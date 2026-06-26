Texas Cardiac Arrhythmia Institute, no St. David's Medical Center, sediará conferência internacional sobre arritmias cardíacas complexas

O EPLive 2026 incluiu 1.600 dos maiores especialistas mundiais em eletrofisiologia cardíaca

AUSTIN, Texas, 26 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- O Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI), no St. David's Medical Center, sediou seu oitavo simpósio internacional sobre arritmias complexas de 28 a 29 de maio de 2026. O evento deste ano recebeu um número recorde de 1.600 participantes de todo o mundo, incluindo países como Bélgica, Brasil, Canadá, Colômbia e Itália. Desses participantes, 200 compareceram presencialmente.

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Entre os participantes do EPLive estavam médicos, enfermeiros registrados de prática avançada e profissionais de saúde aliados com interesse no tratamento de arritmias cardíacas complexas, uma condição em que o coração bate com ritmo irregular ou anormal. A principal ferramenta de ensino eram casos ao vivo com comentários especializados transmitidos do moderno Centro de Eletrofisiologia do St. David's Medical Center.

"O número recorde de participantes no EPLive 2026 é um reflexo da crescente demanda por educação e colaboração práticas e baseadas em casos", declarou Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., eletrofisiologista cardíaco e diretor médico executivo do TCAI e diretor do curso EPLive. "Ao compartilhar conhecimento, inovação e experiência nesse cenário, ajudamos a acelerar os avanços nos cuidados cardiovasculares e a melhorar os resultados para milhões de pessoas em todo o mundo que vivem com arritmias cardíacas."

Os casos ao vivo realizados durante o evento de dois dias destacaram novas tecnologias e técnicas pioneiras dos médicos do TCAI. Entre as tecnologias apresentadas estava uma abordagem mais simplificada que combinava dois tratamentos - ablação da fibrilação atrial (A Fib) e oclusão do apêndice atrial esquerdo (LAAO) - em um único procedimento para pacientes com A Fib que estão em maior risco de acidente vascular cerebral, reduzindo a necessidade de vários procedimentos e minimizando as complicações. Os médicos também apresentaram as mais recentes inovações com a ablação por campo pulsado, uma ablação não térmica que fornece pulsos elétricos de curta duração e alta energia ao tecido cardíaco para destruir células que causam ritmos cardíacos irregulares sem excesso de calor ou frio.

O EPLive contou com quatro sessões, consistindo em uma combinação de casos ao vivo e registrados do TCAI, além de alguns dos principais centros em países de todo o mundo: Colômbia (International Arrhythmia Center at Cardioinfantil Foundation), Itália (Centro Cardiológico Monzino) e Estados Unidos (Cleveland Clinic; Houston Methodist; Kansas City Heart Rhythm Institute; Massachusetts General; Montefiore Einstein; St. Bernard's Heart and Vascular Center; UC Health Center; University of Pennsylvania).

Junto com o Dr. Natale, a EPLive contou com apresentações de vários médicos do TCAI, incluindo o codiretor do curso Amin Al-Ahmad, M.D., bem como John Allison, M.D., Khaled Awad, M.D., Mohamed Bassiouny, M.D., David Burkhardt, M.D., David Burkland, M.D., Robert Canby, M.D., Joseph Gallinghouse, M.D., Rodney Horton, M.D., Patrick Hranitzky, M.D., e Jason Zagrodzky, M.D.

Os médicos receberam um máximo de 14,5 horas de Crédito de Categoria 1 do Prêmio de Reconhecimento do Médico (Physician's Recognition Award (PRA) Category 1 Credit™) da American Medical Association (AMA) na conferência.

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FONTE St. David's Medical Center