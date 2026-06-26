Texas Cardiac Arrhythmia Institute при St. David's Medical Center провел международную конференцию по сложным видам аритмии сердца

В EPLive 2026 приняли участие 1 600 ведущих мировых экспертов в области электрофизиологии сердца

ОСТИН, шт. Техас, 26 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) при St. David's Medical Center провел свой восьмой международный симпозиум по сложным видам аритмии сердца 28–29 мая 2026 года. В этом году мероприятие собрало рекордные 1 600 участников со всего мира, в том числе из Бельгии, Бразилии, Канады, Колумбии и Италии. Из общего числа участников 200 присутствовали лично.

EP Live 2026 Speed Speed

Участниками EPLive стали врачи, дипломированные практикующие медсестры и медицинские работники смежных областей, интересующиеся лечением сложных видов аритмии сердца, т. е. нарушений сердечного ритма. Основным инструментом обучения стали трансляции клинических случаев в режиме реального времени с комментариями специалистов из высокотехнологичного Центра электрофизиологии при медицинском центре St. David's Medical Center.

«Рекордное количество участников EPLive 2026 является отражением растущего спроса на практическое, основанное на реальных случаях из клинической практики образование и сотрудничество», — сказала Андреа Натале (Andrea Natale), M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., кардиоэлектрофизиолог и исполнительный директор по медицинской работе TCAI и директор курса EPLive. «Делясь знаниями, инновациями и опытом в этой области, мы помогаем ускорить прогресс в области сердечно-сосудистой помощи и улучшить результаты для миллионов людей во всем мире, живущих с аритмией сердца».

Клинические случаи, представленные во время данного двухдневного мероприятия, продемонстрировали новые технологии и методы, впервые предложенные врачами TCAI. В ходе демонстрации был представлен более рациональный подход, который объединил два метода лечения — абляцию фибрилляции предсердий (A Fib) и окклюзию ушка левого предсердия (LAAO) — в одну процедуру для пациентов с A Fib. Такие пациенты подвержены более высокому риску инсульта, и данный подход уменьшает потребность в проведении нескольких процедур и сводит к минимуму возможные осложнения. Врачи также продемонстрировали последние инновации в области абляции импульсным полем, нетермической абляции, при которой кратковременные высокоэнергетические электрические импульсы подаются в сердечную ткань для разрушения клеток, которые вызывают нарушение сердечного ритма, без избыточного нагрева и охлаждения.

EPLive включала четыре сессии, состоящие из комбинации «живых» и зарегистрированных случаев из практики TCAI, в дополнение к некоторым из ведущих центров в странах по всему миру: Колумбия (Международный центр International Arrhythmia Center при Cardioinfantil Foundation), Италия (Centro Cardiologico Monzino) и Соединенные Штаты Америки (Cleveland Clinic; Houston Methodist; Kansas City Heart Rhythm Institute; Massachusetts General; Montefiore Einstein; St. Bernard's Heart и Vascular Center; UC Health Center; University of Pennsylvania).

Кроме д-ра Натале в программе EPLive выступили ведущие специалисты TCAI, в том числе содиректор курса д-р Амин Аль-Ахмад (Amin Al-Ahmad), а также д-р Джон Эллисон (John Allison), д-р Халед Авад (Khaled Awad), д-р Мохамед Бассиуни (Mohamed Bassiouny), д-р Дэвид Буркхардт (David Burkhardt), д-р Дэвид Бёркланд (David Burkland), д-р Роберт Кэнби (Robert Canby), д-р Джозеф Гэллингхаус (Joseph Gallinghouse), д-р Родни Хортон (Rodney Horton), д-р Патрик Храницки (Patrick Hranitzky) и д-р Джейсон Загродзки (Jason Zagrodzky).

На конференции врачи получили максимальные 14,5 квалификационных часов категории 1 Credit™ American Medical Association (AMA) Physician's Recognition Award (PRA).

Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте EP-Live.com.

Контакты для СМИ: Мэтт Грилли (Matt Grilli)

[email protected]

(630) 800-9533

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/2999974/St_Davids_Medical_Center_Video.mp4

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2999973/St_Davids_Medical_Center_Logo.jpg