Texaský institut pro srdeční arytmie při St. David's Medical Center uspořádal mezinárodní konferenci o složitých srdečních arytmiích
News provided bySt. David's Medical Center
Jun 26, 2026, 09:45 ET
Konference EPLive 2026 přilákala 1600 předních světových odborníků na srdeční elektrofyziologii
AUSTIN, Texas, 26. června 2026 /PRNewswire/ -- Texaský institut pro srdeční arytmie (TCAI) při St. David's Medical Center uspořádal ve dnech 28. až 29. května 2026 své osmé mezinárodní sympozium zaměřené na léčbu složitých srdečních arytmií. Letošní akce přilákala rekordních 1600 účastníků z celého světa, včetně zástupců z Belgie, Brazílie, Kanady, Kolumbie a Itálie. Z těchto účastníků se 200 zúčastnilo konference osobně.
Mezi účastníky EPLive byli lékaři, registrované zdravotní sestry s pokročilou praxí a další zdravotničtí pracovníci se zájmem o léčbu složitých srdečních arytmií, což je stav, při kterém srdce bije nepravidelným nebo abnormálním rytmem. Hlavním výukovým nástrojem byly přímé přenosy zákroků s komentářem odborníků vysílané z nejmodernějšího Centra elektrofyziologie ve St. David's Medical Center.
„Rekordní účast na konferenci EPLive 2026 odráží rostoucí poptávku po praktickém vzdělávání založeném na konkrétních případech a po spolupráci," uvedl Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., kardiologický elektrofyziolog, výkonný lékařský ředitel TCAI a ředitel programu EPLive. „Sdílením znalostí, inovací a zkušeností v tomto prostředí pomáháme urychlovat pokrok v kardiovaskulární péči a zlepšovat výsledky léčby pro miliony lidí po celém světě, kteří trpí srdečními arytmiemi."
Živé přenosy zákroků předvedené během dvoudenní akce představily nové technologie a postupy, s nimiž jako první přišli lékaři z TCAI. Jednou z představených novinek byl efektivnější přístup kombinující dvě léčby – ablaci fibrilace síní (A Fib) a uzávěr ouška levé síně (LAAO) – do jediného zákroku u pacientů s A Fib, kteří mají vyšší riziko cévní mozkové příhody, čímž se snižuje potřeba více zákroků a minimalizují se komplikace. Lékaři rovněž představili nejnovější inovace v oblasti ablace pulzním polem, což je netermální ablace, při níž jsou do srdeční tkáně vysílány krátkodobé, vysokoenergetické elektrické impulsy za účelem zničení buněk způsobujících nepravidelný srdeční rytmus, aniž by docházelo k poškození tkáně nadměrným teplem či chladem.
Program EPLive zahrnoval čtyři odborné bloky, složené z kombinace živě přenášených i předem nahraných zákroků z TCAI i z další předních pracovišť z celého světa: Kolumbie (International Arrhythmia Center při nadaci Cardioinfantil), Itálie (Centro Cardiologico Monzino) a Spojených států (Cleveland Clinic; Houston Methodist; Kansas City Heart Rhythm Institute; Massachusetts General; Montefiore Einstein; St. Bernard's Heart and Vascular Center; UC Health Center; University of Pennsylvania).
Kromě Dr. Nataleho na EPLive vystoupila také řada dalších lékařů z TCAI, včetně spolupředsedy programu Amina Al-Ahmada, M. D., Johna Allisona, M.D., Khaleda Awada, M.D., Mohameda Bassiounyho, M.D., Davida Burkhardta, M.D., Davida Burklanda, M.D., Roberta Canbyho, M.D., Josepha Gallinghouse, M.D., Rodneyho Hortona, M.D., Patricka Hranitzkyho, M.D., a Jasona Zagrodzkyho, M.D.
Lékaři získali na konferenci maximálně 14,5 hodin kreditů AMA PRA Category 1 Credit™ udělovaných Americkou lékařskou asociací (AMA) v rámci programu Physician's Recognition Award (PRA).
Více informací najdete na EP-Live.com.
Kontakt pro média: Matt Grilli
(630) 800-9533
Video – https://mma.prnewswire.com/media/2999974/St_Davids_Medical_Center_Video.mp4
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2999973/St_Davids_Medical_Center_Logo.jpg
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