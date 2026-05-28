TestMu AI amplía KaneAI con funciones mejoradas de creación de pruebas y grabación avanzada

Las últimas mejoras de KaneAI presentan una grabación de interacciones más inteligente, acciones de clic avanzadas, recuperación inteligente de fallos y también una mayor flexibilidad de ejecución para flujos de trabajo de pruebas de IA a escala empresarial

SAN FRANCISCO y NOIDA, India, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- TestMu AI (anteriormente LambdaTest), la primera plataforma de ingeniería de calidad de IA agente de pila completa del mundo, ha dado a conocer una importante expansión de las capacidades de KaneAI con nuevas mejoras centradas en la creación inteligente de pruebas, interacciones avanzadas de la interfaz de usuario, comportamiento de ejecución resiliente y orquestación de automatización a gran escala a través de HyperExecute.

La última versión refuerza la posición de KaneAI como agente de pruebas nativo de IA, que ha sido diseñado con el fin de ayudar a los equipos de ingeniería a automatizar flujos de trabajo de aplicaciones cada vez más dinámicos y complejos con un mínimo esfuerzo manual.

A medida que las aplicaciones modernas se vuelven más interactivas y basadas en eventos, los equipos de automatización se enfrentan cada vez más a ejecuciones inestables y flujos de trabajo de creación inflexibles. Las nuevas mejoras de KaneAI hacen frente a estos desafíos a través de la introducción de controles de interacción avanzados, mayor flexibilidad de grabación y mecanismos de reintento más inteligentes, directamente en el ciclo de vida de las pruebas impulsadas por IA.

Con la última actualización, KaneAI ahora admite interacciones de clic avanzadas, incluyendo acciones de mantener pulsado, operaciones de clic múltiple y compatibilidad con el botón derecho del ratón, lo que permite a los equipos automatizar experiencias de usuario altamente interactivas con mayor precisión en aplicaciones web y móviles nativas modernas. Estas mejoras optimizan la cobertura de automatización para aplicaciones que incluyen menús contextuales, interacciones basadas en gestos, paneles configurables, experiencias de arrastrar y soltar (incluidos elementos de lienzo), herramientas de diseño y plataformas de productividad empresarial.

Además, KaneAI ahora incorpora funciones de pausa y reanudación durante las sesiones de grabación de interacción manual, lo que permite a los evaluadores detener temporalmente los flujos de grabación sin finalizar la sesión por completo. Esto proporciona a los equipos mayor flexibilidad al crear o editar pruebas para flujos de trabajo largos o dinámicos, reduciendo pasos innecesarios y mejorando la calidad general de los casos de prueba generados.

Esta versión también introduce una inteligencia mejorada de reintento en caso de fallo para las ejecuciones de pruebas con tecnología HyperExecute. Ahora, los reintentos pueden activarse automáticamente no solo ante fallos en los comandos del ejecutor de pruebas, sino también ante fallos en casos de prueba individuales, lo que mejora la resiliencia frente a problemas de ejecución intermitentes y reduce las ejecuciones manuales en grandes pipelines de CI/CD.

«Las aplicaciones modernas son cada vez más dinámicas, interactivas y basadas en IA, lo que significa que los flujos de trabajo de pruebas también deben ser más adaptables y resilientes», afirmó Mudit Singh, cofundador y director de crecimiento de TestMu AI. «Estas mejoras de KaneAI se centran en reducir la fricción operativa para los equipos de ingeniería, al tiempo que permiten una automatización más inteligente, una mayor estabilidad en la ejecución y una cobertura de interacción más completa en los recorridos de usuario reales».

Estas actualizaciones refuerzan aún más a KaneAI como un agente de pruebas nativo de IA diseñado para equipos modernos de desarrollo de software que trabajan con interfaces dinámicas, flujos de trabajo autónomos y experiencias digitales cada vez más complejas.

Acerca de TestMu AI (anteriormente LambdaTest)

TestMu AI es la primera plataforma de ingeniería de calidad nativa de IA agente del mundo, diseñada para permitir a las organizaciones automatizar y escalar las pruebas con la inteligencia como eje central. Al combinar capacidades autónomas con una integración perfecta en los flujos de trabajo de desarrollo modernos, TestMu AI permite a los equipos ofrecer software más rápido, fiable y seguro en un mundo donde la IA es primordial.

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