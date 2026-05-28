TestMu AI élargit KaneAI à l'aide de fonctionnalités de création de tests et d'enregistrement avancé améliorées

Les dernières améliorations de KaneAI comprennent un enregistrement plus intelligent des interactions, des fonctions de clic avancées, une récupération intelligente des défaillances et une plus grande flexibilité au niveau de l'exécution pour les flux de travail liés aux tests d'IA à l'échelle de l'entreprise.

SAN FRANCISCO et NOIDA, Inde, 28 mai 2026 /PRNewswire/ -- TestMu AI (précédemment LambdaTest), la première plateforme d'ingénierie de la qualité full-stack basée sur l'IA agentique au monde, a annoncé un renforcement majeur des capacités de KaneAI avec de nouvelles améliorations axées sur la génération intelligente de tests, les interactions UI avancées, une exécution plus résiliente et l'orchestration d'automatisations à grande échelle via HyperExecute.

Cette dernière version renforce la position de KaneAI en tant qu'agent de test natif de l'IA conçu pour aider les équipes d'ingénieurs à automatiser des flux d'applications de plus en plus dynamiques et complexes avec un minimum d'efforts manuels.

À mesure que les applications modernes deviennent plus interactives et axées sur les événements, les équipes d'automatisation sont de plus en plus confrontées à des problèmes d'exécution bancale et à des flux de travail de création rigides. Les nouvelles améliorations apportées à KaneAI répondent à ces défis en introduisant des contrôles d'interaction avancés, un enregistrement plus flexible et des mécanismes de nouvelle tentative plus intelligents directement dans le cycle de vie des tests pilotés par l'IA.

Avec la dernière mise à jour, KaneAI prend désormais en charge les interactions de clic avancées, y compris les actions d'appui et de maintien, les opérations multi-clics et le support du clic droit, permettant aux équipes d'automatiser des expériences utilisateur hautement interactives de manière plus précise à travers des applications web et mobiles natives modernes. Ces améliorations renforcent la couverture de l'automatisation pour les applications impliquant des menus contextuels, des interactions gestuelles, des tableaux de bord configurables, des expériences de glisser-déposer, y compris des éléments de canevas, des outils de conception et des plateformes de productivité d'entreprise.

De plus, KaneAI a introduit des fonctionnalités de pause et de reprise pendant les sessions d'enregistrement d'interactions manuelles, permettant aux testeurs d'interrompre temporairement les flux d'enregistrement sans mettre fin à la session. Les équipes bénéficient ainsi d'une plus grande flexibilité lors de la création ou de la modification de tests pour des flux de travail longs ou dynamiques, ce qui permet de réduire les étapes inutiles et d'améliorer la qualité globale des cas de test générés.

Cette nouvelle version intègre également une gestion plus intelligente des nouvelles tentatives après échec pour les exécutions de tests basées sur HyperExecute. Les nouvelles tentatives peuvent désormais se déclencher automatiquement non seulement en cas d'échec des commandes de l'exécuteur de tests, mais aussi en situation d'échec d'un cas de test individuel, ce qui améliore la résilience si des problèmes d'exécution intermittents se produisent et réduit les reprises manuelles dans les pipelines CI/CD à grande échelle.

« Les applications modernes sont de plus en plus dynamiques, interactives et basées sur l'IA, ce qui signifie que les flux de travail en contexte de test doivent également devenir plus adaptatifs et résilients », a déclaré Mudit Singh, cofondateur et responsable de la croissance chez TestMu AI. « Ces améliorations de KaneAI sont axées sur la réduction des frictions opérationnelles pour les équipes d'ingénierie tout en permettant une automatisation plus intelligente, une exécution plus stable et une couverture élargie des interactions à travers les parcours utilisateurs du monde réel ».

Ces mises à jour renforcent la position de KaneAI en tant qu'agent de test nativement conçu pour l'IA, destiné aux équipes de livraison de logiciels modernes travaillant avec des interfaces dynamiques, des flux de travail autonomes et des expériences numériques de plus en plus complexes.

À propos de TestMu AI (anciennement LambdaTest)

TestMu AI est la première plateforme d'ingénierie qualité nativement conçue pour l'IA agentique, conçue pour permettre aux organisations d'automatiser et de faire évoluer les tests en plaçant l'intelligence au cœur du processus. En combinant des capacités autonomes avec une intégration simplifiée dans les flux de développement modernes, TestMu AI permet aux équipes de fournir des logiciels plus rapides, plus fiables et plus sûrs dans un monde où l'IA occupe une place prépondérante.

Pour plus d'informations, visitez le site TestMu AI

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