L'institut texan des arythmies cardiaques du St. David's Medical Center organise une conférence internationale sur les arythmies cardiaques complexes

La conférence EPLive 2026 a rassemblé 1 600 des meilleurs spécialistes mondiaux en électrophysiologie cardiaque

AUSTIN, Texas, 27 juin 2026 /PRNewswire/ -- L'institut texan des arythmies cardiaques du St. David's Medical Center a tenu son huitième symposium international sur les arythmies complexes les 28 et 29 mai 2026. L'édition de cette année a accueilli un nombre record de 1 600 participants venus du monde entier, notamment de Belgique, du Brésil, du Canada, de Colombie et d'Italie. Parmi ces participants, 200 étaient présents en personne.

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La conférence EPLive a réuni des médecins, des infirmiers diplômés en pratique avancée et des professionnels paramédicaux qui s'intéressent au traitement des arythmies cardiaques complexes, une affection caractérisée par un rythme cardiaque irrégulier ou anormal. Les commentaires en direct de cas cliniques par des spécialistes, diffusés depuis le centre d'électrophysiologie de pointe du St. David's Medical Center, ont constitué le principal outil pédagogique.

« Le nombre record de participants à la conférence EPLive 2026 témoigne d'une demande croissante en matière de formation pratique, axée sur des cas concrets, et de collaboration », a déclaré le docteur Andrea Natale, membre de la Heart Rhythm Society, de l'American College of Cardiology et de la Société européenne de cardiologie, électrophysiologiste cardiaque, directeur médical général de l'institut texan des arythmies cardiaques et directeur de la formation EPLive. « En partageant nos connaissances, nos innovations et notre expérience dans ce cadre, nous contribuons à accélérer les avancées en matière de soins cardiovasculaires et à améliorer la prise en charge des millions de personnes dans le monde qui souffrent d'arythmies cardiaques. »

Les cas cliniques étudiés en direct au cours de cet événement de deux jours ont mis en avant les nouvelles technologies et techniques lancées par les médecins de l'institut texan des arythmies cardiaques. Parmi les technologies expliquées figurait une approche simplifiée combinant deux traitements : l'ablation de la fibrillation auriculaire et l'occlusion de l'appendice auriculaire gauche, en une seule intervention pour les patients atteints de fibrillation auriculaire qui présentent un risque accru d'AVC, ce qui réduit la nécessité de recourir à plusieurs interventions et les complications connexes. Les médecins ont également évoqué les dernières innovations en matière d'ablation par champ pulsé, une technique d'ablation non thermique qui consiste à envoyer des impulsions électriques à haute tension et de courte durée dans le tissu cardiaque afin de détruire les cellules à l'origine des irrégularités du rythme cardiaque, sans générer de chaleur ni de froid excessifs.

La conférence EPLive proposait quatre sessions d'étude en direct et enregistrée de cas cliniques provenant de l'institut texan des arythmies cardiaques ainsi que de certains centres de référence dans différents pays du monde : Colombie (Centre international des arythmies de la Fondation Cardioinfantil), Italie (Centro Cardiologico Monzino) et États-Unis (Cleveland Clinic, Houston Methodist, Kansas City Heart Rhythm Institute, Massachusetts General, Montefiore Einstein, St. Bernard's Heart and Vascular Center, UC Health Center, université de Pennsylvanie).

Outre le docteur Natale, plusieurs médecins de l'institut texan des arythmies cardiaques ont exposé des cas cliniques : le docteur Amin Al-Ahmad, codirecteur de la formation, ainsi que les docteurs John Allison, Khaled Awad, Mohamed Bassiouny, David Burkhardt, David Burkland, Robert Canby, Joseph Gallinghouse, Rodney Horton, Patrick Hranitzky et Jason Zagrodzky.

Les médecins ont pu obtenir jusqu'à 14,5 heures de Category 1 Credit™ de l'American Medical Association (AMA) au titre de la conférence.

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