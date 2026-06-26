استضاف معهد تكساس لاضطراب النظم القلبي مؤتمرًا دوليًا حول اضطرابات نظم القلب المعقدة في مركز سانت ديفيد الطبي

شهد مؤتمر EPLive 2026 مشاركة 1,600 من أبرز خبراء الفيزيولوجيا الكهربائية للقلب في العالم

أوستن، تكساس, 26 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- استضاف معهد تكساس لاضطراب النظم القلبي (TCAI) النسخة الثامنة من الندوة الدولية حول اضطرابات نظم القلب المعقدة يومي 28 و29 مايو 2026 في مركز سانت ديفيد الطبي. شهدت فعالية هذا العام رقمًا قياسيًا بمشاركة 1,600 مشارك من مختلف أنحاء العالم، من بينهم مشاركون من بلجيكا والبرازيل وكندا وكولومبيا وإيطاليا. من بين هؤلاء المشاركين، حضر 200 شخص الفعالية بشكلٍ مباشر.

EP Live 2026 Speed Speed

شمل المشاركون في مؤتمر EPLive أطباء، وممرضين مسجلين في الممارسة المتقدمة، والمهنيين الصحيين المتحالفين المهتمين بعلاج اضطرابات نظم القلب المعقدة، وهي حالة ينبض فيها القلب بإيقاع غير منتظم أو غير طبيعي. وكانت الأداة التعليمية الرئيسية خلال المؤتمر هي حالات طبية مباشرة مصحوبة بتعليقات خبراء، جرى بثها من مركز الفيزيولوجيا الكهربائية المتطور في مركز سانت ديفيد الطبي.

قال Andrea Natale، دكتور الطب (M.D.)، وزميل جمعية نظم القلب (F.H.R.S.) وزميل الكلية الأمريكية لأمراض القلب (F.A.C.C.) وزميل الجمعية الأوروبية لأمراض القلب (F.E.S.C.)، اختصاصي الفيزيولوجيا الكهربائية للقلب، والمدير الطبي التنفيذي لمعهد تكساس لاضطراب النظم القلبي (TCAI) ومدير دورة EPLive: "إن العدد القياسي للمشاركين في EPLive 2026 يعكس الطلب المتزايد على التعليم والتعاون العملي القائم على الحالات". "من خلال تبادل المعرفة والابتكار والخبرة في هذه البيئة، نساعد على تسريع التقدم في رعاية أمراض القلب والأوعية الدموية وتحسين النتائج لملايين الأشخاص حول العالم الذين يعيشون مع اضطرابات نظم القلب".

سلطت الحالات الطبية المباشرة التي أُجريت خلال الفعالية الممتدة على مدار يومين الضوء على تقنيات وأساليب جديدة طورها أطباء معهد تكساس لاضطراب النظم القلبي (TCAI). ومن بين التقنيات التي جرى استعراضها نهج أكثر انسيابية يجمع بين علاجين — استئصال الرجفان الأذيني (A Fib) وإغلاق الزائدة الأذينية اليسرى (LAAO) — ضمن إجراء واحد للمرضى المصابين بالرجفان الأذيني والمعرضين لخطر أعلى للإصابة بالسكتة الدماغية، ما يقلل الحاجة إلى إجراءات متعددة ويحد من المضاعفات. كما استعرض الأطباء أيضًا أحدث الابتكارات في تقنية الاستئصال بالمجال النبضي (Pulsed Field Ablation)، وهي تقنية استئصال غير حرارية تستخدم نبضات كهربائية قصيرة وعالية الطاقة تُوجَّه إلى أنسجة القلب لتدمير الخلايا المسببة لاضطراب نظم القلب دون توليد حرارة أو برودة مفرطة.

تضمن مؤتمر EPLive أربع جلسات شملت مزيجًا من الحالات المباشرة والمسجلة من معهد تكساس لاضطراب النظم القلبي (TCAI)، إلى جانب عدد من المراكز الرائدة في الدول حول العالم: في كولومبيا (International Arrhythmia Center في Cardioinfantil Foundation)، وفي إيطاليا (Centro Cardiologico Monzino)، وفي الولايات المتحدة (Cleveland Clinic وHouston Methodist وKansas City Heart Rhythm Institute وMassachusetts General وMontefiore Einstein وSt. Bernard's Heart and Vascular Center وUC Health Center وجامعة بنسلفانيا).

بالإضافة إلى الدكتور Natale، شهد مؤتمر EPLive عروضًا تقديمية من عدد من أطباء معهد تكساس لاضطراب النظم القلبي (TCAI)، من بينهم المدير المشارك للدورة أمين الأحمد، دكتور الطب، إلى جانب John Allison، دكتور الطب؛ وخالد عوض، دكتور الطب؛ ومحمد بسيوني، دكتور الطب؛ وDavid Burkhardt، دكتور الطب؛ وDavid Burkland، دكتور الطب؛ وRobert Canby، دكتور الطب؛ وJoseph Gallinghouse، دكتور الطب؛ وRodney Horton، دكتور الطب؛ وPatrick Hranitzky، دكتور الطب؛ وJason Zagrodzky، دكتور الطب.

سيحصل الأطباء على 14.5 ساعة اعتماد™ تقدير مهني للأطباء (PRA) من الجمعية الطبية الأميركية (AMA) كحد أقصى من الفئة 1 في المؤتمر.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: EP-Live.com.

للتواصل الإعلامي: Matt Grilli

[email protected]

9533-800 (630)

الفيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2999974/St_Davids_Medical_Center_Video.mp4

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