umfassendere und nahtlosere globale Zahlungslösungen anzubieten.

Aufbauend auf einem umfassenden Zahlungsökosystem unterstützt SUNRATE das Reisezahlungsökosystem von Sabre mit einer vollständigen Palette an Lösungen, die sowohl Emissions- als auch Nicht-Emissionsfunktionen abdecken. Dazu gehören kommerzielle Kartenlösungen sowie internationale Zahlungen, Devisengeschäfte (Foreign Exchange, FX) und weltweite Inkassodienste – wodurch Reiseunternehmen, die auf der Sabre-Plattform tätig sind, den gesamten Zahlungszyklus effizienter verwalten können.

Durch die Ausweitung über die Ausgabe hinaus auf Nicht-Ausgabefunktionen ermöglicht die Zusammenarbeit den über Sabre vernetzten Reiseanbietern, grenzüberschreitende Transaktionen zu optimieren, das Betriebskapital zu optimieren und die betriebliche Komplexität über mehrere Märkte hinweg zu verringern.

„Reisen ist naturgemäß global, und das gilt auch für die damit verbundenen Herausforderungen im Zahlungsverkehr", sagte Paul Meng, Mitbegründer und Geschäftsführer von SUNRATE. „Unsere Zusammenarbeit mit Sabre spiegelt unsere gemeinsame Vision wider, umfassendere Zahlungsmöglichkeiten anzubieten – indem wir eine breite Palette globaler Zahlungslösungen zusammenführen, um den sich wandelnden Anforderungen von Reiseunternehmen weltweit besser gerecht zu werden."

„Der moderne Reisehandel wird immer intelligenter und globaler, und auch die Zahlungsabwicklung muss diesem Umfang gerecht werden", sagte Patricio Boccardo, Geschäftsführer von Sabre Payments. „Durch den Ausbau unserer Zusammenarbeit mit SUNRATE erweitern wir die über Sabre verfügbaren Zahlungsfunktionen und unterstützen Reiseunternehmen dabei, Zahlungen über Ländergrenzen, Währungen und Transaktionsarten hinweg mit der Flexibilität und Kontrolle abzuwickeln, die für einen sicheren weltweiten Geschäftsbetrieb erforderlich sind."

Sabre wird die Initiative unterstützen, indem es die Zusammenarbeit über seine weltweiten Kommunikationskanäle verstärkt und das Bewusstsein dafür in seinem Netzwerk aus Fluggesellschaften, Hotels, Reisebüros und Reisepartnern weltweit schärft.

Informationen zu SUNRATE

SUNRATE ist eine führende globale Zahlungs- und Treasury-Management-Plattform für Unternehmen weltweit. SUNRATE wurde 2016 gegründet und ermöglicht es Unternehmen dank seiner hochmodernen Infrastruktur, seines globalen Netzwerks und seiner einheitlichen Lösungen, in über 190 Ländern und Regionen lokal und global tätig zu sein und zu expandieren.

SUNRATE unterhält Niederlassungen in wichtigen Märkten, darunter Singapur, Kuala Lumpur, Jakarta, Hongkong, Shanghai und London. Das Unternehmen arbeitet mit den weltweit führenden Finanzinstituten zusammen, darunter Citibank, Standard Chartered, Barclays und J.P. H.I.G. SUNRATE ist zudem Pricipal Member von Mastercard und Visa. Weitere Informationen über SUNRATE finden Sie auf https://www.sunrate.com/.