세인트 데이비드 메디컬 센터 산하 텍사스 심장 부정맥 연구소, 복합 심장 부정맥 국제 콘퍼런스 개최

EPLive 2026, 전 세계 정상급 심장 전기생리학 전문가 1600명 참가

오스틴, 텍사스, 2026년 6월 26일 /PRNewswire/ -- 세인트 데이비드 메디컬 센터(St. David's Medical Center) 산하 텍사스 심장 부정맥 연구소(Texas Cardiac Arrhythmia Institute, TCAI)가 2026년 5월 28~29일 복합 부정맥에 관한 제8회 국제 심포지엄을 개최했다. 올해 행사는 벨기에, 브라질, 캐나다, 콜롬비아, 이탈리아 등 전 세계에서 역대 최대 규모인 1600명의 참가자를 유치했다. 이 가운데 200명은 현장에 직접 참석했다.

EPLive 참가자에는 심장이 불규칙하거나 비정상적인 리듬으로 뛰는 질환인 복합 심장 부정맥 치료에 관심이 있는 의사, 전문간호사 및 보건의료 전문 종사자가 포함됐다. 주요 교육 도구는 세인트 데이비드 메디컬 센터의 최첨단 전기생리학 센터(Electrophysiology Center)에서 방송된 전문가 해설이 포함된 라이브 시술 사례였다.

EP Live 2026 Speed Speed

TCAI의 전무 의료책임자인 안드레아 나탈레(Andrea Natale)(심장 전기생리학자, 의학박사, F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C.) EPLive 과정 디렉터는 "EPLive 2026의 역대 최대 참가자 수는 실용적이고 사례 기반의 교육과 협업에 대한 수요가 커지고 있음을 보여준다"며 "그러한 환경에서 지식과 혁신, 경험을 공유함으로써 심혈관 치료의 발전을 가속하고 전 세계에서 심장 부정맥을 안고 살아가는 수백만 명의 환자 치료 결과 개선에 기여할 수 있다"고 말했다.

이틀간 진행된 행사에서 실시된 라이브 시술 사례는 TCAI 의사들이 선도해 온 새로운 기술과 기법을 조명했다. 소개된 기술 중에는 뇌졸중 위험이 높은 심방세동(A Fib) 환자를 대상으로 심방세동 절제술과 좌심방이 폐색술(LAAO)이라는 두 가지 치료를 하나의 시술로 결합한 보다 간소화된 접근법이 포함됐다. 이를 통해 여러 차례의 시술 필요성을 줄이고 합병증을 최소화할 수 있다. 의사들은 또한 과도한 열이나 냉기 없이 불규칙한 심장 박동을 유발하는 세포를 파괴하기 위해 심장 조직에 단시간의 고에너지 전기 펄스를 전달하는 비열성 절제술인 펄스장 절제술(pulsed field ablation)의 최신 혁신도 선보였다.

EPLive는 TCAI의 라이브 및 녹화 사례와 더불어 전 세계 주요 기관의 사례를 결합한 4개 세션으로 구성됐다. 참가 기관에는 콜롬비아의 카르디오인판틸 재단 국제 부정맥 센터(International Arrhythmia Center at Cardioinfantil Foundation), 이탈리아의 몬지노 심장센터(Centro Cardiologico Monzino), 미국의 클리블랜드 클리닉(Cleveland Clinic), 휴스턴 메소디스트(Houston Methodist), 캔자스시티 심장 리듬 연구소(Kansas City Heart Rhythm Institute), 매사추세츠 종합병원(Massachusetts General), 몬테피오레 아인슈타인(Montefiore Einstein), 세인트 버나드 심장혈관센터(St. Bernard's Heart and Vascular Center), UC 헬스 센터(UC Health Center), 펜실베이니아 대학교(University of Pennsylvania)가 포함됐다.

나탈레 박사와 함께 EPLive에는 공동 디렉터인 아민 알-아흐마드(Amin Al-Ahmad) 의학박사를 비롯해 존 앨리슨(John Allison) 의학박사, 칼레드 아와드(Khaled Awad) 의학박사, 모하메드 바시오니(Mohamed Bassiouny) 의학박사, 데이비드 버크하트(David Burkhardt) 의학박사, 데이비드 버클랜드(David Burkland) 의학박사, 로버트 캔비(Robert Canby) 의학박사, 조셉 갤링하우스(Joseph Gallinghouse) 의학박사, 로드니 호턴(Rodney Horton) 의학박사, 패트릭 흐라니츠키(Patrick Hranitzky) 의학박사, 제이슨 재그로드즈키(Jason Zagrodzky) 의학박사 등 여러 TCAI 의사의 발표가 마련됐다.

의사들은 이번 콘퍼런스에서 최대 14.5시간의 미국의사협회(American Medical Association, AMA) 의사 인정상(Physician's Recognition Award, PRA) Category 1 Credit™을 취득했다.

자세한 정보는 EP-Live.com에서 확인할 수 있다.

미디어 문의처: 맷 그릴리(Matt Grilli)

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SOURCE St. David's Medical Center