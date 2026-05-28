테스트뮤 AI, 테스트 저작 및 고급 기록 기능 강화로 KaneAI 확장

최신 KaneAI 업데이트로 기업 규모 AI 테스트 워크플로에 필요한 스마트 상호작용 기록과 고급 클릭 작업, 지능형 실패 복구 기능 탑재, 실행 유연성 강화

샌프란시스코 및 인도 노이다, 2026년 5월 28일 /PRNewswire/ -- 세계 최초 풀스택 에이전틱 AI 품질 엔지니어링 플랫폼 테스트뮤 AI(TestMu AI, 구 람다테스트(LambdaTest))가 지능형 테스트 저작과 고급 UI 상호작용, 복원력이 우수한 실행 동작, 하이퍼이그제큐트(HyperExecute)를 통한 대규모 자동화 오케스트레이션 기능 강화를 골자로 하는 새 KaneAI 업데이트를 발표했다.

이번 업데이트로 최소한의 수동 작업만으로 동적으로 점점 더 복잡해지는 애플리케이션 워크플로를 자동화해 주는 AI 네이티브 테스트 에이전트로서 KaneAI의 역할이 한층 더 강화됐다.

최근 들어 애플리케이션이 상호작용이 커지고 이벤트 중심적으로 변화함에 따라 자동화 팀에서는 불안정한 실행 환경과 유연하지 못한 테스트 저작 워크플로로 인해 여러 가지로 애로를 겪고 있다. 새 KaneAI 기능은 고급 상호작용 제어, 향상된 기록 유연성, 더욱 지능적인 재시도 메커니즘을 AI 기반 테스트 수명 주기에 직접 통합해 이 문제를 해결해 준다.

KaneAI는 최신 업데이트를 통해 길게 누르기(Press-and-Hold), 다중 클릭(Multi-Click), 마우스 오른쪽 클릭(Right-Click)를 포함해 고급 클릭 상호작용 기능을 탑재했다. 팀에서는 이를 통해 최신 웹 및 모바일 네이티브 애플리케이션 전반에서 더욱 복잡하고 까다로운 상호작용을 요하는 사용자 경험을 더 정교하게 자동화할 수 있다. 이 같은 기능 향상에 따라 컨텍스트 메뉴, 제스처 기반 상호작용, 구성형 대시보드, 캔버스 요소, 디자인 도구 및 드래그 앤 드롭 경험을 포함해 엔터프라이즈 생산성 플랫폼에 대한 자동화 커버리지가 커지게 됐다.

KaneAI는 또 수동 상호작용(Manual Interaction) 기록 세션에서 일시 중지 및 재개(Pause and Resume) 기능도 새롭게 도입했다. 테스터는 이를 통해 세션을 종료하지 않고도 기록 흐름을 일시적으로 중단할 수 있으며, 길거나 동적인 워크플로의 테스트를 작성하거나 수정할 때 더 큰 융통성을 발휘할 수 있다. 이렇게 되면 불필요한 단계가 줄어들고 생성되는 테스트 케이스의 품질이 전반적으로 높아진다.

이번 버전에서는 하이퍼이그제큐트 기반 테스트 실행 환경에 맞춰 지능형 실패 재시도 기능도 제공한다. 이제 테스트 러너 명령 실패뿐 아니라 개별 테스트 케이스 실패 시에도 자동으로 재시도가 실행돼 간헐적인 실행 오류 시 회복 탄력성이 높아지고 대규모 CI/CD 파이프라인에서도 수동 재실행 작업이 줄어들게 됐다.

무디트 싱(Mudit Singh) 테스트뮤 AI 공동 창립자 겸 성장 책임자는 "요즘 애플리케이션은 갈수록 역동적이고 상호작용도 더 커지고 있으며 AI 중심으로 진화하고 있다. 이에 따라 테스트 워크플로 역시 적응력과 회복력을 높여야 한다"며 "이번 KaneAI 기능 강화로 엔지니어링 팀의 운영 차질이 줄어들고 실제 사용자 업무 전반에서 자동화 지능성 향상, 실행 안정성 강화, 상호작용 커버리지 확대가 가능해졌다"고 말했다.

KaneAI는 이번 업데이트를 통해 동적인 인터페이스, 자율적 워크플로, 갈수록 복잡해지고 있는 디지털 경험을 다뤄야 하는 소프트웨어 개발팀들 대상으로 AI 네이티브 테스트 에이전트로서 입지가 더욱 커지게 됐다.

테스트뮤 AI(구 람다테스트) 소개

테스트뮤 AI는 조직이 AI 기반 지능을 중심으로 테스트를 자동화하고 확장할 수 있도록 설계된 세계 최초의 에이전틱 AI 네이티브 품질 엔지니어링 플랫폼이다. 개발 워크플로 전반에서 자율형 기능과 원활한 통합을 결합해 AI 중심 시대에 팀이 더욱 빠르고 안정적으로 안전한 소프트웨어를 공급하도록 지원하고 있다.

자세한 사항은 테스트뮤 AI에서 확인할 수 있다.

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SOURCE TestMu AI (Formerly LambdaTest)