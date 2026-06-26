St. David's Medical Center内のTexas Cardiac Arrhythmia Institute、複雑性不整脈に関する国際会議を主催

EPLive 2026には、世界トップクラスの心臓電気生理学専門家1,600人が参加

テキサス州オースティン, 2026年6月27日 /PRNewswire/ -- St. David's Medical Center内のTexas Cardiac Arrhythmia Institute（TCAI）は、2026年5月28日から29日にかけて、複雑性不整脈に関する第8回国際シンポジウムを開催しました。今年のイベントには、ベルギー、ブラジル、カナダ、コロンビア、イタリアなど、世界各地から過去最多の1,600人が参加しました。そのうち200人は現地で参加しました。

EPLiveの参加者には、複雑性不整脈（心臓が不規則または異常なリズムで拍動する状態）の治療に関心を持つ医師、高度実践登録看護師、関連医療従事者が含まれていました。主な教育コンテンツは、St. David's Medical Centerの最先端の電気生理学センターから専門家の解説付きで中継されたライブ症例でした。

EP Live 2026 Speed Speed

心臓電気生理専門医であり、TCAIのエグゼクティブ・メディカル・ディレクター兼EPLiveコース責任者を務めるAndrea Natale医師（M.D.、F.H.R.S.、F.A.C.C.、F.E.S.C.）は、次のように述べています。「EPLive 2026の参加者数が過去最多となったことは、実践的な症例ベースの教育と連携に対する需要の高まりを反映しています。そのような環境で知識、革新的な知見、経験を共有することで、心血管医療の進歩を加速させ、世界中で不整脈を抱えて生活する何百万人もの人々の治療成績の向上に貢献しています。」

2日間のイベントで実施されたライブ症例では、TCAIの医師が先駆的に開発した新しい技術と手技が取り上げられました。紹介された技術の1つは、脳卒中リスクが高い心房細動（A Fib）患者を対象に、心房細動アブレーションと左心耳閉鎖術（LAAO）という2つの治療を1回の手技にまとめる、より効率化されたアプローチで、複数回の手技の必要性を減らし、合併症を最小限に抑えるものです。医師らはまた、短時間の高エネルギー電気パルスを心臓組織に送達し、過度な加熱や冷却を伴うことなく、不整脈を引き起こす細胞を破壊する非熱性アブレーションであるパルスフィールドアブレーションの最新の技術革新も紹介しました。

EPLiveでは、TCAIのライブ症例と録画症例に加え、コロンビアのInternational Arrhythmia Center at Cardioinfantil Foundation、イタリアのCentro Cardiologico Monzino、米国のCleveland Clinic、Houston Methodist、Kansas City Heart Rhythm Institute、Massachusetts General、Montefiore Einstein、St. Bernard's Heart and Vascular Center、UC Health Center、University of Pennsylvaniaなど、世界各国の主要医療センターからの症例を組み合わせた4つのセッションが実施されました。

EPLiveでは、Natale医師に加え、コース共同責任者であるAmin Al-Ahmad医師（M.D.）をはじめ、John Allison医師（M.D.）、Khaled Awad医師（M.D.）、Mohamed Bassiouny医師（M.D.）、David Burkhardt医師（M.D.）、David Burkland医師（M.D.）、Robert Canby医師（M.D.）、Joseph Gallinghouse医師（M.D.）、Rodney Horton医師（M.D.）、Patrick Hranitzky医師（M.D.）、Jason Zagrodzky医師（M.D.）など、TCAIの複数の医師による発表が行われました。

本会議では、医師はAmerican Medical Association（AMA）Physician's Recognition Award（PRA）Category 1 Credit™を最大14.5時間分取得できました。

詳細については、EP-Live.comをご覧ください。

メディア問い合わせ先：Matt Grilli

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動画 - https://mma.prnewswire.com/media/2999974/St_Davids_Medical_Center_Video.mp4

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2999973/St_Davids_Medical_Center_Logo.jpg

SOURCE St. David's Medical Center