TestMu AI erweitert KaneAI um verbesserte Funktionen zur Testerstellung und erweiterte Aufzeichnungsmöglichkeiten

Die neuesten Verbesserungen von KaneAI bieten eine intelligentere Aufzeichnung von Interaktionen, erweiterte Klickaktionen, eine intelligente Fehlerbehebung sowie größere Flexibilität bei der Ausführung von KI-Test-Workflows im Unternehmensmaßstab

SAN FRANCISCO und NOIDA, Indien, 27. Mai 2026 /PRNewswire/ -- TestMu AI (ehemals LambdaTest, die weltweit erste Full-Stack-Plattform für agentenbasiertes AI-Quality-Engineering, kündigte eine umfassende Erweiterung der KaneAI-Funktionen an. Im Mittelpunkt stehen dabei neue Verbesserungen in den Bereichen intelligentes Testerstellung, erweiterte UI-Interaktionen, ausfallsicheres Ausführungsverhalten sowie die Orchestrierung groß angelegter Automatisierungsprozesse mittels HyperExecute.

Die neueste Version festigt die Position von KaneAI als KI-basierter Testagent, der entwickelt wurde, um Entwicklerteams dabei zu unterstützen, zunehmend dynamische und komplexe Anwendungsabläufe mit minimalem manuellem Aufwand zu automatisieren.

Da moderne Anwendungen immer interaktiver und ereignisgesteuerter werden, sehen sich Automatisierungsteams zunehmend mit unzuverlässigen Ausführungen und unflexiblen Erstellungsabläufen konfrontiert. Die neuen Erweiterungen von KaneAI begegnen diesen Herausforderungen durch die Einführung fortschrittlicher Interaktionssteuerungen, einer verbesserten Flexibilität bei der Aufzeichnung sowie intelligenterer Wiederholungsmechanismen, die direkt in den KI-gesteuerten Testzyklus integriert werden.

Mit dem neuesten Update unterstützt KaneAI nun erweiterte Klickinteraktionen, darunter Langzeitklicks, Mehrfachklicks und Rechtsklicks, sodass Teams hochgradig interaktive Benutzererlebnisse in modernen Web- und mobilen nativen Anwendungen präziser automatisieren können. Diese Verbesserungen erweitern den Automatisierungsumfang für Anwendungen, die Kontextmenüs, gestenbasierte Interaktionen, konfigurierbare Dashboards sowie Drag-and-Drop-Funktionen umfassen, darunter Canvas-Elemente, Design-Tools und Unternehmensproduktivitätsplattformen.

Darüber hinaus bietet KaneAI nun Funktionen zum Anhalten und Fortsetzen während der Aufzeichnung manueller Interaktionen, sodass Tester den Aufzeichnungsablauf vorübergehend unterbrechen können, ohne die Sitzung vollständig zu beenden. Dies verschafft Teams mehr Flexibilität bei der Erstellung oder Bearbeitung von Tests für lange oder dynamische Arbeitsabläufe, reduziert unnötige Schritte und verbessert die Gesamtqualität der generierten Testfälle.

Mit dieser Version wird zudem eine verbesserte Funktion zur automatischen Wiederholung bei Fehlern für Testläufe mit HyperExecute eingeführt. Wiederholungsläufe können nun nicht nur bei Fehlern im Test-Runner-Befehl, sondern auch bei Fehlern einzelner Testfälle automatisch ausgelöst werden. Dies verbessert die Ausfallsicherheit bei sporadisch auftretenden Ausführungsproblemen und reduziert manuelle Wiederholungsläufe in umfangreichen CI/CD-Pipelines.

„Moderne Anwendungen werden immer dynamischer, interaktiver und KI-gesteuert, was bedeutet, dass auch Testabläufe anpassungsfähiger und widerstandsfähiger werden müssen", sagte Mudit Singh, Mitbegründer und Head of Growth bei TestMu AI. „Diese Verbesserungen von KaneAI zielen darauf ab, den Arbeitsaufwand für Entwicklerteams zu verringern und gleichzeitig eine intelligentere Automatisierung, eine höhere Ausführungsstabilität sowie eine umfassendere Abdeckung der Interaktionen entlang realer Nutzerpfade zu ermöglichen."

Diese Aktualisierungen stärken KaneAI weiter als KI-basierten Testagenten, der speziell für moderne Softwareentwicklungsteams konzipiert wurde, die mit dynamischen Schnittstellen, autonomen Arbeitsabläufen und immer komplexeren digitalen Erlebnissen arbeiten.

Informationen zu TestMu AI (ehemals LambdaTest)

TestMu AI ist die weltweit erste agentenbasierte, KI-native Quality-Engineering-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, Tests auf der Grundlage intelligenter Verfahren zu automatisieren und zu skalieren. Durch die Kombination von autonomen Funktionen mit nahtloser Integration in moderne Entwicklungs-Workflows ermöglicht TestMu AI-Teams eine schnellere, zuverlässigere und sicherere Bereitstellung von Software in einer KI-zentrierten Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter TestMu AI

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