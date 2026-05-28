TestMu AI、強化されたテスト作成機能と高度な記録機能でKaneAIを拡張

KaneAIの最新機能強化により、企業規模のAIテストワークフロー向けに、よりスマートなインタラクション記録、高度なクリック操作、インテリジェントな障害復旧、実行の柔軟性向上を実現

カリフォルニア州サンフランシスコおよびインド・ノイダ, 2026年5月29日 /PRNewswire/ -- 世界初のフルスタックのエージェント型AI品質エンジニアリングプラットフォームであるTestMu AI（旧LambdaTest）は、インテリジェントなテスト作成、高度なUIインタラクション、耐障害性の高い実行挙動、HyperExecuteを通じた大規模な自動化オーケストレーションに重点を置いた新たな機能強化により、KaneAIの機能を大幅に拡張したことを発表しました。

今回のリリースにより、エンジニアリングチームが、ますます動的かつ複雑になるアプリケーションワークフローを最小限の手作業で自動化できるよう支援するAIネイティブのテストエージェントとして、KaneAIの位置付けが強化されます。

現代のアプリケーションがよりインタラクティブでイベント駆動型になるにつれ、自動化チームは、実行の不安定さや柔軟性に欠ける作成ワークフローという課題にますます直面しています。KaneAIの新たな機能強化は、高度なインタラクション制御、記録の柔軟性向上、よりインテリジェントな再試行メカニズムをAI駆動型のテストライフサイクルに直接導入することで、こうした課題に対応します。

最新アップデートにより、KaneAIは、長押し操作、複数クリック操作、右クリック対応などの高度なクリックインタラクションに対応し、チームは最新のWebアプリケーションおよびモバイルネイティブアプリケーション全体で、高度にインタラクティブなユーザー体験をより正確に自動化できるようになります。これらの機能強化により、コンテキストメニュー、ジェスチャーベースのインタラクション、設定可能なダッシュボード、キャンバス要素を含むドラッグアンドドロップ操作、デザインツール、エンタープライズ向け生産性プラットフォームを備えたアプリケーションの自動化カバレッジが向上します。

さらにKaneAIでは、Manual Interactionの記録セッション中に利用できる一時停止・再開機能も導入され、テスターはセッション全体を終了することなく、記録フローを一時的に停止できます。これにより、長いワークフローや動的なワークフロー向けにテストを作成または編集する際の柔軟性が高まり、不要なステップが削減され、生成されるテストケースの全体的な品質が向上します。

このリリースでは、HyperExecuteを利用したテスト実行向けに、失敗時の再試行をよりインテリジェントに行う機能も導入されています。再試行は、テストランナーコマンドの失敗時だけでなく、個々のテストケースの失敗時にも自動的にトリガーされるようになり、断続的な実行問題に対する耐性を高め、大規模なCI/CDパイプラインでの手動再実行を削減します。

TestMu AIの共同創業者兼グロース責任者であるMudit Singh氏は、次のように述べています。「現代のアプリケーションはますます動的でインタラクティブ、かつAI駆動型になっており、テストワークフローも、より高い適応性と回復力を備える必要があります。これらのKaneAIの機能強化は、よりインテリジェントな自動化、実行安定性の向上、実際のユーザージャーニー全体でのより充実したインタラクションカバレッジを実現しながら、エンジニアリングチームの運用上の負担を減らすことに重点を置いています。」

これらのアップデートにより、動的なインターフェース、自律型ワークフロー、ますます複雑化するデジタル体験を扱う最新のソフトウエアデリバリーチーム向けに構築されたAIネイティブのテストエージェントとして、KaneAIはさらに強化されました。

TestMu AI（旧LambdaTest）について

TestMu AIは、世界初のエージェント型AIネイティブの品質エンジニアリングプラットフォームであり、組織がインテリジェンスを中核に据えてテストを自動化し、規模を拡大できるよう設計されています。TestMu AIは、自律的な機能と、最新の開発ワークフロー全体にわたるシームレスな統合を組み合わせることで、AIファーストの世界において、チームがより迅速に、信頼性と安全性の高いソフトウエアを提供できるよう支援します。

詳細については、TestMu AIをご覧ください。

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SOURCE TestMu AI (Formerly LambdaTest)