Viện Rối loạn Nhịp tim Texas tại Trung tâm Y tế St. David tổ chức hội nghị quốc tế về rối loạn nhịp tim phức tạp

EPLive 2026 quy tụ 1.600 chuyên gia hàng đầu thế giới về điện sinh lý tim mạch

AUSTIN, Texas, ngày 26 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Viện Rối loạn Nhịp tim Texas (TCAI) tại Trung tâm Y tế St. David đã tổ chức hội nghị chuyên đề quốc tế lần thứ tám về rối loạn nhịp tim phức tạp vào ngày 28-29 tháng 5 năm 2026. Sự kiện năm nay đã thu hút số lượng người tham gia kỷ lục, lên tới 1.600 người đến từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả những người tham dự đến từ Bỉ, Brazil, Canada, Colombia và Ý. Trong đó có 200 người tham dự trực tiếp.

EP Live 2026 Speed Speed

Những người tham gia EPLive bao gồm các bác sĩ, điều dưỡng chuyên khoa cao cấp được cấp phép và các chuyên gia y tế phụ trợ quan tâm đến việc điều trị rối loạn nhịp tim phức tạp, là tình trạng tim đập không đều hoặc bất thường. Công cụ giảng dạy chính là các ca bệnh thực tế kèm theo bình luận trực tiếp của chuyên gia được phát sóng từ Trung tâm Điện sinh lý hiện đại tại Trung tâm Y tế St. David.

Tiến sĩ Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., chuyên gia điện sinh lý tim mạch và giám đốc y khoa điều hành của TCAI kiêm giám đốc khóa học EPLive cho biết: "Số lượng người tham gia đạt kỷ lục tại EPLive 2026 phản ánh nhu cầu giáo dục thực tiễn ngày càng tăng, dựa trên giáo dục theo trường hợp thực tế và hợp tác. Thông qua chia sẻ kiến thức, đổi mới và kinh nghiệm trong môi trường đó, chúng tôi giúp đẩy nhanh tiến độ phát triển trong lĩnh vực chăm sóc tim mạch và cải thiện kết quả điều trị cho hàng triệu người trên toàn thế giới mắc chứng rối loạn nhịp tim."

Những ca thực tế được thực hiện trong sự kiện kéo dài hai ngày đã làm nổi bật các công nghệ và kỹ thuật mới do các bác sĩ tại TCAI tiên phong phát triển. Trong số các công nghệ được giới thiệu, có một phương pháp tiếp cận hợp lý hơn, kết hợp hai phương pháp điều trị là đốt rung nhĩ (A Fib) và bít tắc phần phụ nhĩ trái (LAAO) thành một quy trình duy nhất dành cho bệnh nhân bị A Fib có nguy cơ đột quỵ cao hơn, qua đó giảm bớt nhu cầu thực hiện nhiều thủ thuật và giảm thiểu biến chứng. Các bác sĩ cũng giới thiệu những cải tiến mới nhất với phương pháp đốt điện trường xung, một phương pháp đốt không sinh nhiệt sử dụng các xung điện ngắn, năng lượng cao tác động lên mô tim để phá hủy các tế bào gây rối loạn nhịp tim mà không tạo ra nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp.

EPLive bao gồm bốn phiên, với sự kết hợp giữa các ca trực tiếp và ghi hình từ TCAI, ngoài ra còn có một số trung tâm hàng đầu ở các quốc gia trên toàn cầu: Colombia (Trung tâm Rối loạn Nhịp tim Quốc tế tại Tổ chức Cardioinfantil), Ý (Centro Cardiologico Monzino) và Hoa Kỳ (Cleveland Clinic; Houston Methodist; Viện Nhịp tim Thành phố Kansas; Bệnh viện Đa khoa Massachusetts; Montefiore Einstein; Trung tâm Tim mạch St. Bernard; Trung tâm Y tế UC; Đại học Pennsylvania).

Cùng với Tiến sĩ Natale, EPLive còn có các bài thuyết trình của một số bác sĩ thuộc TCAI, bao gồm đồng giám đốc khóa học Amin Al-Ahmad, M.D., cũng như John Allison, M.D., Khaled Awad, M.D., Mohamed Bassiouny, M.D., David Burkhardt, M.D., David Burkland, M.D., Robert Canby, M.D., Joseph Gallinghouse, M.D., Rodney Horton, M.D., Patrick Hranitzky, M.D. và Jason Zagrodzky, M.D.

Các bác sĩ đã nhận được tối đa 14,5 giờ Giải thưởng Công nhận Bác sĩ (PRA) Category 1 Credit™ của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (AMA) tại hội nghị.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập EP-Live.com.

Liên hệ Truyền thông: Matt Grilli

[email protected]

(630) 800-9533

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SOURCE St. David's Medical Center