Texaský inštitút srdcových arytmií v St. David's Medical Center organizuje medzinárodnú konferenciu o komplexných srdcových arytmiách
News provided bySt. David's Medical Center
Jun 26, 2026, 17:28 ET
Na EPLive 2026 sa zúčastnilo 1 600 svetových špičkových odborníkov na kardiálnu elektrofyziológiu
AUSTIN, Texas, 26. júna 2026 /PRNewswire/ -- Texaský inštitút srdcových arytmií (TCAI) v St. David's Medical Center usporiadal 28. – 29. mája 2026 svoje ôsme medzinárodné sympózium o komplexných arytmiách. Tohtoročné podujatie privítalo rekordných 1 600 účastníkov z celého sveta vrátane účastníkov z Belgicka, Brazílie, Kanady, Kolumbie a Talianska. Z týchto účastníkov sa osobne zúčastnilo 200.
Medzi účastníkmi konferencie EPLive boli lekári, registrované zdravotné sestry s pokročilou praxou a zdravotnícki pracovníci so záujmom o liečbu komplexných srdcových arytmií, čo je stav, pri ktorom srdce bije nepravidelným alebo abnormálnym rytmom. Primárnym nástrojom výučby boli živé kazuistiky s odborným komentárom vysielané z najmodernejšieho elektrofyziologického centra v St. David's Medical Center.
„Rekordný počet účastníkov na EPLive 2026 odráža rastúci dopyt po praktickom vzdelávaní a spolupráci založenej na prípadových štúdiách," uviedla Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., kardiologička a výkonná lekárska riaditeľka TCAI a riaditeľka kurzu EPLive. „Zdieľaním vedomostí, inovácií a skúseností v tomto prostredí pomáhame urýchliť pokrok v kardiovaskulárnej starostlivosti a zlepšiť výsledky pre milióny ľudí na celom svete žijúcich so srdcovými arytmiami."
Živé prenosy zo zákrokov vykonané počas tohto dvojdňového podujatia poukázali na nové technológie a techniky, ktoré lekári v TCAI zaviedli ako prví. Medzi predstavenými technológiami bol aj efektívnejší prístup, ktorý kombinoval dve liečby – abláciu fibrilácie predsiení (A Fib) a oklúziu uška ľavej predsiene (LAAO) – do jedného postupu pre pacientov s fibriláciou predsiení, ktorí majú vyššie riziko mozgovej príhody, čím sa znížila potreba viacerých postupov a minimalizovali sa komplikácie. Lekári tiež predstavili najnovšie inovácie v oblasti ablácie pulzným poľom, čo je netermálna ablácia, ktorá dodáva krátkodobé, vysokoenergetické elektrické impulzy do srdcového tkaniva, aby zničila bunky spôsobujúce nepravidelný srdcový rytmus bez nadmerného tepla alebo chladu.
EPLive ponúkal štyri stretnutia, ktoré pozostávali z kombinácie živých a nahraných prípadov z TCAI, ako aj z niektorých popredných centier v krajinách po celom svete: Kolumbia (Medzinárodné centrum pre arytmiu v nadácii Cardioinfantil Foundation), Taliansko (Centro Cardiologico Monzino) a Spojené štáty (Cleveland Clinic; Houston Methodist; Kansas City Heart Rhythm Institute; Massachusetts General; Montefiore Einstein; St. Bernard's Heart and Vascular Center; UC Health Center; University of Pennsylvania).
Spolu s Dr. Natalem vystúpilo na EPLive s prezentáciami aj niekoľko lekárov TCAI vrátane spoluriaditeľa kurzu Amina Al-Ahmada, M.D., ako aj Johna Allisona, M.D., Khaleda Awada, M.D., Mohameda Bassiounyho, M.D., Davida Burkhardta, M.D., Davida Burklanda, M.D., Roberta Canbyho, M.D., Josepha Gallinghousea, M.D., Rodneyho Hortona, M.D., Patricka Hranitzkyho a M.D. Jasona Zagrodzkyho.
Lekári na konferencii získali maximálne 14,5 hodín kreditu 1. kategórie v rámci Ceny za uznanie lekárov (PRA) Americkej lekárskej asociácie (AMA).
Viac informácií nájdete na stránke EP-Live.com.
Kontakt pre médiá: Matt Grilli
(630) 800-9533
Video – https://mma.prnewswire.com/media/2999974/St_Davids_Medical_Center_Video.mp4
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2999973/St_Davids_Medical_Center_Logo.jpg
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