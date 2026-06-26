Teksański Instytut Arytmii Serca przy Centrum Medycznym St. David's gospodarzem międzynarodowej konferencji poświęconej złożonym zaburzeniom rytmu serca

EPLive 2026 zgromadziła 1600 czołowych światowych ekspertów w dziedzinie elektrofizjologii serca.

AUSTIN (Teksas), 26 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Teksański Instytut Arytmii Serca (Texas Cardiac Arrhythmia Institute, TCAI) przy Centrum Medycznym St. David's był gospodarzem ósmego międzynarodowego sympozjum poświęconego złożonym zaburzeniom rytmu serca, które odbyło się w dniach 28-29 maja 2026 r. Tegoroczna edycja zgromadziła rekordową liczbę 1600 uczestników z całego świata, w tym z Belgii, Brazylii, Kanady, Kolumbii i Włoch. Spośród nich 200 osób uczestniczyło w wydarzeniu osobiście.

EP Live 2026 Speed Speed

W konferencji EPLive uczestniczyli lekarze, pielęgniarki dyplomowane zaawansowanej praktyki oraz przedstawiciele innych zawodów medycznych zajmujący się leczeniem złożonych zaburzeń rytmu serca - schorzeń, w których serce bije w sposób nieregularny lub nieprawidłowy. Głównym elementem programu edukacyjnego były transmisje zabiegów wykonywanych na żywo wraz z komentarzem ekspertów, nadawane z nowoczesnego Centrum Elektrofizjologii przy Centrum Medycznym St. David's.

„Rekordowa liczba uczestników EPLive 2026 odzwierciedla rosnące zapotrzebowanie na praktyczną edukację opartą na rzeczywistych przypadkach klinicznych i współpracę specjalistów - powiedział Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., dyrektor wykonawczy ds. medycznych TCAI, lekarz elektrofizjolog serca, wykonawczy dyrektor medyczny TCAI i dyrektor naukowy konferencji EPLive. - Dzielenie się wiedzą, innowacjami i doświadczeniem w takim gronie pozwala przyspieszyć rozwój opieki kardiologicznej i poprawić wyniki leczenia milionów osób na całym świecie żyjących z zaburzeniami rytmu serca".

Zabiegi prezentowane na żywo podczas dwudniowego wydarzenia przedstawiały nowe technologie i techniki opracowane przez lekarzy TCAI. Wśród prezentowanych rozwiązań znalazło się bardziej efektywne podejście polegające na połączeniu dwóch metod leczenia - ablacji migotania przedsionków oraz przezcewnikowego zamknięcia uszka lewego przedsionka - w ramach jednego zabiegu wykonywanego u pacjentów z migotaniem przedsionków obciążonych podwyższonym ryzykiem udaru mózgu. Rozwiązanie to ogranicza konieczność przeprowadzania wielu zabiegów i zmniejsza ryzyko powikłań. Lekarze zaprezentowali również najnowsze osiągnięcia w zakresie ablacji z wykorzystaniem pól pulsacyjnych - nieopartej na energii cieplnej metody, która wykorzystuje krótkie impulsy elektryczne o wysokim ładunku do niszczenia komórek mięśnia sercowego odpowiedzialnych za zaburzenia rytmu, bez stosowania wysokiej lub niskiej temperatury.

Program EPLive obejmował cztery sesje składające się z transmisji zabiegów na żywo oraz wcześniej zarejestrowanych przypadków klinicznych z TCAI, a także z czołowych ośrodków na świecie, w tym z Kolumbii (Międzynarodowe Centrum Arytmii przy Fundacji Cardioinfantil), Włoch (Centro Cardiologico Monzino) oraz Stanów Zjednoczonych (Cleveland Clinic, Houston Methodist, Kansas City Heart Rhythm Institute, Massachusetts General, Montefiore Einstein, St. Bernard's Heart and Vascular Center, UC Health Center oraz University of Pennsylvania).

Oprócz dr. Andrei Natalego podczas konferencji wystąpili również lekarze TCAI, w tym dyrektor naukowy Amin Al-Ahmad, a także John Allison, Khaled Awad, Mohamed Bassiouny, David Burkhardt, David Burkland, Robert Canby, Joseph Gallinghouse, Rodney Horton, Patrick Hranitzky i Jason Zagrodzky.

Uczestniczący w konferencji lekarze mogli uzyskać maksymalnie 14,5 godziny w ramach akredytacji AMA PRA Category 1 Credit™ przyznawanej przez Amerykańskie Towarzystwo Medyczne (American Medical Association, AMA).

Więcej informacji można znaleźć na stronie EP-Live.com.

KONTAKT: Matt Grilli

e-mail: [email protected]

(630) 800-9533

Wideo - https://mma.prnewswire.com/media/2999974/St_Davids_Medical_Center_Video.mp4

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